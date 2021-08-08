"Российский" сценарий: коронавирус "Дельта" будет бить рекорды по смертности в Украине

Новая волна COVID-19, вызванная коронавирусом "Дельта", увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Наиболее уязвимыми к вирусу в Украину будут невакцинированные пенсионеры.

Агрессивный "Дельта" штамм коронавируса может привести к рекордным показателям госпитализаций и смертности в Украине. Об этом предупредил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

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По его словам, сейчас в Украине фиксируется рост числа новых случаев COVID-19, что свидетельствует о приближении очередной волны коронавирусной инфекции, спровоцированной "Дельта" штаммом.

Врач-эпидемиолог предположил, что Минздрав занижал статистику COVID-19, поскольку в статистике количество госпитализированных в Украине превышало количество впервые выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Андрей Александрин предупредил, что процент госпитализации может сильно увеличиться из-за низкого охвата вакцинацией людей из групп риска, в том числе пенсионеров.

"За счет того, что темпы Дельта-штамма будут расти, это принесет в нашу жизнь очередную большую проблему – огромную нагрузку на систему здравоохранения. Потому что государство не успело выполнить свой долг и вакцинировать в первую очередь группы риска", – продолжил врач-эпидемиолог.

Эксперт Андрей Александрин также призвал готовиться к наихудшему сценарию — российскому. В России, на сегодняшний день, при охвате вакцинацией населения на уровне 12% и крайне низком проценте вакцинации групп риска власти фиксируют ежедневные рекорды по госпитализации и смертности.

"Такое же течение мы ожидаем от Дельта-штамма в Украине. Возрастная группа 80+ у нас вакцинирована чуть больше 2%" – резюмировал врач-эпидемиолог.

Ранее Фокус сообщал, что новая волна COVID-19 ожидается в Украине через две недели. По прогнозам Киевской школы экономики, в зоне риска — Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, а новая волна COVID-19 будет спровоцирована коронавирусом "Дельта".

Также Фокус рассказывал, что осенью в Украине возможен "взрыв" штамма "Дельта". В НАН предупредили, что вспышка коронавируса "Дельта" может быть спровоцирована окончанием отпусков украинцев, которые будут возвращаться из других стран, поэтому силовикам следует ужесточить контроль за выполнением карантинных ограничений.