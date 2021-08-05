Новая волна COVID-19 ожидается в Украине через две недели, — прогноз KSE

В зоне риска — Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, которые составляют половину от общего числа госпитализаций в Украине.

В ближайшие две недели в Украине ожидается новая волна заражений COVID-19, говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).

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Средняя смертность от коронавирусной инфекции в Украине составляет 15 человек, и, как утверждают эксперты, этот показатель будет находиться на плато в ближайшее время.

Средний уровень заболеваемости в течение последних 14 дней составляет 20 человек на 100 000 населения, а уровень госпитализаций только за последнюю неделю вырос на 17%. Такие показатели говорят о тренде увеличения нагрузки на систему здравоохранения, поскольку на позапрошлой неделе недельный рост фиксировали на уровне 3-5%.

В зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, которые составляют половину всего роста госпитализаций в стране, а вот условными регионами "временной безопасности" специалисты KSE называют Киев, Полтавскую, Сумскую и Черниговскую области, в которых фиксируют колебания в сторону убывания на плато.

"Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течение ближайших двух недель", — предупредил Юрий Ганиченко.

В KSE отметили, что новые волны COVID-19 сейчас фиксируют в странах Азии и Северной Америки, где за прошедшую неделю ситуация после стабилизации существенно ухудшилась. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в США растет более чем на 50% еженедельно, а в Европе — тренд на спад. Заболеваемость в РФ остается на средних показателях, однако смертность продолжает быть самой высокой среди стран Европы.

Ранее Фокус предупреждал, что в сентябре-октябре возможен "взрыв" штамма "Дельта" в Украине. Силовикам следует усилить контроль за соблюдением масочного режима, а правительству вернуть штрафы за нарушение карантина на фоне новой вспышки COVID-19. В НАН предупредили, что вспышка коронавируса "Дельта" может быть спровоцирована окончанием отпусков украинцев, которые будут возвращаться из других стран.

Также Фокус рассказывал, что в Украине от коронавируса "Дельта" скончался врач. По данным МОЗ, мужчина заразился индийской мутацией COVID-19 на территории Украины, поскольку в последнее время не выезжал за границу.