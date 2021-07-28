Для въезда в Украину без самоизоляции понадобится вакцинация

Свободно въезжать в Украину смогут граждане, имеющие минимум одну дозу вакцинации от COVID-19. Остальным придется делать ПЦР-тест или сидеть на самоизоляции.

Для въезда в Украину без обязательной самоизоляции теперь обязательно иметь как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Невакцинированным украинцам необходимо установить приложение Дій Вдома и подтвердить отсутствие коронавируса в течение 72 часов негативным ПЦР-тестом либо пересидеть на самоизоляции 2 недели. Свободно въезжать в страну смогут те украинцы, у которых есть как минимум одна доза вакцины от коронавируса.

Для въезда в страну иностранцам, как и ранее, нужен страховой полис, негативный ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Особое внимание уделяется всем прибывшим из России или Индии. В связи с дельта-штаммом, активно циркулирующим в этих странах, все те, кто провел там 7 дней, подлежат обязательной 14-дневной самоизоляции.

Решение вступит в силу через 7 дней после публикации.

Напомним, в Киеве были обнаружены первые 6 случаев заражения дельта-штаммом коронавируса. Все носители болезни прибыли из Российской Федерации, они молодого возраста — от 30 до 40 лет. Один из заболевших умер в Александровской больнице.