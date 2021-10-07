ООН планує вакцинувати від коронавірусу 40% населення Землі до кінця року

Організація спільно з ВООЗ також поставила мету 70% вакцинованих від COVID-19 людей по всьому світу до середини 2022 року.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запустили програму з повної вакцинації від коронавірусу 40% населення світу до кінця поточного року і 70% населення Землі до середини 2022 року. На ці потреби знадобиться зібрати 8 мільярдів доларів. Про це в четвер, 7 жовтня, повідомляє пресслужба ООН.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і глава ВООЗ Тедрос Гебреїсус, представляючи Стратегію глобальної вакцинації від COVID-19, рекомендували промислово-розвиненим країнам ділитися дозами вакцин із бідними державами, а також наростити виробництво препаратів.

Зі свого боку Гутерреш висловив жаль з приводу того факту, що первинна мета з вакцинації людей від коронавірусу не виконана, за його словами 56 країн не змогли імунізувати і 10% населення. Більшість з таких країн розташовані в Африці та на Близькому Сході.

"Через все це ми не змогли виконати первинне завдання — до кінця вересня досягти 10-відсоткової вакцинації в усіх країнах", — констатував генсек ООН, додавши, що кількість необхідних доз для досягнення цього результатів, дорівнює кількості доз, які виробляються в світі протягом менше одного тижня.

Згідно з новою Стратегією глобальної вакцинації від коронавірусної хвороби, необхідно щонайменше подвоїти виробництво препаратів і забезпечити їхній розподіл через програму COVAX.

"Зараз, коли виробництво вакцини становить майже 1,5 мільярди доз на місяць, ми можемо до кінця року досягти 40% вакцинації людей у всіх країнах, але для цього нам необхідно мобілізувати майже 8 мільярдів доларів і забезпечити справедливий розподіл вакцин", — сказав Гутерреш.

В основі Стратегії лежить трьохетапний підхід, згідно з яким у кожній країні світу необхідно насамперед вакцинувати всіх літніх людей, працівників сфери охорони здоров'я та групи високого ризику будь-якого віку, потім усіх дорослих, а на останньому етапі імунізувати підлітків.

У Стратегію також закладений план із вакцинації 70% населення світу до середини наступного року — на це знадобиться не менше 11 мільярдів доз вакцини. При цьому, згідно зі статистикою, до кінця вересня в світі було зроблено 6 мільярдів щеплень.

"Наразі глобальне виробництво вакцин становить майже 1,5 мільярди доз на місяць. А це означає, як сказав глава ВООЗ, що цих доз буде достатньо для досягнення глобальних цілей, але лише за умови їх справедливого розподілу по всьому світу", — додали в ООН.

Нагадаємо, у вересні президент США Джо Байден представив національну стратегію щодо виходу країни з пандемії. Згідно з планом, вакцинація є обов'язковою для федеральних службовців і підрядників, а також для співробітників компаній, в яких працює понад 100 осіб.

Раніше Фокус розбирався, як йдуть справи з вакцинацією від коронавірусу в Україні.