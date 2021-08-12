От альфы до омеги. Почему штаммы COVID маркируют греческими буквами и как их "читать"

В новогреческом алфавите 24 буквы, и 8 из них уже заняты под классификацию штаммов коронавируса. Альфа, дельта, йота… Неизвестно, доберемся ли до омеги. Фокус упорядочил информацию о разновидностях "болезни десятилетия".

Все вирусы, включая вирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем коронавирусной болезни COVID-19, со временем претерпевают изменения. Некоторые из них могут затрагивать свойства вируса: его способность к распространению, связанный с этим уровень контагиозности или эффективность вакцин, терапевтических препаратов, средств диагностики.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с партнерами, экспертными сетями, национальными органами, учреждениями и исследовательскими кругами с января 2020 г. проводит мониторинг и оценку эволюции вируса SARS-CoV-2.

При отслеживании вариантов вируса SARS-CoV-2 экспертная группа, созванная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировочные буквы греческого алфавита — которые будут проще и удобнее для обсуждения в ненаучных аудиториях.

Варианты вируса SARS-CoV-2, вызывающие озабоченность и вызывающие интерес

[ + – ] Источник: сайт ВОЗ www.who.int (обновление от 15 июня 2021 г.)

Штаммы коронавируса, которые "вызывают интерес"

Штаммы лямбда, эта, йота и каппа, в отличие от других, на данный момент находятся в списке "Вариантов, вызывающих интерес" (Variants of Interest).

В этой группе находятся штаммы, заражения которыми регистрируют все чаще и в новых регионах, при этом есть прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса.

Штаммы коронавируса, которые "вызывают беспокойство"

В другой группе — "Варианты, вызывающие беспокойство" (Variants of Concern) — находятся мутации, которые увеличили способности инфекции передаваться от человека к человеку и изменили эпидемиологию вируса, увеличили возможность заражения новых носителей. Эти штаммы изменили симптоматику либо сделали вирус COVID-19 более устойчивым к вакцинам, лекарствам и другим мерам противодействия.

На сегодня в списке четыре штамма: альфа, бета, гамма и дельта.

Напомним, недавно американские ученые выяснили, что мутация коронавируса "йота" B.1.526, может увеличить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей по сравнению с предыдущими штаммами.

Тем временем в Украине активно распространяется дельта-штамм коронавируса. Фокус разбирался, как подготовиться к новой вспышке инфекции и какие вакцины обеспечивают наиболее сильную защиту от "дельты".