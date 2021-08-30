У ПАР знайшли новий штам коронавірусу

Вчені попереджають, що штам "C.1.2" має підвищений ступінь мутації і вже встиг поширитися по інших країнах Африки та світу.

Вчені з ПАР повідомили, що на території країни з'явився новий штам коронавірусної інфекції, що має підвищений ступінь мутації, повідомляє в понеділок, 30 серпня Eyewitness.

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Нове дослідження, опубліковане фахівцями Національного інституту інфекційних захворювань, передбачає, що ПАР, в якій понад 13% дорослого населення наразі повністю вакциновані від COVID-19, може зіткнутися з новим варіантом вірусу.

Мінохоронздоров'я країни вже попередило Всесвітню організацію охорони здоров'я, яка стежить за ситуацією.

Варіант, ідентифікований дослідниками, назвали штамом "C.1.2". Він вперше був виявлений у травні 2021 року в Мпумалангу і Гаутенгу, приблизно на початку третьої хвилі коронавірусу в країні.

Через місяць він з'явився в Квазулу-Натале і Лімпопо, а також у Китаї та Великобританії. До 13 серпня "C.1.2" також був виявлений ще в трьох провінціях ПАР, а також у Ботсвані, Конго, Маврикії, Новій Зеландії, Португалії та Швейцарії.

За словами заступника генерального директора міністерства охорони здоров'я країни Анбал Піллей, поширеність нового штаму коронавірусу на даному етапі дуже низька, проте кількість геномів "C.1.2" збільшується щомісяця.

Якщо в травні "C.1.2" становив 0,2% від усіх секвенованих геномів, то до липня цей показник виріс до 2%.

На думку дослідників, новий варіант коронавірусу, найімовірніше, виник після тривалої пандемії COVID-19 і накопичив додаткові мутації, що дозволили йому уникнути імунної відповіді.

Нагадаємо, в середині серпня американські вчені виявили нову мутацію коронавірусу "Йота" B.1.526, здатну збільшити рівень смертності від інфекції на 62-82% серед літніх людей у порівнянні з попередніми штамами.

Крім того, у США прогнозують появу нового штаму коронавірусу, який буде йти від захисту вакцини. Вже цієї зими коронавірус може поширитися разом із вірусом грипу.

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