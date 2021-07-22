Почти все из РФ, состояние среднее и тяжелое: в КГГА рассказали о пациентах с "Дельтой"

Всего в Александровской больнице Киева шестеро пациентов с "индийским" штаммом в возрасте от 21 до 73 лет. Основной симптом — дыхательная недостаточность.

По состоянию на четверг, 22 июля, в Александровской больнице Киева находятся шестеро пациентов, у которых диагностировали коронавирус "Дельта". Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника, речь идет о людях в возрасте от 21 до 73 лет.

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Зараженные коронавирусом "Дельта" в среднем и тяжелом состоянии

Чиновник утверждает, что состояние пациентов — средней и тяжелой степени тяжести. Двое из них были в реанимации. Основные симптомы — высокая температура и дыхательная недостаточность.

"В связи с этим был проведен анализ их местонахождения до прибытия в Киев. Оказалось, что [большая] часть пациентов приехали в столицу из России. Было принято решение провести предварительный анализ. Он показал, что это штамм "Дельта", — заявил Поворозник.

Образцы материалов пациентов отправили в лабораторию Центра общественного здоровья Украины, сейчас ожидается подтверждение или опровержение этого диагноза.

Поворозник отметил, что сейчас специалисты проверяют контактных лиц, с которыми общались пациенты. За их состоянием тоже будут наблюдать врачи.

Чиновник не исключил, что коронавирус "Дельта", о котором идет речь, сейчас могут активно завозить люди, побывавшие в отпусках за границей.

"Все ездят на отдых. Люди пересекаются в разных аэропортах, самолетах, отелях на курорте. А когда они возвращаются домой, есть большая вероятность в том, что этот штамм будет попадать в Украину", – отметил чиновник.

По его словам, однако, мест в столичных больницах хватит на случай всплеска заболеваемости, поскольку в 23 учреждениях подготовлены более 5,6 тысячи коек. Также он призывает вакцинироваться, поскольку прививка, по его словам, является единственным способ остановить распространение инфекции.

Что касается ограничений на проезд в общественном транспорте, то пока что власти Киева не намерены их вводить.

Коронавирус "Дельта" — какие вакцины эффективны

Следует отметить, что согласно исследованию, о котором сообщает агентство Reuters, две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca почти так же эффективны против индийской версии коронавируса, как и против ранее доминировавшего штамма "Альфа". Различия в эффективности вакцин в отношении этих штаммов после полного курса вакцинации незначительны.

Согласно исследованию, две дозы вакцины компании Pfizer были на 88% эффективны для предотвращения симптоматического заболевания от коронавируса "Дельта", по сравнению с 93,7% против изначального COVID-19.

Что касается AstraZeneca, то она, как утверждают исследователи, после двух прививок эффективна против индийского штамма на 67%, в то время как против "Альфы" — на 74,5%.

Две дозы вакцины AstraZeneca на 67% эффективны против индийского штамма, по сравнению с 60%, о которых сообщалось ранее, и на 74,5% эффективны против штамма "Альфа", по сравнению с первоначальной оценкой в 66% эффективности.

Напомним, в Александровской больнице Киева диагностировали шесть случаев заражения на коронавирус "Дельта". Выявить заболевание удалось при первичном тестировании, утверждали чиновники из столичного Департамента здравоохранения.

Фокус писал о том, что коронавирус дельта зафиксирован уже в 111 странах мира, и, по прогнозам медиков, станет доминировать во всем мире в течение ближайших месяцев.