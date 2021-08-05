Коронавірус "дельта" зафіксували вже в 143 українців, ситуація погіршується, — головний санлікар
За словами Ігоря Кузіна, найбільше "індійський" штам поширився у Волинській, Одеській та Тернопільській областях, а також у Чернівцях і Києві.
Ситуація з коронавірусом у всій країні поступово погіршується, зокрема, на сьогоднішній день у країні налічується 143 офіційно підтверджені випадки штаму "дельта". Про це в ефірі "Українського радіо" заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
"Щодо штаму "дельта", то кілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджені 143 випадки на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється", — зазначив чиновник.
Найбільша кількість хворих штамом "дельта", за словами Кузіна, зареєстрована у Волинській, Одеській та Тернопільській областях, а також у Чернівцях і Києві. Притому поширюється цей вірус швидше, ніж інші штами, і він же частіше призводить до госпіталізації.
"Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від "Дельти". Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є істотним", — заявив Кузін, зазначивши, що навіть в разі спалаху "дельти" в різних країнах, де вакцинація на високому рівні, люди масово не потрапляли в лікарні, а тому система охорони здоров'я не навантажувалася занадто сильно.
Головний санітарний лікар запевняє, що восени очікується спалах захворювань на гострі респіраторні інфекції. І йдеться при цьому не тільки про грип, а й про коронавірус.
"Таке перевищення порогу має почати фіксуватися наприкінці вересня і, сподіваємося, що нам вдасться витримати ці 2 місяці та використовувати їх для вакцинації населення для того, щоб спалах обійшов українців і не призвів до переповнених лікарень", — заявив Кузін.
У цілому ж станом на 5 серпня в країні зафіксовано 1 052 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією. Серед захворілих COVID-19 — 81 дитина і 37 медпрацівників. У лідерах за новими випадками — Київ, Одеська, Запорізька та Харківська області.
Разом із тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що коронавірус "Дельта" має таку ж смертоносність, як і штам з Ухані.