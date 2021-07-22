Майже всі з РФ, стан середній і важкий: в КМДА розповіли про пацієнтів із "Дельтою"

Усього в Олександрівській лікарні Києва шестеро пацієнтів з "індійським" штамом віком від 21 до 73 років. Основний симптом — дихальна недостатність.

Станом на четвер, 22 липня, в Олександрівській лікарні Києва знаходяться шестеро пацієнтів, у яких діагностували коронавірус "Дельта". Як повідомляє "Сегодня" з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколи Поворозника, йдеться про людей віком від 21 до 73 років.

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Заражені коронавірусом "Дельта" в середньому і важкому стані

Чиновник стверджує, що стан пацієнтів — середнього та тяжкого ступеня тяжкості. Двоє з них були в реанімації. Основні симптоми — висока температура і дихальна недостатність.

"У звʼязку з цим був проведений аналіз їхнього місцезнаходження до прибуття в Київ. Зʼясувалося, що [велика] частина пацієнтів приїхали в столицю з Росії. Було ухвалене рішення провести попередній аналіз. Він показав, що це штам "Дельта", — заявив Поворозник.

Зразки матеріалів пацієнтів відправили в лабораторію Центру громадського здоровʼя України, зараз очікується підтвердження або спростування цього діагнозу.

Поворозник зазначив, що зараз фахівці перевіряють контактних осіб, з якими спілкувалися пацієнти. За їхнім станом теж спостерігатимуть лікарі.

Чиновник не заперечив, що коронавірус "Дельта", про який йдеться, зараз можуть активно завозити люди, які побували у відпустках за кордоном.

"Усі їздять на відпочинок. Люди перетинаються в різних аеропортах, літаках, готелях на курорті. А коли вони повертаються додому, є велика ймовірність того, що цей штам буде потрапляти в Україну", — зазначив чиновник.

За його словами, проте, місць в столичних лікарнях вистачить на випадок спалаху захворюваності, оскільки в 23 установах підготовлені понад 5,6 тисяч ліжок. Також він закликає вакцинуватися, оскільки щеплення, за його словами, є єдиним способом зупинити поширення інфекції.

Що стосується обмежень на проїзд у громадському транспорті, то поки що влада Києва не має наміру їх вводити.

Коронавірус "Дельта" — які вакцини ефективні

Варто зазначити, що згідно з дослідженням, про яке повідомляє агентство Reuters, дві дози вакцини Pfizer або AstraZeneca майже так само ефективні проти індійської версії коронавірусу, як і проти штаму "Альфа", що раніше домінував. Відмінності в ефективності вакцин щодо цих штамів після повного курсу вакцинації незначні.

Згідно з дослідженням, дві дози вакцини компанії Pfizer були на 88% ефективні для запобігання симптоматичного захворювання від коронавірусу "Дельта", у порівнянні з 93,7% проти початкового COVID-19.

Що стосується AstraZeneca, то вона, як стверджують дослідники, після двох щеплень ефективна проти індійського штаму на 67%, у той час як проти "Альфи" — на 74,5%.

Дві дози вакцини AstraZeneca на 67% ефективні проти індійського штаму, порівняно із 60%, про які повідомлялося раніше, і на 74,5% ефективні проти штаму "Альфа", порівняно з початковою оцінкою у 66% ефективності.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва діагностували шість випадків зараження на коронавірус "Дельта". Зафіксувати захворювання вдалося під час первинного тестування, стверджували чиновники зі столичного Департаменту охорони здоровʼя.

Фокус писав про те, що коронавірус дельта зафіксований вже в 111 країнах світу, і, за прогнозами медиків, почне домінувати в усьому світі протягом найближчих місяців.