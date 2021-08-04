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Статистика коронавируса на 4 августа: 43 смерти от COVID-19, в Киеве резкий рост новых заражений

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Фото: УНИАН | Коронавирус в Украине

59 детей и 48 медицинских работников за сутки заразились коронавирусной инфекцией. Медики за день сделали 47442 тестов на COVID-19.

В Украине за минувший день зафиксировано 984 новых случая COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки от коронавирусной инфекции в Украине скончалось 43 пациента, а в медицинские учреждения госпитализировали 572 человека.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 984 человека;
  • выздоровело — 570 человек;
  • летальные случаи — 43;
  • госпитализировано — 572 человека.

За последний день в Украине медики сделали 47442 тестов на COVID-19, среди которых:

  • методом ПЦР — 22533;
  • методом ИФА — 8064;
  • экспресс-тесты на коронавирусную болезнь — 16845.

Киев, Донецкая и Харьковская области лидируют по новым случаям заражения COVID-19:

  • Киев — 236 случаев;
  • Донецкая область — 91 случай;
  • Харьковская область — 75 случаев;
  • Херсонская область — 71 случай;
  • Днепропетровская область — 64 случая.

Отметим, что в Киеве с каждым днем увеличивается число новых случаев COVID-19. Еще 2 августа в Киеве за сутки фиксировали 62 заражения, а вчера, 3 августа — 198 новых случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 255 345 человек;
  • выздоровело — 2 188 273 человек;
  • сделано ПЦР-тестов на коронавирусную болезнь — 11 446 663;
  • летальные случаи — 53 024.

Официальный Telegram-канал Минздрава Украины сообщает, что за минувшие сутки вакцинировано 153 258 человек от COVID-19. Одну дозу препарата получили 89892 человек, полностью прошли курс иммунизации — 63366 пациентов. В течение минувшего дня в Украине работали 943 мобильных бригад, 2612 прививочных пунктов и 279 центров вакцинации населения.

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Статистика коронавируса на 4 августа

Ранее Фокус сообщал, что в Раде предложили ужесточить карантин для украинцев. Новые ограничения могут коснутся граждан, которые не прошли вакцинацию от COVID-19: водителей общественного транспорта, сотрудников общепита и других людей, контактирующих с населением, в том числе и учителей.

Также Фокус рассказывал, что в Украине прогнозируют "взрыв" коронавируса "Дельта". Новая волна коронавирусной болезни в Украине, вызванной "Дельта" штаммом, может начаться в сентябре-октябре 2021 года из-за быстрого распространения индийского штамма в соседних странах.