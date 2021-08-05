Нова хвиля COVID-19 очікується в Україні через два тижні, — прогноз KSE

У зоні ризику — Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області, які становлять половину від загального числа госпіталізацій в Україні.

У найближчі два тижні в Україні очікується нова хвиля заражень COVID-19, говориться в прогнозі Київської школи економіки (KSE).

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Середня смертність від коронавірусної інфекції в Україні становить 15 осіб, і, як стверджують експерти, цей показник буде перебувати на плато найближчим часом.

Середній рівень захворюваності протягом останніх 14 днів становить 20 осіб на 100 000 населення, а рівень госпіталізацій тільки за останній тиждень виріс на 17%. Такі показники говорять про тренд збільшення навантаження на систему охорони здоров'я, оскільки позаминулого тижня тижневе зростання фіксували на рівні 3-5%.

У зоні ризику — Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області, які становлять половину всього зростання госпіталізацій у країні, а ось умовними регіонами "тимчасової безпеки" фахівці KSE називають Київ, Полтавську, Сумську та Чернігівську області, у яких фіксують коливання в сторону зменшення на плато.

"Фактично всі регіони повільно ростуть. Це означає, що спалах захворюваності в Україні може початися протягом найближчих двох тижнів", — попередив Юрій Ганіченко.

У KSE відзначили, що нові хвилі COVID-19 зараз фіксують у країнах Азії і Північної Америки, де за минулий тиждень ситуація після стабілізації істотно погіршилася. Захворюваність коронавірусною інфекцією в США зростає більш ніж на 50% щотижня, а в Європі — тренд на спад. Захворюваність у РФ залишається на середніх показниках, проте смертність продовжує бути найвищою серед країн Європи.

Раніше Фокус попереджав, що у вересні-жовтні можливий "вибух" штаму "Дельта" в Україні. Силовикам слід посилити контроль за дотриманням маскового режиму, а уряду повернути штрафи за порушення карантину на тлі нового спалаху COVID-19. В НАН попередили, що спалах коронавірусу "Дельта" може бути спровокований закінченням відпусток українців, які повертатимуться з інших країн.

Також Фокус розповідав, що в Україні від коронавірусу "Дельта" помер лікар. За даними МОЗ, чоловік заразився індійською мутацією COVID-19 на території України, оскільки останнім часом не виїжджав за кордон.