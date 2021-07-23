В Киеве предупредили: не вакцинированных учителей могут не допустить к работе (документ)

Пока механизма принудительной вакцинации нет, сведения о вакцинации сотрудников собираются "для понимания ситуации".

К работе в образовательных учреждениях в новом учебном году могут не допустить сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом говорится в документе, фотокопию которого опубликовало издание "Страна".

В письме управления образования Святошинской райгосадминистрации написано, "есть вероятность", что с 1 сентября к работе в образовательных учреждениях не будут допускаться сотрудники, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

Если сотрудник отказался вакцинироваться, то он должен написать заявление на имя руководителя об отказе с объяснением причины. Если вакцинироваться работнику запрещено врачом по медицинским показаниям, то к заявлению нужно приложить справку.

Руководителей образовательных учреждения просят предоставить в управление образование сведения о вакцинации всех сотрудников: педагогических и технических.

Замначальника управления образованием Святошинского района Киева Людмила Голованенко сообщила "Стране", что требования сделать прививку нет, но желательно, чтобы педагоги прошли вакцинацию.

"Мы собираем данные, сколько педагогов вакцинировано, сколько собирается пройти вакцинацию, сколько отказывается. Заходят дети в сентябре в школы, мы должны понимать, какая у нас ситуация", – пояснила она. Потому что если объявят обязательность вакцинации, нужно знать, какой объем работы предстоит.

Чиновник заверила: "Если не вакцинируются, сейчас отстранения не будет. Это не предусмотрено никаким законом".

Напомним, 1 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет сказал, что не исключает введения принудительной вакцинации учителей и педагогов. По его словам, вакцинация может стать элементом допуска к работе.

Он отметил, что сейчас в Украине нет инструментов принудительной вакцинации педагогов, но в будущем министерство будет рассматривать такую возможность.

Главный санитарный врач Игорь Кузин 29 июня предложили не допускать в школы не вакцинированных от основных болезней детей. Также, по его мнению, обязательно должны вакцинироваться работники сферы образования и обслуживания.

Ранее Фокус писал, что в Украине провалена вакцинация людей старше 60, в связи с чем возникла угроза нового заполнения больниц.