Нарушителей карантина в Украине будут фиксировать камеры: где и когда они появятся

Камеры будут считывать количество людей в масках и отслеживать соблюдение социальной дистанции.

В двух крупнейших городах Украины с ноября появятся камеры для контроля над соблюдением карантина. На видео будут фиксировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции, сообщает ТСН.

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Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что это пилотный проект, который точно стартует в Киеве, с другим городом пока точно не определились — это будет Харьков или Днепр.

Это исследование было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом. Кузин говорит, что "благодаря установлению видеокамер будет происходить деперсонализирована оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм".

Камеры будут в автоматическом режиме считывать количество людей в масках, а также будут отслеживать соблюдение социальной дистанции. Первые результаты наблюдения станут известны не ранее, чем через две недели со дня старта проекта — 1 ноября.

Главный санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводиться любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать соблюдение или несоблюдение или типа несоблюдение противоэпидемиологических требований", — заявил Кузин.

Исходя из слов чиновника, эта система не будет способствовать наказанию нарушителей карантина.

"Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований", — сказал замминистра и напомнил, что за отсутствие масок в закрытом помещении грозит административная ответственность.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки подтвердили 11 996 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Львовской, Запорожской областях.

Фокус ранее писал, что коронавирус в Украине набирает обороты. В "оранжевой" зоне оказались уже 16 областей.