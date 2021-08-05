Статистика коронавируса на 5 августа: более тысячи новых случаев, полностью вакцинированы 2,2 млн украинцев
Среди заболевших COVID-19 – 81 ребенок и 37 медработников. В лидерах по новым случаям – Киев, Одесская, Запорожская и Харьковская области.
По состоянию на 5 августа 2021 года в Украине зафиксированы 1052 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает официальный информационный портал Минздрава Украины "Коронавірус_інфо".
В частности, заболели 81 ребенок и 37 медработников.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы — 532 человека;
- летальных случаев — 25;
- выздоровели — 542 человека;
- сделано тестирований за сутки — 46074 (в частности, методом ПЦР — 20950, методом ИФА — 9154)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15970.
За все время пандемии в Украине
- заболели — 2 256 397 человек;
- выздоровели — 2 188 815 человек;
- летальных исходов — 53 049;
- проведенных ПЦР-тестов — 11 467 613.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 187 случаев;
- Винницкая область — 57 случаев;
- Волынская область — 7 случаев;
- Днепропетровская область — 43 случая;
- Донецкая область — 55 случаев;
- Житомирская область — 23 случая;
- Закарпатская область — 15 случаев;
- Запорожская область — 62 случая;
- Ивано-Франковская область — 13 случаев;
- Киевская область — 36 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 46 случаев;
- Львовская область — 55 случаев;
- Николаевская область — 24 случая;
- Одесская область — 75 случаев;
- Полтавская область — 20 случаев;
- Ровенская область — 21 случай;
- Сумская область — 39 случаев;
- Тернопольская область — 46 случаев;
- Харьковская область — 59 случаев;
- Херсонская область — 40 случаев;
- Хмельницкая область — 32 случая;
- Черкасская область — 27 случаев;
- Черновицкая область — 23 случая;
- Черниговская область — 41 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Министерства здравоохранения, более шести миллионов прививок против COVID-19 уже сделано в Украине.
За сутки, 4 августа прививки от COVID-19 получили 159 121 человек. Одну дозу – 95 690 человек, полностью иммунизированы — 63 431 человек.
В течение суток работали:
- 880 мобильных бригад,
- 2667 пунктов прививки;
- 281 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 3 855 095 человек, из них получили одну дозу — 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 215 230 человек
Напомним, по состоянию на 4 августа в Украине было зафиксировано 984 новых случая COVID-19.
Также сообщалось, что в Черновицкой области пятерых детей привили от коронавируса препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что коронавирус "Дельта" имеет такую же смертоносность, как и штамм из Уханя.