Від альфи до омеги. Чому штами COVID маркують грецькими буквами і як їх "читати"

У новогрецькому алфавіті 24 букви, і 8 із них вже зайняті під класифікацію штамів коронавірусу. Альфа, дельта, йота ... Невідомо, чи доберемося до омеги. Фокус упорядкував інформацію про різновиди "хвороби десятиліття".

Усі віруси, включаючи вірус SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусної хвороби COVID-19, із часом зазнають зміни. Деякі з них можуть зачіпати властивості вірусу: його здатність до поширення, пов'язаний із цим рівень контагіозності або ефективність вакцин, терапевтичних препаратів, засобів діагностики.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спільно з партнерами, експертними мережами, національними органами, установами та дослідницькими колами з січня 2020 р. проводить моніторинг і оцінку еволюції вірусу SARS-CoV-2.

При відстеженні варіантів вірусу SARS-CoV-2 експертна група, скликана ВООЗ, рекомендувала використовувати маркувальні літери грецького алфавіту, які будуть простішими та зручнішими для обговорення в ненаукових аудиторіях.

Варіанти вірусу SARS-CoV-2, що викликають заклопотаність і викликають інтерес

[ + – ] Джерело: сайт ВООЗ www.who.int (оновлення від 15 червня 2021 г.)

Штами коронавірусу, які "викликають інтерес"

Штами лямбда, ета, йота і каппа, на відміну від інших, наразі розташовані в списку "Варіантів, що викликають інтерес" (Variants of Interest).

У цій групі перебувають штами, зараження якими реєструють усе частіше та в нових регіонах, при цьому є прогноз або підтверджені дані про здатність їхніх мутацій впливати на властивості коронавірусу.

Штами коронавірусу, які "викликають занепокоєння"

В іншій групі — "Варіанти, що викликають занепокоєння" (Variants of Concern) — перебувають мутації, які збільшили можливості інфекції передаватися від людини до людини та змінили епідеміологію вірусу, збільшили можливість зараження нових носіїв. Ці штами змінили симптоматику або зробили вірус COVID-19 стійкішим до вакцин, ліків та інших заходів протидії.

Сьогодні в списку чотири штами: альфа, бета, гамма і дельта.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені з'ясували, що мутація коронавірусу "йота" B.1.526, може збільшити рівень смертності від інфекції на 62-82% серед літніх людей у порівнянні з попередніми штамами.

Тим часом в Україні активно поширюється дельта-штам коронавірусу. Фокус розбирався, як підготуватися до нового спалаху інфекції та які вакцини забезпечують найсильніший захист від "дельти".