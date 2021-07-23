"Это вопрос времени": Минздрав Украины прогнозирует "красную" зону карантина к осени (видео)

Ждать карантинного "отката" в Украине стоит из-за низкого уровня вакцинации и новых штаммов коронавируса, которые быстро распространяются по миру.

Главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрак с 1+1" заявил, что Украину ждет усиление карантина и рост заболеваемости из-за коронавируса "Дельта" и низкого уровня вакцинации.

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По словам Кузина, коронавирус никуда не исчезает, а индийский версия COVID-19 уже найдена в более чем 100 странах мира. Она быстро распространяется в странах и несет большие вызовы для мира.

"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени. … Я бы советовал сфокусировать сейчас все свои усилия на том, чтобы вакцинироваться и осенью иметь уже иммунитет", — говорит Кузин.

В то же время врач-реаниматолог из Израиля Бориса Брилля утверждает, что Дельта штамм коснется и Украины. Осенью будет расти количество заражений. При этом лишь 4% населения полностью прошло вакцинацию. Данного количества недостаточно, чтобы пандемия остановилась.Из-за этого статистика может стать еще хуже, чем была во время третьей волны коронавируса.

Как передает УНИАН, в Минздраве до осени хотят вакцинировать 10 млн человек. Для этого центры вакцинации откроют в ТРЦ и аптеках.

Напомним, в Киеве уже зафиксированы первые пациенты с индийским штаммом. Большинство из них — приезжие из РФ. Сейчас они на карантине в Александровской больнице.

Также мы рассказывали, что в Украине могут усилить карантин из-за ситуации с распространением "Дельта" и "Лямбда" штаммов вируса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, помимо карантина Украина усилит требования к странам, где фиксируют вспышки заболевания.

Фокус также приводил прогноз украинских ученых о том, что новая волна COVID-19 накроет нас раньше осени.