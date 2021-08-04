Статистика коронавірусу на 4 серпня: 43 смерті від COVID-19, у Києві різке зростання нових заражень
59 дітей і 48 медичних працівників за добу заразилися коронавірусною інфекцією. Медики за день зробили 47 442 тести на COVID-19.
В Україні за минулий день зафіксовано 984 нових випадки COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За добу від коронавірусної інфекції в Україні померло 43 пацієнти, а в медичні установи госпіталізували 572 людини.
За минулу добу в Україні:
- захворіли — 984 людини;
- видужали — 570 осіб;
- летальні випадки — 43;
- госпіталізовані — 572 людини.
За останній день в Україні медики зробили 47 442 тести на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 22 533;
- методом ІФА — 8064;
- експрес-тести на коронавірусну хворобу — 16845.
Київ, Донецька і Харківська області лідирують за новими випадками зараження COVID-19:
- Київ — 236 випадків;
- Донецька область — 91 випадок;
- Харківська область — 75 випадків;
- Херсонська область — 71 випадок;
- Дніпропетровська область — 64 випадки.
Зазначимо, що в Києві з кожним днем збільшується число нових випадків COVID-19. Ще 2 серпня в Києві за добу фіксували 62 зараження, а вчора, 3 серпня — 198 нових випадків коронавірусної інфекції.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 255 345 осіб;
- видужали — 2 188 273 особи;
- зроблено ПЛР-тестів на коронавірусну хворобу — 11 446 663;
- летальні випадки — 53 024.
Офіційний Telegram-канал МОЗ України повідомляє, що за минулу добу вакциновано 153 258 осіб від COVID-19. Одну дозу препарату отримали 89 892 людини, повністю пройшли курс імунізації — 63 366 пацієнтів. Протягом минулого дня в Україні працювали 943 мобільні бригади, 2612 прищепних пунктів і 279 центрів вакцинації населення.
Раніше Фокус повідомляв, що в Раді запропонували посилити карантин для українців. Нові обмеження можуть торкнуться громадян, які не пройшли вакцинацію від COVID-19: водіїв громадського транспорту, працівників громадського харчування та інших людей, котрі контактують з населенням, зокрема і вчителів.
Також Фокус розповідав, що в Україні прогнозують "вибух" коронавірусу "Дельта". Нова хвиля коронавірусної хвороби в Україні, викликаної "Дельта" штамом, може початися у вересні-жовтні 2021 року через швидке поширення індійського штаму в сусідніх країнах.