В Ізраїлі нова хвиля коронавірусу, незважаючи на масову вакцинацію

1 вересня в країні зареєстрували близько 11 тисяч хворих, а вже 2 вересня — понад 20 тисяч. Дослідження показує, що два щеплення Pfizer не настільки ефективні, як природний імунітет.

Незважаючи на масову вакцинацію в Ізраїлі й той факт, що ця країна першою заявила про те, що вакциновано майже все населення, зараз там спостерігається новий виток пандемії. Як показує статистика на сайті Worldometers, 1 вересня число нових випадків склало більше 20 тисяч, в той час як 1 серпня трималося на рівні 1 783.

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Як пише Times of Israel, нові випадки — це переважно штам "дельта". На думку фахівців, імовірність того, що штам прорве захист Pfizer, у 27 разів перевищує ймовірність того, що він прорве природний імунітет того ж періоду.

Фото: Скриншот

Ізраїльське дослідження показало, що імунітет від зараження коронавірусом дієвіший при захисті від варіанту "дельта", ніж два щеплення Pfizer, які були зроблені на початку року. Люди з двома щепленнями Pfizer в середньому в шість разів частіше заражалися коронавірусом, ніж ті, хто раніше перехворів COVID-19.

Притому дослідники підкреслюють, що результати не означають необхідність відмови від щеплення. За словами вчених, таке рішення може загрожувати людям небезпекою захворіти.

У свою чергу, вірусолог Олексій Аграновський вважає, що таке стрімке зростання захворюваності в Ізраїлі пояснюється саме тим, що там лютує штам "дельта". Його відмінність від попередніх варіантів у тому, що він набагато заразніший і має серйозніші наслідки.

"Наразі в багатьох країнах, включаючи Ізраїль, домінує штам "дельта", здатний заражати дітей і підлітків, які раніше не хворіли і яких не щепили", — зазначив учений.

Аграновський розповів, що "дельта" також здатна долати вакцинний захист у дорослих, через що й відбувається зростання числа хворих.

При цьому вакцинація, за його словами, не є некорисною, оскільки вакциновані легше переносять коронавірус, а важких і летальних випадків серед вакцинованих набагато менше. Також, як він вважає, світ повинен задуматися про видозміну найефективніших вакцин.

Як повідомлялося раніше, вчені з ПАР повідомили, що на території країни з'явився новий штам коронавірусної інфекції, що має підвищений ступінь мутації. Дослідники попередили, що штам вже почав поширюватися по іншим країнам Африки та світу.

Нагадаємо, влітку вчені з США виявили нову мутацію коронавируса "Йота" B.1.526, яка може збільшити смертність від інфекції на 62-82% серед літніх людей у порівнянні з попередніми штамами.