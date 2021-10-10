Коронавірус в Україні: в "помаранчевій" зоні вже 16 областей

У 13 регіонах перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID.

В Україні до "помаранчевої" зони карантину станом на 10 жовтня віднесли 16 областей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Так, станом на 9 жовтня до помаранчевої зони епідемічної небезпеки були віднесені Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Рівень захворюваності COVID-19 також перевищено по країні і в столиці. По Україні це 391 на 100 тис. населення (умовний показник 75 на 100 тис. населення), в Києві зафіксували 247 на 100 тис. населення.

[ + – ] Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки Фото: moz.gov.ua

З цифрою понад 700 за рівнем захворюваності відмічені Чернівецька та Луганська області. Показник більше 500 тримається в Сумській, Херсонській, Харківській, Запорізькій і Донецькій областях.

Завантаженість ліжок з киснем протягом двох останніх діб перевищена в Донецькій області. 9 жовтня в регіоні було відзначено зростання показника на 3,1%, коли встановлена цифра 65%.

Показник рівня госпіталізацій, який рахується від 60 на 100 тис. населення, перевищений в 13 регіонах.

Волинська, Луганська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Чернігівська області — тут зафіксована цифра менше 70. Показник госпіталізацій 70+ спостерігається в Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Сумській областях. Решта регіонів, Харківська і Херсонська область, тут найбільше пацієнтів з COVID поклали в лікарню (показник близько 90).

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Херсонська область близька до потрапляння в "червону" зону через ситуацію з коронавірусом в регіоні.

В Одесі ковідні лікарні переповнені, там навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію".