У Києві попередили: невакцинованих вчителів можуть не допустити до роботи (документ)

Поки механізму примусової вакцинації немає, відомості про вакцинацію співробітників збираються "для розуміння ситуації".

До роботи в освітніх установах у новому навчальному році можуть не допустити співробітників, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу.

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Про це йдеться в документі, фотокопію якого опублікувало видання "Страна".

У листі управління освіти Святошинської райдержадміністрації написано, "є ймовірність", що з 1 вересня до роботи в освітніх установах не допускатимуться співробітники, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Якщо співробітник відмовився вакцинуватися, то він повинен написати заяву на імʼя керівника про відмову з поясненням причини. Якщо вакцинуватися працівникові заборонено лікарем за медичними показаннями, то до заяви потрібно додати довідку.

Керівників освітніх установ просять надати в управління освіти відомості про вакцинацію всіх співробітників: педагогічних і технічних.

Замначальника управління освітою Святошинського району Києва Людмила Голованенко повідомила "Страні", що вимоги зробити щеплення немає, але бажано, щоб педагоги пройшли вакцинацію.

"Ми збираємо дані, скільки педагогів вакциновані, скільки збираються пройти вакцинацію, скільки відмовляються. Заходять діти у вересні в школи, ми повинні розуміти, яка в нас ситуація", — пояснила вона. Тому що якщо оголосять обовʼязковість вакцинації, потрібно знати, який обсяг роботи має бути.

Чиновниця запевнила: "Якщо не вакцинуються, зараз відсторонення не буде. Це не передбачено жодним законом".

Нагадаємо, 1 червня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сказав, що не заперечує введення примусової вакцинації вчителів і педагогів. За його словами, вакцинація може стати елементом допуску до роботи.

Він зазначив, що зараз в Україні немає інструментів примусової вакцинації педагогів, але в майбутньому міністерство розглядатиме таку можливість.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін 29 червня запропонував не допускати в школи невакцинованих від основних хвороб дітей. Також, на його думку, обовʼязково повинні вакцинуватися працівники сфери освіти й обслуговування.

Раніше Фокус писав, що в Україні провалена вакцинація людей старше 60, в звʼязку з чим виникла загроза нового заповнення лікарень.