Коронавирус "дельта" зафиксировали уже у 143 украинцев, ситуация ухудшается, – главный санврач

По словам Игоря Кузина, больше всего "индийский" штамм распространился в Волынской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве.

Ситуация с коронавирусом по всей стране постепенно ухудшается, в частности, на сегодняшний день в стране насчитывается 143 официально подтвержденных случая штамма "дельта". Об этом в эфире "Украинского радио" заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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"Относительно штамма "дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаев. Сейчас официально подтвержденных 143 случая на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", – отметил чиновник.

Наибольшее число заболевших штаммом "дельта", по словам Кузина, зарегистрировано в Волынской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве. Притом распространяется этот вирус быстрее, чем остальные штаммы, и он же чаще приводит к госпитализации.

"Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты". Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным", – заявил Кузин, отметив, что даже при вспышке "дельты" в разных странах, где вакцинация на высоком уровне, люди массово не попадали в больницы, а потому система здравоохранения не нагружалась слишком сильно.

Главный санитарный врач уверяет, что осенью ожидается всплеск заболеваний острыми респираторными инфекциями. И речь при этом идет не только о гриппе, но и о коронавирусе.

"Такое превышение порога должно начать фиксироваться в конце сентября и, надеемся, что нам удастся выдержать эти 2 месяца и использовать их для вакцинации населения для того, чтобы вспышка обошла украинцев и не привела к переполненным больницам", – заявил Кузин.

В целом же по состоянию на 5 августа в стране зафиксированы 1052 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших COVID-19 – 81 ребенок и 37 медработников. В лидерах по новым случаям – Киев, Одесская, Запорожская и Харьковская области.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что коронавирус "Дельта" имеет такую же смертоносность, как и штамм из Уханя.