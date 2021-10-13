Украину ждут новые рекорды по смертности от коронавируса, мест в больницах нет, — ученые

В ряде областей количество занятых коек превысило максимальные показатели предыдущих волн, в то время как смертность возросла в 2,3 раза, сообщают в Академии наук.

Угрожающая ситуация с доступностью койко-мест для зараженных пациентов и летальными случаями от коронавируса зафиксирована в шести регионах. Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

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По данным ученых, за последние две недели количество новых случаев заражения выросло в два раза, а за месяц — в пять. Увеличились и показатели по новым госпитализациям — в 1,7 раз.

"Смертность возросла в 2,3 раза. По большинству показателей текущая волна сравнялась с прошлогодней осенней волной и превысила ее. В частности, смертность уже на 20% больше пиковых значений, а общее количество занятых коек в больницах — уже на 6% и продолжает стремительно расти", — предупреждают специалисты НАН Украины.

Более того, ученые прогнозируют на текущей неделе рекордные показатели заболеваемости COVID-19, однако на статистику могут повлиять длительные выходные.

Также в шести украинских областях, как говорится в материале НАНУ, зафиксирована угрожающая ситуация с доступностью коек для зараженных пациентов и смертностью от COVID-19.

"Наиболее угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, является ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых областях количество занятых коек уже превысила максимумы обоих предыдущих волн", — добавили украинские ученые.

По прогнозам НАНУ, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных COVID-19 пациентов станут Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская области и город Киев.

[ + – ] Прогноз эпидемии COVID-19 в Украине Фото: пресс-служба НАНУ

Ранее Фокус предупреждал, что в Украине будут выявлять нарушителей карантина с помощью камер. С ноября такие камеры заработают в Киеве, и, возможно, в Харькове или Днепре. На видео планируют фиксировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Также Фокус сообщал, что Херсонская область первой попала в красную зону карантина. Из-за роста числа случаев заражения и госпитализаций на территории региона будут работать более жесткие правила карантина. "Красный" уровень эпидемической опасности заработает с полночи 15 октября.