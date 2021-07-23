"Це питання часу": МОЗ України прогнозує "червону" зону карантину до осені (відео)

Чекати карантинного "відкату" в Україні варто через низький рівень вакцинації і нові штами коронавірусу, які швидко поширюються по світу.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданок з 1+1" заявив, що Україна чекає на посилення карантину і зростання захворюваності через коронавірус "Дельта" і низький рівень вакцинації.

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За словами Кузіна, коронавірус нікуди не зникає, а індійський версія COVID-19 вже знайдена в понад 100 країнах світу. Вона швидко поширюється в країнах і несе великі виклики для світу.

"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу. ... Я б радив сфокусувати наразі всі свої зусилля на те, щоб вакцинуватися і восени мати вже імунітет", — говорить Кузін.

У той же час лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Брилля стверджує, що Дельта штам торкнеться й України. Восени буде рости кількість заражень. При цьому лише 4% населення повністю пройшло вакцинацію. Цієї кількості недостатньо, щоб пандемія зупинилася. І ця статистика може стати ще гіршою, ніж була під час третьої хвилі коронавірусу.

Як передає УНІАН, у Міністерстві охорони здоров'я до осені хочуть вакцинувати 10 млн чоловік. Для цього центри вакцинації відкриють у ТРЦ і аптеках.

Нагадаємо, у Києві вже зафіксовані перші пацієнти з індійським штамом. Більшість з них — приїжджі з РФ. Наразі вони на карантині в Олександрівській лікарні.

Також ми розповідали, що в Україні можуть посилити карантин через ситуацію з поширенням "Дельта" і "Лямбда" штамів вірусу. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, крім карантину, Україна посилить вимоги до країн, де фіксують спалахи захворювання.

Фокус також наводив прогноз українських учених про те, що нова хвиля COVID-19 накриє нас раніше осені.