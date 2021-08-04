Статистика коронавируса на 4 августа: 43 смерти от COVID-19, в Киеве резкий рост новых заражений
59 детей и 48 медицинских работников за сутки заразились коронавирусной инфекцией. Медики за день сделали 47442 тестов на COVID-19.
В Украине за минувший день зафиксировано 984 новых случая COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки от коронавирусной инфекции в Украине скончалось 43 пациента, а в медицинские учреждения госпитализировали 572 человека.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 984 человека;
- выздоровело — 570 человек;
- летальные случаи — 43;
- госпитализировано — 572 человека.
За последний день в Украине медики сделали 47442 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 22533;
- методом ИФА — 8064;
- экспресс-тесты на коронавирусную болезнь — 16845.
Киев, Донецкая и Харьковская области лидируют по новым случаям заражения COVID-19:
- Киев — 236 случаев;
- Донецкая область — 91 случай;
- Харьковская область — 75 случаев;
- Херсонская область — 71 случай;
- Днепропетровская область — 64 случая.
Отметим, что в Киеве с каждым днем увеличивается число новых случаев COVID-19. Еще 2 августа в Киеве за сутки фиксировали 62 заражения, а вчера, 3 августа — 198 новых случаев коронавирусной инфекции.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 255 345 человек;
- выздоровело — 2 188 273 человек;
- сделано ПЦР-тестов на коронавирусную болезнь — 11 446 663;
- летальные случаи — 53 024.
Официальный Telegram-канал Минздрава Украины сообщает, что за минувшие сутки вакцинировано 153 258 человек от COVID-19. Одну дозу препарата получили 89892 человек, полностью прошли курс иммунизации — 63366 пациентов. В течение минувшего дня в Украине работали 943 мобильных бригад, 2612 прививочных пунктов и 279 центров вакцинации населения.
Ранее Фокус сообщал, что в Раде предложили ужесточить карантин для украинцев. Новые ограничения могут коснутся граждан, которые не прошли вакцинацию от COVID-19: водителей общественного транспорта, сотрудников общепита и других людей, контактирующих с населением, в том числе и учителей.
Также Фокус рассказывал, что в Украине прогнозируют "взрыв" коронавируса "Дельта". Новая волна коронавирусной болезни в Украине, вызванной "Дельта" штаммом, может начаться в сентябре-октябре 2021 года из-за быстрого распространения индийского штамма в соседних странах.