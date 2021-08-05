Статистика коронавірусу на 5 серпня: більше тисячі нових випадків, повністю вакциновані 2,2 млн українців

Серед захворілих на COVID-19 — 81 дитина та 37 медпрацівників. У лідерах за новими випадками — Київ, Одеська, Запорізька та Харківська області.

Станом на 5 серпня 2021 року в Україні зафіксовано +1052 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє офіційний інформаційний портал МОЗ України "Коронавірус_інфо".

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Зокрема, захворіли 81 дитина та 37 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовані — 532 особи;

летальних випадків — 25;

одужали — 542 людини;

зроблено тестувань за добу — 46074 (зокрема, методом ПЛР — 20950, методом ІФА — 9154)

досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15970.

За весь час пандемії в Україні

захворіли — 2 256 397 осіб;

одужали — 2 188 815 осіб;

летальних випадків — 53 049;

проведених ПЛР-тестів — 11 467 613.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

[ + – ] Статистика коронавірусу

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м Київ — 187 випадків; Вінницька область — 57 випадків; Волинська область — 7 випадків; Дніпропетровська область — 43 випадки; Донецька область — 55 випадків; Житомирська область — 23 випадки; Закарпатська область — 15 випадків; Запорізька область — 62 випадки; Івано-Франківська область — 13 випадків; Київська область — 36 випадків; Кіровоградська область — 6 випадків; Луганська область — 46 випадків; Львівська область — 55 випадків; Миколаївська область — 24 випадки; Одеська область — 75 випадків; Полтавська область — 20 випадків; Рівненська область — 21 випадок; Сумська область — 39 випадків; Тернопільська область — 46 випадків; Харківська область — 59 випадків; Херсонська область — 40 випадків; Хмельницька область — 32 випадки; Черкаська область — 27 випадків; Чернівецька область — 23 випадки; Чернігівська область — 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

[ + – ] Повідомлення "Коронавірус_інфо"

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, більше шести мільйонів щеплень проти COVID-19 уже зроблено в Україні.

За добу, 4 серпня, щеплення від COVID-19 отримали 159 121 чоловік. Одну дозу — 95 690 осіб, повністю імунізовані — 63 431 особа.

Протягом доби працювали:

880 мобільних бригад,

2667 пунктів щеплення;

281 центр вакцинації.

Із початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 855 095 чоловік, із них отримали одну дозу — 3 855 093 чоловік, повністю імунізовані й отримали дві дози — 2 215 230 осіб

[ + – ] Повідомлення МОЗ України

Нагадаємо, станом на 4 серпня в Україні було зафіксовано 984 нові випадки COVID-19.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області п'ятьох дітей прищепили від коронавірусу препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Разом із тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я відзначили, що коронавірус "Дельта" має таку ж смертоносність, як і штам із Уханя.