Будет ускользать от защиты вакцины: в США предупредили о появлении нового штамма COVID-19

Коронавирус исчезнет при условии, если на Земле курс вакцинации пройдет подавляющее большинство населения. Уже зимой COVID-19 может распространятся вместе с вирусом гриппа.

Новый штамм COVID-19, способный ускользать от защиты вакцины, может появиться в скором времени при условии, если вирусу позволят реплицироваться. О возможном появлении новой мутации коронавируса предупредил главный медсоветник Белого дома Энтони Фаучи.

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По словам эксперта, коронавирус мутирует, если системы здравоохранения позволяют ему свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе.

"При мутации "Дельта" мы имеем вирус, который распространяется гораздо быстрее, чем исходный вариант "Альфа". Что произойдет, если в течение месяцев вы позволите вирусу реплицироваться (создавать синхронную копию — ред.), то вполне возможно, не гарантированно, но вполне возможно, что мы получим штамм, который ускользнет от защиты вакцины", — предупредил Энтони Фаучи.

Главный медицинский советник Белого дома уверен, что пандемия коронавируса COVID-19 исчезнет, когда курс вакцинации пройдет подавляющее большинство населения. Если будут сохраняться текущие темпы иммунизации, то человечество получит "тлеющий" уровень коронавируса, который плавно перейдет на осенний период.

Энтони Фаучи также предупредил, что зимой коронавирусная инфекция может распространятся в ряде стран вместе с вирусом гриппа. Новый всплеск заболеваемости COVID-19, по прогнозу медицинского советника Белого дома, может произойти весной следующего года.

Что касается новой волны COVID-19 в Украине, то ее прогнозируют в конце августа. Как рассказывал Фокус, всплеск коронавирусной инфекции ожидается в Украине через две недели. В Киевской школе экономики объяснили, что рост числа заражений COVID-19, вызванный коронавирусом "Дельта", будет связан с окончанием отпуском украинцев, которые возвращаются в Украину из других стран.

Также Фокус предупреждал, что в Украине прогнозируют "российский" сценарий коронавируса "Дельта". Из-за медленных темпов вакцинации в Украине могут ставить ежедневные рекорды по госпитализациям и смертности, а наиболее уязвимыми к агрессивной мутации COVID-19 остаются невакцинированные пенсионеры.