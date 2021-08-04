В Украине впервые вакцинировали от коронавируса детей

На Буковине пятерых детей от 13 до 16 лет привили от COVID-19 вакциной от Pfizer-BioNTech.

В Черновицкой области пятерых детей привили от коронавирусной инфекции препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации.

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Двое детей получили прививку в Черновцах, еще двое – в Глубокой, один ребенок – в Герце.

Ведомство сообщает, что иммунизированным от 13 до 16 лет.

По словам координатора по вакцинации на Буковине Оксаны Знак, среди причин, почему родители решили сделать прививки своим детям – выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые способны осложнить течение коронавирусной инфекции.

В пресс-службе напомнили, что Минздрав Украины недавно разрешил иммунизировать детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Для получения прививки родители детей от 12 до 15 лет, либо же сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

[ + – ] Сообщение Черновицкой ОГА

Напомним, теперь для въезда в Украину без обязательной самоизоляции необходимо обязательно иметь как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Украину ожидает усиление карантина и рост заболеваемости из-за коронавируса "Дельта" и низкого уровня вакцинации.

Также сообщалось, что в Киеве к работе в образовательных учреждениях в новом учебном году могут не допустить сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.