В одеських ковідних лікарнях з'явилося поняття "черга до реанімації"

Пацієнтам в лікарнях видають списки, що потрібно купити. Іноді в них включають навіть рукавички.

Реанімації одеських лікарень, які виділені для прийому пацієнтів з коронавірусом, практично повністю заповнені. Про це написала голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. Вона зазначила, що вже говорять про черги до реанімації.

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За її словами, напередодні в Одесі були відкриті два нових відділення: на 80 і на 90 місць. "І практично відразу вони майже заповнені. По місту і області з 9:00 до 16:00 госпіталізовані 105 осіб! Одесити вже лежать в Біляївці, в Чорноморську і навіть везли одного важкого у Роздільну", — написала Ножевнікова.

Вона зазначила, що відкриття нових ковідних відділень не вирішує проблему напливу пацієнтів, так як не вистачає лікарів.

В стаціонарах пишуть списки необхідного для покупки самими пацієнтами. За її словами, причина цього в тому, що не вистачає того, що платить НСЗУ по ковідном пакету. Наприклад, в протокол внесений ремдісівір, але він в Україні зараз не ліцензований і купити його може тільки фізична особа, а не може благодійний фонд. Ціна флакона 3 200 грн. На курс зазвичай потрібно 6-8 флаконів.

Інші ліки, актемра, вже стоїть 13-15 тис. грн за флакон. Та й не завжди воно є.

"Ніби як все це закупили централізовано близько місяця тому на всю країну, але закупили так мало, що все вже закінчилося. А ще пишуть інфулган, реосорбілакт, левофлоксацин, гепацеф, і деякі особливо спритні медпрацівники пишуть все, аж до рукавичок", — написала Ножевнікова.

Вона додала, що з початку дня її фонд видав 22 кисневих концентратора, а день ще не закінчений, нічних дзвінків все більше. За видачей концентраторів вже вийшли на рівень початку березня цього року. Наприкінці березня її фонд видавав іноді по 40-50 штук в день.

Раніше Фокус повідомляв, що ООН і ВООЗ запустили програму повної вакцинації від коронавірусу 40% населення світу до кінця поточного року і 70% — до середини 2022 року. Для цього знадобиться зібрати 8 млрд доларів.