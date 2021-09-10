Штрафи до $3000 і обов'язкова вакцинація: Байден показав стратегію для виходу США з пандемії

Журналісти скептично ставляться до плану Байдена і стверджують, що документ завдасть серйозної шкоди по його рейтингу після виходу США з Афганістану.

Президент США Джо Байден представив стратегію щодо виходу Штатів з пандемії COVID-19. Документ був опублікований на сайті Білого дому.

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За словами глави держави, представлений план гарантує використання всіх доступних інструментів для боротьби з COVID-19 і порятунок ще більше життів, безпечне навчання в школах і захист національної економіки від пандемії.

Вакцинація від COVID-19

175 мільйонів американців пройшли повний курс вакцинації від інфекції, однак є ще 80 млн громадян, які не отримали жодної дози препарату. План Байдена має на увазі введення обов'язкової вакцинації в компаніях, де працює понад 100 осіб. Керівництво підприємств зобов'яжуть щотижня тестувати на COVID-19 нещеплених співробітників.

Обов'язкова вакцинація також передбачена для федеральних службовців і мільйонів підрядників, які співпрацюють з федеральною владою. Великі розважальні заклади повинні вимагати від відвідувачів сертифікати про вакцинацію, а роботодавці зобов'язані надавати своїм співробітникам оплачувану відпустку для проходження імунізації.

Робота навчальних закладів при COVID-19

Адміністрація президента виділила $130 млрд з коштів Американського плану порятунку для відкриття шкіл і прискорення академічного зростання учнів. Стратегія передбачає вакцинацію всього педагогічного персоналу, поліпшення вентиляції в навчальних закладах, посилення маскового режиму і введення регулярних тестів на COVID-19 серед вчителів і школярів.

Джо Байден також закликає забезпечити підлітків старше 12 років вакцинами від COVID-19, оскільки рівень госпіталізації дітей був майже в чотири рази вище в штатах з найнижчим рівнем імунізації порівняно зі штатами, де зафіксовані високі показники вакцинації.

Масштабне тестування на COVID-19

Тестування є ключовим інструментом для виявлення інфікованих людей і запобігання спалахам COVID-19, і у своїй стратегії Джо Байден вимагає збільшити кількість тестів по всій країні — у будинках, аптеках і кабінетах сімейних лікарів. План також передбачає безкоштовну відправку експрес-тестів на COVID-19 в банки і громадські центри здоров'я.

Масковий режим

Джо Байден запевнив, що влада не буде послаблювати масковий режим в умовах пандемії COVID-19. Більше того, президент розпорядився збільшити штрафи для тих громадян, які не носять засоби індивідуального захисту в громадському транспорті: при первинному порушенні передбачений штраф в $500-1000, а при повторному — $1000-3000.

Підтримка економіки

Джо Байден пропонує ввести нову допомогу для малих підприємств, які постраждали від COVID-19. Малий бізнес зможе взяти позику до $2 млн для найму та утримання співробітників, закупівлі інвентарю та обладнання, а також для погашення заборгованості. Документ гарантує, що підприємства, які оформили собі кредит, можуть почати його виплачувати через два роки після отримання фінансування.

У стратегії прописане створення нової програми SBA Community Navigator, яка буде направляти довірених громадських партнерів у малозабезпечені спільноти для більш ефективного підключення власників бізнесу до федеральних, державних і місцевих ресурсів.

Догляд за людьми з COVID-19

План Байдена має на увазі виділення додаткової підтримки лікарням, які зіткнулися з проблемами під час пандемії. Міноборони зобов'язується подвоїти число груп лікарів Пентагону, які направляються для надання підтримки лікарням, які зіткнулися з різким збільшенням випадків захворювання на COVID-19. Міністерство у справах ветеранів надало додаткові ліжка, щоб знизити навантаження на медичні установи.

Адміністрація збільшує темпи щотижневих поставок моноклональних антитіл, які використовуються при лікуванні. Якщо влітку уряд відправляв у середньому до 100 тисяч доз, уже восени ці показники збільшать на 50%. Дослідження показали, що моноклональні антитіла знижують ризик госпіталізації при COVID-19.

Британське видання The Guardian прогнозує подальше падіння рейтингу Джо Байдена, незважаючи на презентацію стратегії щодо виходу США з пандемії. За словами журналістів, "новий спалах коронавірусної інфекції в поєднанні з безглуздим відходом Америки з Афганістану загрожує завдати Джо Байдену довготривалого політичного збитку і зірвати його амбітну законодавчу програму".

Раніше Фокус розповідав, що людство вийшло на плато із захворюваності на COVID-19. За даними ВООЗ, показники нових випадків хвороби поки не ростуть, проте нинішня ситуація з COVID-19 "викликає стурбованість" серед епідеміологів.

Також Фокус повідомляв, що Ізраїль охопила нова хвиля COVID-19, незважаючи на масову вакцинацію. Нові випадки, виявлені в Ізраїлі, спровоковані коронавірусом "Дельта". Медики зазначають, що щеплення Pfizer не має такої високої ефективності, як природний імунітет.