Коронавірус "дельта" зафіксували вже в 143 українців, ситуація погіршується, — головний санлікар

За словами Ігоря Кузіна, найбільше "індійський" штам поширився у Волинській, Одеській та Тернопільській областях, а також у Чернівцях і Києві.

Ситуація з коронавірусом у всій країні поступово погіршується, зокрема, на сьогоднішній день у країні налічується 143 офіційно підтверджені випадки штаму "дельта". Про це в ефірі "Українського радіо" заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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"Щодо штаму "дельта", то кілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджені 143 випадки на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється", — зазначив чиновник.

Найбільша кількість хворих штамом "дельта", за словами Кузіна, зареєстрована у Волинській, Одеській та Тернопільській областях, а також у Чернівцях і Києві. Притому поширюється цей вірус швидше, ніж інші штами, і він же частіше призводить до госпіталізації.

"Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від "Дельти". Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є істотним", — заявив Кузін, зазначивши, що навіть в разі спалаху "дельти" в різних країнах, де вакцинація на високому рівні, люди масово не потрапляли в лікарні, а тому система охорони здоров'я не навантажувалася занадто сильно.

Головний санітарний лікар запевняє, що восени очікується спалах захворювань на гострі респіраторні інфекції. І йдеться при цьому не тільки про грип, а й про коронавірус.

"Таке перевищення порогу має почати фіксуватися наприкінці вересня і, сподіваємося, що нам вдасться витримати ці 2 місяці та використовувати їх для вакцинації населення для того, щоб спалах обійшов українців і не призвів до переповнених лікарень", — заявив Кузін.

У цілому ж станом на 5 серпня в країні зафіксовано 1 052 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією. Серед захворілих COVID-19 — 81 дитина і 37 медпрацівників. У лідерах за новими випадками — Київ, Одеська, Запорізька та Харківська області.

Разом із тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що коронавірус "Дельта" має таку ж смертоносність, як і штам з Ухані.