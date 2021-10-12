Порушників карантину в Україні фіксуватимуть камери: де і коли вони з'являться

Камери будуть зчитувати кількість людей в масках і відслідковувати дотримання соціальної дистанції.

У двох найбільших містах України з листопада з'являться камери для контролю над дотриманням карантину. На відео фіксуватиметься дотримання маскового режиму і соціальної дистанції, повідомляє ТСН.

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Головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що це пілотний проєкт, який точно стартує в Києві, з іншим містом поки точно не визначилися — це буде Харків або Дніпро.

Це дослідження було ініційоване ВООЗ і підтримане Міністерством охорони здоров'я. Кузін говорить, що "завдяки встановленню відеокамер буде відбуватися деперсоналізована оцінка умовного відсотка дотримання протиепідеміологічних норм".

Камери будуть в автоматичному режимі зчитувати кількість людей в масках, а також відстежуватимуть дотримання соціальної дистанції. Перші результати спостереження стануть відомі не раніше, ніж через два тижні з дня старту проєкту — 1 листопада.

Головний санлікар наголосив, що в процесі використання такої системи не буде проводитися будь-яка ідентифікація, збереження персональних або конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

"Ця система і це програмне забезпечення дозволяє нам в автоматичному режимі показувати дотримання або недотримання або типу недотримання протиепідеміологічних вимог", — заявив Кузін.

Виходячи зі слів чиновника, ця система не сприятиме покаранню порушників карантину.

"М'яко кажучи, це пілот із відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог", — сказав заступник міністра і нагадав, що за відсутність масок в закритому приміщенні загрожує адміністративна відповідальність.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу підтвердили 11 996 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській, Львівській, Запорізькій областях.

Фокус раніше писав, що коронавірус в Україні набирає обертів. У "помаранчевій" зоні опинилися вже 16 областей.