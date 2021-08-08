"Російський" сценарій: коронавірус "Дельта" буде бити рекорди по смертності в Україні

Нова хвиля COVID-19, викликана коронавірусом "Дельта", збільшить навантаження на систему охорони здоров'я. Найбільш уразливими до вірусу в Україні будуть невакциновані пенсіонери.

Агресивний "Дельта" штам коронавірусу може привести до рекордних показників госпіталізацій і смертності в Україні. Про це попередив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

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За його словами, зараз в Україні фіксується зростання кількості нових випадків COVID-19, що свідчить про наближення чергової хвилі коронавірусної інфекції, спровокованої "Дельта" штамом.

Лікар-епідеміолог припустив, що МОЗ занижував статистику COVID-19, оскільки в статистиці кількість госпіталізованих в Україні перевищувала кількість вперше виявлених випадків коронавірусної інфекції.

Андрій Александрін попередив, що відсоток госпіталізації може сильно збільшитися через низьке охоплення вакцинацією людей з груп ризику, в тому числі пенсіонерів.

"За рахунок того, що темпи Дельта-штаму будуть рости, це принесе в наше життя чергову велику проблему — величезне навантаження на систему охорони здоров'я. Тому що держава не встигла виконати свій обов'язок і вакцинувати в першу чергу групи ризику", — продовжив лікар-епідеміолог .

Експерт Андрій Александрін також закликав готуватися до найгіршого сценарію — російського. У Росії, на сьогоднішній день, при охопленні вакцинацією населення на рівні 12% і вкрай низькому відсотку вакцинації груп ризику, влада фіксує щоденні рекорди по госпіталізації і смертності.

"Такий же перебіг ми очікуємо від Дельта-штаму в Україні. Вікова група 80+ у нас вакцинована трохи більше 2%" — резюмував лікар-епідеміолог.

Раніше Фокус повідомляв, що нова хвиля COVID-19 очікується в Україні через два тижні. За прогнозами Київської школи економіки, в зоні ризику — Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області, а нова хвиля COVID-19 буде спровокована коронавірусом "Дельта".

Також Фокус розповідав, що восени в Україні можливий "вибух" штаму "Дельта". В НАН попередили, що спалах коронавірусу "Дельта" може бути спровокована закінченням відпусток українців, які повертатимуться з інших країн, тому силовикам слід посилити контроль за виконанням карантинних обмежень.