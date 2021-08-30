В ЮАР нашли новый штамм коронавируса

Ученые предупреждают, что штамм "C.1.2" имеет повышенную степень мутации и уже успел распространиться по другим странам Африки и мира.

Ученые из ЮАР сообщили, что на территории страны появился новый штамм коронавирусной инфекции, имеющий повышенную степень мутации, сообщает в понедельник, 30 августа Eyewitness.

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Новое исследование, опубликованное специалистами Национального института инфекционных заболеваний, предполагает, что ЮАР, в которой более 13% взрослого населения на сегодня полностью вакцинированы от COVID-19, может столкнуться с новым вариантом вируса.

Минздрав страны уже предупредил Всемирную организацию здравоохранения, которая следит за ситуацией.

Вариант, идентифицированный исследователями, назвали штаммом "C.1.2", впервые был обнаружен в мае 2021 года в Мпумаланге и Гаутенге, приблизительно в начале третьей волны коронавируса в стране.

Месяц спустя он появился в Квазулу-Натале и Лимпопо, а также в Китае и Великобритании. К 13 августа C.1.2 также был обнаружен еще в трех провинциях ЮАР, а также в Ботсване, Конго, Маврикии, Новой Зеландии, Португалии и Швейцарии.

По словам заместителя генерального директора министерства здравоохранения страны Анбана Пиллэя, распространенность нового штамма коронавируса на данном этапе очень низка, однако количество геномов "C.1.2" увеличивается ежемесячно.

Если в мае "C.1.2" составлял 0,2% от всех секвенированных геномов, то к июлю этот показатель вырос до 2%.

По мнению исследователей, новый вариант коронавируса вероятнее всего возник после продолжительной пандемии COVID-19 и накопил дополнительные мутации, позволившие ему избежать иммунного ответа.

Напомним, в середине августа американские ученые выявили новую мутацию коронавируса "Йота" B.1.526, способную увеличить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей по сравнению с предыдущими штаммами.

Кроме того, в США прогнозируют появление нового штамма коронавируса, который будет уходить от защиты вакцины. Уже нынешней зимой коронавирус может распространиться вместе с вирусом гриппа.

Информация о штамме "Йота" напугала украинцев, которые едва смирились с присутствием "Дельты". Фокус узнал у экспертов, угрожает ли "Йота" Украине.