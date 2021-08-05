Статистика коронавируса на 5 августа: более тысячи новых случаев, полностью вакцинированы 2,2 млн украинцев

Среди заболевших COVID-19 – 81 ребенок и 37 медработников. В лидерах по новым случаям – Киев, Одесская, Запорожская и Харьковская области.

По состоянию на 5 августа 2021 года в Украине зафиксированы 1052 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает официальный информационный портал Минздрава Украины "Коронавірус_інфо".

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В частности, заболели 81 ребенок и 37 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы — 532 человека;

летальных случаев — 25;

выздоровели — 542 человека;

сделано тестирований за сутки — 46074 (в частности, методом ПЦР — 20950, методом ИФА — 9154)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15970.

За все время пандемии в Украине

заболели — 2 256 397 человек;

выздоровели — 2 188 815 человек;

летальных исходов — 53 049;

проведенных ПЦР-тестов — 11 467 613.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

[ + – ] Статистика по коронавирусу

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 187 случаев; Винницкая область — 57 случаев; Волынская область — 7 случаев; Днепропетровская область — 43 случая; Донецкая область — 55 случаев; Житомирская область — 23 случая; Закарпатская область — 15 случаев; Запорожская область — 62 случая; Ивано-Франковская область — 13 случаев; Киевская область — 36 случаев; Кировоградская область — 6 случаев; Луганская область — 46 случаев; Львовская область — 55 случаев; Николаевская область — 24 случая; Одесская область — 75 случаев; Полтавская область — 20 случаев; Ровенская область — 21 случай; Сумская область — 39 случаев; Тернопольская область — 46 случаев; Харьковская область — 59 случаев; Херсонская область — 40 случаев; Хмельницкая область — 32 случая; Черкасская область — 27 случаев; Черновицкая область — 23 случая; Черниговская область — 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

[ + – ] Сообщение "Коронавірус_інфо"

Согласно данным Министерства здравоохранения, более шести миллионов прививок против COVID-19 уже сделано в Украине.

За сутки, 4 августа прививки от COVID-19 получили 159 121 человек. Одну дозу – 95 690 человек, полностью иммунизированы — 63 431 человек.

В течение суток работали:

880 мобильных бригад,

2667 пунктов прививки;

281 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 855 095 человек, из них получили одну дозу — 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 215 230 человек

[ + – ] Сообщение Минздрава Украины

Напомним, по состоянию на 4 августа в Украине было зафиксировано 984 новых случая COVID-19.

Также сообщалось, что в Черновицкой области пятерых детей привили от коронавируса препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что коронавирус "Дельта" имеет такую же смертоносность, как и штамм из Уханя.