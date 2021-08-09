Буде вислизати від захисту вакцини: у США попередили про появу нового штаму COVID-19

Коронавірус зникне за умови, якщо на Землі курс вакцинації пройде переважна більшість населення. Уже взимку COVID-19 може поширюватись разом із вірусом грипу.

Новий штам COVID-19, здатний вислизати від захисту вакцини, може з'явитися незабаром за умови, якщо вірусу дозволять реплікуватися. Про можливу появу нової мутації коронавірусу попередив головний медрадник Білого дому Ентоні Фаучі.

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За словами експерта, коронавірус мутує, якщо системи охорони здоров'я дозволяють йому вільно та на постійній основі відтворюватися в суспільстві.

"При мутації "Дельта" ми маємо вірус, який поширюється набагато швидше, ніж вихідний варіант "Альфа". Що станеться, якщо протягом місяців ви дозволите вірусу реплікуватися (створювати синхронну копію — ред.), то цілком можливо, не гарантовано, але цілком можливо, що ми отримаємо штам, який вислизне від захисту вакцини", — попередив Ентоні Фаучі.

Головний медичний радник Білого дому впевнений, що пандемія коронавірусу COVID-19 зникне, коли курс вакцинації пройде переважна більшість населення. Якщо будуть зберігатися поточні темпи імунізації, то людство отримає "тліючий" рівень коронавірусу, який плавно перейде на осінній період.

Ентоні Фаучі також попередив, що взимку коронавірусна інфекція може поширюватися в низці країн разом із вірусом грипу. Новий сплеск захворюваності COVID-19, за прогнозом медичного радника Білого дому, може статися навесні наступного року.

Що стосується нової хвилі COVID-19 в Україні, то її прогнозують у кінці серпня. Як розповідав Фокус, сплеск коронавірусної інфекції очікується в Україні через два тижні. У Київській школі економіки пояснили, що зростання числа заражень COVID-19, викликане коронавірусом "Дельта", буде пов'язаний із закінченням відпусткою українців, які повертаються в Україну з інших країн.

Також Фокус попереджав, що в Україні прогнозують "російський" сценарій коронавірусу "Дельта". Через повільні темпів вакцинації в Україні можуть ставити щоденні рекорди з госпіталізації та смертності, а найбільш вразливими до агресивної мутації COVID-19 залишаються невакциновані пенсіонери.