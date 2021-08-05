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Статистика коронавірусу на 5 серпня: більше тисячі нових випадків, повністю вакциновані 2,2 млн українців

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коронавірус, лікарня, пацієнти,
Фото: скриншот | У лікарні

Серед захворілих на COVID-19 — 81 дитина та 37 медпрацівників. У лідерах за новими випадками — Київ, Одеська, Запорізька та Харківська області.

Станом на 5 серпня 2021 року в Україні зафіксовано +1052 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє офіційний інформаційний портал МОЗ України "Коронавірус_інфо".

Зокрема, захворіли 81 дитина та 37 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовані — 532 особи;
  • летальних випадків — 25;
  • одужали — 542 людини;
  • зроблено тестувань за добу — 46074 (зокрема, методом ПЛР — 20950, методом ІФА — 9154)
  • досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15970.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли — 2 256 397 осіб;
  • одужали — 2 188 815 осіб;
  • летальних випадків — 53 049;
  • проведених ПЛР-тестів — 11 467 613.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

коронавірус, статистика, 5 серпня,
Статистика коронавірусу

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  1. м Київ — 187 випадків;
  2. Вінницька область — 57 випадків;
  3. Волинська область — 7 випадків;
  4. Дніпропетровська область — 43 випадки;
  5. Донецька область — 55 випадків;
  6. Житомирська область — 23 випадки;
  7. Закарпатська область — 15 випадків;
  8. Запорізька область — 62 випадки;
  9. Івано-Франківська область — 13 випадків;
  10. Київська область — 36 випадків;
  11. Кіровоградська область — 6 випадків;
  12. Луганська область — 46 випадків;
  13. Львівська область — 55 випадків;
  14. Миколаївська область — 24 випадки;
  15. Одеська область — 75 випадків;
  16. Полтавська область — 20 випадків;
  17. Рівненська область — 21 випадок;
  18. Сумська область — 39 випадків;
  19. Тернопільська область — 46 випадків;
  20. Харківська область — 59 випадків;
  21. Херсонська область — 40 випадків;
  22. Хмельницька область — 32 випадки;
  23. Черкаська область — 27 випадків;
  24. Чернівецька область — 23 випадки;
  25. Чернігівська область — 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Повідомлення "Коронавірус_інфо"

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, більше шести мільйонів щеплень проти COVID-19 уже зроблено в Україні.

За добу, 4 серпня, щеплення від COVID-19 отримали 159 121 чоловік. Одну дозу — 95 690 осіб, повністю імунізовані — 63 431 особа.

Протягом доби працювали:

  • 880 мобільних бригад,
  • 2667 пунктів щеплення;
  • 281 центр вакцинації.

Із початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 855 095 чоловік, із них отримали одну дозу — 3 855 093 чоловік, повністю імунізовані й отримали дві дози — 2 215 230 осіб

Повідомлення МОЗ України

Нагадаємо, станом на 4 серпня в Україні було зафіксовано 984 нові випадки COVID-19.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області п'ятьох дітей прищепили від коронавірусу препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Разом із тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я відзначили, що коронавірус "Дельта" має таку ж смертоносність, як і штам із Уханя.