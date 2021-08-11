Штамм Йота. Ученые США сообщили о новом штамме COVID-19

Коронавирус "Йота" передается на 15−25% быстрее, чем другие мутации вируса. Проанализированный штамм COVID-19 способен ускользать от иммунного ответа.

Ученые из США выявили новую мутацию коронавируса "Йота" B.1.526, которая может увеличить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей. Исследование специалистов опубликовано на портале Medrxiv.

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Впервые эту мутацию COVID-19 выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, после чего штамм распространился по всем американским штатам и 27 странам мира.

Коронавирус "Йота" B.1.526, по данным ученых, передается на 15−25% быстрее, чем другие известные штаммы COVID-19. Эксперты из США предупреждают, что новая мутация владеет частичным иммунный уходом, что позволяет коронавирусу "Йота" ускользать от терапевтических антител.

Исследование Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете показало, что штамм коронавируса "Йота" повышает уровень смертности от инфекции на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 года и старше 75 лет соответственно.

Также мутация B.1.526 может вызывать прорывные инфекции у 0-10% населения. ВОЗ отнесла штамм коронавируса "Йота" в список вариантов, представляющих интерес. В данный перечень попадают мутации COVID-19, способные менять свойства самого вируса.

Ранее Фокус предупреждал, что в США прогнозируют появление нового штамма коронавируса, который будет уходить от защиты вакцины. Уже зимой COVID-19 может распространятся вместе с вирусом гриппа, а если человечество не ускорит темпы вакцинации, то весной 2021 года ожидается новая волна коронавирусной инфекции.

Также Фокус сообщал, что коронавирус "дельта" зафиксировали уже у 143 украинцев. Агрессивный "индийский" штамм быстро распространяется в Волынской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве.