Алая буква. Иммунологи и эпидемиологи — о новом штамме "Йота" со смертностью на 80% выше

Повышенные заразность и летальность, способность ускользать от иммунного ответа… Информация о штамме "Йота" напугала украинцев, которые едва смирились с присутствием "Дельты". Фокус узнал у экспертов, угрожает ли "Йота" Украине, может ли этот штамм стать доминирующим и как вообще штаммы коронавируса отвоевывают место под солнцем у своих сородичей.

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук и основатель "Национальной экспертной группы по инфекционному контролю" Андрей Александрин в комментарии Фокусу подтверждает: широкой публике о штамме "Йота" стало известно еще осенью 2020 года.

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"Да, в ноябре штамм "Йота" проявился в США, к марту затих, и началось активное распространение "Дельты", — рассказывает Александрин.

Доктор медицинских наук, клинический иммунолог Андрей Волянский отмечает, что штамм "Йота" относится к тем вариантам коронавируса, которые "находятся под наблюдением". Врач подчеркивает: по этой конкретной мутации коронавируса в публичном доступе пока что крайне мало информации.

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"Это иная модификация, особенно штамм "Йота" распространен в США, там зафиксировано 40 тысяч его случаев. Что, впрочем, относительно немного, поскольку в последние дни в Штатах регистрируют по 100 тысяч ежедневных новых инфицированных. Также "Йоту" фиксировали в Эквадоре и Канаде. В остальных странах либо единичные случаи, или вообще ничего", — поясняет Волянский.

Правда ли, что штамм "Йота" опаснее, чем "Дельта" или "уханьский" штамм?

Андрей Волянский полагает, что на текущий момент оснований для беспокойства из-за штамма "Йота" у украинцев нет.

"Пока не доказана его большая летальность или заразность — не нужно пока поднимать панику. На мой взгляд, надо успокаивать людей", — говорит врач.

[ + – ] Объективно сравнить штамм "Йота" с уханьским штаммом нельзя: недостаточно информации Фото: Pexels.com

Эпидемиолог Андрей Александрин также не видит предпосылок утверждать, что штамм "Йота" представляют какую-то особую опасность. Нюанс в том, что в Украине "Йоту" не так-то просто и "отловить".

"У нас нет системы эпидемиологического надзора, которая покажет, какие штаммы преимущественно циркулируют на территории Украины, что измеряется с помощью секвенирования, — рассказывает Александрин Фокусу. — Это лабораторная диагностика, которая позволяет обозначить как раз мутации тех или иных видов микроорганизмов".

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При этом на сегодняшний день штамм "Йота" не имеет перевеса над широко распространившимся "Дельта" штаммом, который на сегодняшний день является все-таки наиболее заразным, отмечает эксперт. А вот информацию о том, что штамм "Йота", возможно, более опасен по сравнению с "уханьским" штаммом, Андрей Александрин не стал комментировать, ссылаясь на недостаточный объем данных об этом в авторитетных источниках.

"В известных или в цитируемых журналах или даже на сайтах Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) эта информация еще не опубликована. А если она не опубликована — она до конца не изучена. Значит, все информационные вбросы, которые появляются, не имеют доказательности. И можно только делать свои субъективные догадки, но они не будут достоверными", — говорит врач-эпидемиолог.

Что мы знаем про штамм "Йота" на данный момент

Впервые штамм "Йота" был обнаружен в ноябре 2020 года в Нью-Йорке, а 24 марта 2021 года ВОЗ обозначил его как мутацию "представляющую интерес".

Новый штамм коронавируса был обнаружен в 43 странах мира, в том числе во всех уголках США.

Вариант B.1.526 имеет несколько ключевых мутаций шиповидного белка: D614G, T951 и E484K. Первая мутация, которая также встречается в нескольких других штаммах SARS-CoV-2, помогает вирусу прочнее крепиться к рецепторам в человеческих клетках. T951 отвечает за большую заразность штамма, а вот третья мутация E484K вызывает самое большое беспокойство. Она, похоже, помогает штамму уклоняться от антител иммунной системы.

Результаты показывают, что B.1.526 способен увеличить уровень смертности на 62–82% среди пожилых людей. Правда, стоит отметить, что данное исследование было опубликовано на сервере medRxiv, где выкладываются научные отчеты, которые не рецензируются и, следовательно, не должны рассматриваться как окончательные.

Штамм "Йота" способен "уходить от иммунного ответа". Что это значит?

Еще одно распространенное утверждение: "Йота" штамм, возможно, "способен уходить от иммунного ответа (защиты иммунной системы)". Эпидемиолог Александрин отмечает, что не слышал о подобном свойстве этого штамма. Впрочем, подчеркивает врач, любому вирусу не свойственно убивать свою среду обитания, поскольку он сам из-за этого погибнет.

[ + – ] В возрастной группе старше 55 лет летальность у вакцинированных в три раза меньше, чем у невакцинированных Фото: pexels.com

"Между вирусами идет конкуренция. И в этой борьбе выигрывает тот вид штамма, который имеет лучшую контагиозность, то есть заразность. Чем лучше он будет переноситься от человека к человеку тем долгосрочнее он будет жить", — рассказывает Александрин.

Иммунолог Борис Донской в разговоре с Фокусом также подчеркивает, что каждая новая мутация коронавируса появляется из-за стремления "обойти" старую в битве за человеческий организм.

"Потому что этот штамм уже помнят, его знают. Люди, которые переболели или вакцинированы, им уже не болеют — потому все меньше и меньше становится его ресурсная база. И вирус снова начинает мутировать, чтобы хоть как-то иммунная защита старая его не узнала", — объясняет Донской.

По словам иммунолога, на текущий момент нет информации о том, что между разными штаммами коронавируса есть принципиальные отличия.

"То, что "Дельта" быстрее размножается — да. Но клиническое течение у него особо не меняется", — отмечает иммунолог.

Остаются ли эффективными "старые" вакцины против новых штаммов?

Иммунолог Андрей Волянский отмечает, что чем больше появляется новых мутаций коронавируса, тем менее эффективными становятся вакцины, которые были созданы против "уханьского" его варианта.

"И по "Дельте" уже есть огромные вопросы. В тех странах, где сейчас колют третью дозу вакцины — например, в Израиле,- там люди все равно заболевают "Дельтой". По США есть много информации о том, что у вакцинированных и невакцинированных, которые заболели "Дельтой", заболеваемость примерно одна и та же. Данные Великобритании говорят о том, что в возрастной группе до 50 лет вакцинированные и невакцинированные умирают от этой мутации с одной частотой", — говорит Волянский.

Впрочем, отмечает иммунолог, в той же Британии в возрастной группе старше 55 лет летальность у вакцинированных в три раза меньше, чем у невакцинированных.

"То есть получается, что вариант "Дельта" ускользает от вакцин, но еще не полностью. Это не противоречивые данные. И это все не говорит о том, что вакцины неэффективны. Они все еще эффективны. У вакцин есть эффективность против заболеваемости, против тяжелого течения болезни, против смерти", — рассказывает Волянский.

Эпидемиолог Александрин в комментарии Фокусу подчеркивает, что главное свойство одобренных ВОЗ вакцин — это облегчение течения болезни, а не гарантия невозможности заболеть. И минимизирование рисков умереть от ковида, конечно. Все виды вакцин, которые сегодня применяются в Украине — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac — выполняют эту функцию.

Иммунолог Волянский отмечает, что обнародованной на сегодня информации недостаточно для того, чтобы утверждать, как будут реагировать на "Дельту" организмы тех, кто переболел "уханьским" вариантом коронавируса. "Есть предположение, что они будут болеть, но будут болеть редко. По "Йоте" же пока сколько-нибудь весомой и достоверной информации нет", — подчеркивает эксперт.

Есть ли штамм "Йота" в Украине?

По словам Андрея Волянского, наличие штамма "Йота" в Украине маловероятно: с начала года его выявляли в небольшом количестве лишь в некоторых странах Европы.

"Важно то, что более заразный штамм вытесняет все остальные. Поэтому нужно ожидать доминирования в Украине штамма "Дельта". Маловероятно, что в ближайшее время доминирующим будет другой вариант", — подчеркивает Волянский.

Однако Андрей Александрин не исключает вероятности того, что штамм "Йота" уже проник на территорию Украины.

"Я делаю такое предположение, потому что слова Радуцкого (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации — Ред.) или Ляшко (глава Министерства здравоохранения — Ред.) о том, что у нас выявили 4 или 10 случаев "Дельта" штамма — это смешно. Мы живем в век быстрого сообщения между странами, и говорить что у нас нет этой мутации — глупо. Другое дело, что у нас отсутствует система эпиднадзора и отсутствуют мощности, которые могут выявлять циркуляцию штаммов среди населения", — рассказывает Александрин Фокусу.

Эпидемиолог считает, что единственной организацией в Украине, которая может вести учет мутаций коронавируса, является Институт микробиологии Национальной академии наук (НАН). Он напоминает, что именно это учреждение первым выявило факт заражения коронавирусом в стране, как и факт заражения штаммом "Дельта". Руководство института, говорит Александрин, неоднократно обращалось в Кабмин и Минздрав с просьбой выделить им финансирование для изучения циркуляции коронавируса в Украине.

"Но до сих по каким-то причинам идут политические манипуляции и Минздрав не выказывает заинтересованности в том, чтобы у нас была система эпиднадзора в стране", — отмечает эпидемиолог.