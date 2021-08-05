Статистика коронавірусу на 5 серпня: більше тисячі нових випадків, повністю вакциновані 2,2 млн українців
Серед захворілих на COVID-19 — 81 дитина та 37 медпрацівників. У лідерах за новими випадками — Київ, Одеська, Запорізька та Харківська області.
Станом на 5 серпня 2021 року в Україні зафіксовано +1052 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє офіційний інформаційний портал МОЗ України "Коронавірус_інфо".
Зокрема, захворіли 81 дитина та 37 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовані — 532 особи;
- летальних випадків — 25;
- одужали — 542 людини;
- зроблено тестувань за добу — 46074 (зокрема, методом ПЛР — 20950, методом ІФА — 9154)
- досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15970.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли — 2 256 397 осіб;
- одужали — 2 188 815 осіб;
- летальних випадків — 53 049;
- проведених ПЛР-тестів — 11 467 613.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м Київ — 187 випадків;
- Вінницька область — 57 випадків;
- Волинська область — 7 випадків;
- Дніпропетровська область — 43 випадки;
- Донецька область — 55 випадків;
- Житомирська область — 23 випадки;
- Закарпатська область — 15 випадків;
- Запорізька область — 62 випадки;
- Івано-Франківська область — 13 випадків;
- Київська область — 36 випадків;
- Кіровоградська область — 6 випадків;
- Луганська область — 46 випадків;
- Львівська область — 55 випадків;
- Миколаївська область — 24 випадки;
- Одеська область — 75 випадків;
- Полтавська область — 20 випадків;
- Рівненська область — 21 випадок;
- Сумська область — 39 випадків;
- Тернопільська область — 46 випадків;
- Харківська область — 59 випадків;
- Херсонська область — 40 випадків;
- Хмельницька область — 32 випадки;
- Черкаська область — 27 випадків;
- Чернівецька область — 23 випадки;
- Чернігівська область — 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, більше шести мільйонів щеплень проти COVID-19 уже зроблено в Україні.
За добу, 4 серпня, щеплення від COVID-19 отримали 159 121 чоловік. Одну дозу — 95 690 осіб, повністю імунізовані — 63 431 особа.
Протягом доби працювали:
- 880 мобільних бригад,
- 2667 пунктів щеплення;
- 281 центр вакцинації.
Із початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 855 095 чоловік, із них отримали одну дозу — 3 855 093 чоловік, повністю імунізовані й отримали дві дози — 2 215 230 осіб
Нагадаємо, станом на 4 серпня в Україні було зафіксовано 984 нові випадки COVID-19.
Також повідомлялося, що в Чернівецькій області п'ятьох дітей прищепили від коронавірусу препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Разом із тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я відзначили, що коронавірус "Дельта" має таку ж смертоносність, як і штам із Уханя.