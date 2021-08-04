В Україні вперше вакцинували від коронавірусу дітей

На Буковині п'ятьох дітей від 13 до 16 років прищепили від COVID-19 вакциною від Pfizer-BioNTech.

У Чернівецькій області п'ятьох дітей прищепили від коронавірусної інфекції препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної держадміністрації.

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Двоє дітей отримали щеплення в Чернівцях, ще двоє — у Глибокій, одна дитина — у Герці.

Відомство повідомляє, що імунізованим від 13 до 16 років.

За словами координатора з вакцинації на Буковині Оксани Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити щеплення своїм дітям — виїзд дитини за кордон на навчання, а також наявність хронічних захворювань, які здатні ускладнити перебіг коронавірусної інфекції.

У пресслужбі нагадали, що МОЗ України нещодавно дозволило імунізувати дітей старше 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Для отримання щеплення батьки дітей від 12 до 15 років, або ж самі діти у віці 16-17 років, повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

[ + – ] Повідомлення Чернівецької ОДА

Нагадаємо, тепер для в'їзду в Україну без обов'язкової самоізоляції необхідно обов'язково мати як мінімум одну дозу вакцини від коронавірусу.

У свою чергу, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що Україна очікує посилення карантину і зростання захворюваності через коронавірус "Дельта" і низький рівень вакцинації.

Також повідомлялося, що в Києві до роботи в освітніх установах у новому навчальному році можуть не допустити співробітників, які не пройшли вакцинацію від коронавірусної інфекції.