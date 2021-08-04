Статистика коронавірусу на 4 серпня: 43 смерті від COVID-19, у Києві різке зростання нових заражень

59 дітей і 48 медичних працівників за добу заразилися коронавірусною інфекцією. Медики за день зробили 47 442 тести на COVID-19.

В Україні за минулий день зафіксовано 984 нових випадки COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За добу від коронавірусної інфекції в Україні померло 43 пацієнти, а в медичні установи госпіталізували 572 людини.

За минулу добу в Україні:

захворіли — 984 людини;

видужали — 570 осіб;

летальні випадки — 43;

госпіталізовані — 572 людини.

За останній день в Україні медики зробили 47 442 тести на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 22 533;

методом ІФА — 8064;

експрес-тести на коронавірусну хворобу — 16845.

Київ, Донецька і Харківська області лідирують за новими випадками зараження COVID-19:

Київ — 236 випадків;

Донецька область — 91 випадок;

Харківська область — 75 випадків;

Херсонська область — 71 випадок;

Дніпропетровська область — 64 випадки.

Зазначимо, що в Києві з кожним днем збільшується число нових випадків COVID-19. Ще 2 серпня в Києві за добу фіксували 62 зараження, а вчора, 3 серпня — 198 нових випадків коронавірусної інфекції.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 255 345 осіб;

видужали — 2 188 273 особи;

зроблено ПЛР-тестів на коронавірусну хворобу — 11 446 663;

летальні випадки — 53 024.

Офіційний Telegram-канал МОЗ України повідомляє, що за минулу добу вакциновано 153 258 осіб від COVID-19. Одну дозу препарату отримали 89 892 людини, повністю пройшли курс імунізації — 63 366 пацієнтів. Протягом минулого дня в Україні працювали 943 мобільні бригади, 2612 прищепних пунктів і 279 центрів вакцинації населення.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 4 серпня

Раніше Фокус повідомляв, що в Раді запропонували посилити карантин для українців. Нові обмеження можуть торкнуться громадян, які не пройшли вакцинацію від COVID-19: водіїв громадського транспорту, працівників громадського харчування та інших людей, котрі контактують з населенням, зокрема і вчителів.

Також Фокус розповідав, що в Україні прогнозують "вибух" коронавірусу "Дельта". Нова хвиля коронавірусної хвороби в Україні, викликаної "Дельта" штамом, може початися у вересні-жовтні 2021 року через швидке поширення індійського штаму в сусідніх країнах.