Для в'їзду в Україну без самоізоляції знадобиться вакцинація

Вільно в'їжджати в Україну зможуть громадяни, які мають мінімум одну дозу вакцинації від COVID-19. Решті доведеться робити ПЛР-тест або сидіти на самоізоляції.

Для в'їзду в Україну без обов'язкової самоізоляції тепер обов'язково потрібно мати мінімум одну дозу вакцини від коронавірусу. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Невакцинованим українцям необхідно встановити додаток "Дія Вдома" і підтвердити відсутність коронавірусу протягом 72 годин негативним ПЛР-тестом або пересидіти на самоізоляції 2 тижні. Вільно в'їжджати в країну зможуть ті українці, які мають як мінімум одну дозу вакцини від коронавірусу.

Для в'їзду в країну іноземцям, як і раніше, потрібен страховий поліс, негативний ПЛР-тест або свідоцтво про вакцинацію від COVID-19.

Особлива увага приділяється всім прибулим із Росії або Індії. У зв'язку з дельта-штамом, який активно циркулює в цих країнах, усі ті, хто провів там 7 днів, підлягають обов'язковій 14-денній самоізоляції.

Рішення набуде чинності через 7 днів після публікації.

Нагадаємо, в Києві були зафіксовані перші 6 випадків зараження дельта-штамом коронавірусу. Усі носії хвороби прибули з Російської Федерації, вони молодого віку — від 30 до 40 років. Один із хворих помер в Олександрівській лікарні.