Штам "Дельта" вже в Україні: як підготуватися до нової хвилі та на яку вакцину зробити ставку

Вторгнення почалося: індійський штам коронавірусу вже в Україні, офіційно підтверджені 147 випадків захворювання. У серпні реєструється понад 1 000 нових випадків COVID на день, а з вересня зростання прискориться: українці повертаються з відпусток, діти підуть в садки та школи... Чи впорається Україна з новою хвилею COVID?

"Дельта" більше заразна, ніж інші штами, період зараження у неї коротший і розвивається вона агресивніше. Це означає, що й пік хвилі буде зміщений порівняно з минулим роком. І це не всі зміни, які вносить в ситуацію штам "Дельта" — і про які необхідно знати.

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Коронавірус передається повітряним шляхом. Це означає, що вентиляція важливіша, ніж маски

Лікар-епідеміолог, глава громадської організації "Інфекційний контроль" Андрій Александрін розповів Фокусу, що сила нової хвилі коронавірусу в Україні залежатиме від готовності системи охорони здоров'я і держави в цілому. Ще в квітневій статті, опублікованій в науковому журналі Lancet, була поставлена крапка в суперечках про шляхи передавання SARS-CoV-2. Наукове співтовариство визнало, що саме повітряний шлях передавання коронавірусу є основним — а не крапельний, як раніше стверджували експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, ситуація в корені змінилася. Маски і дистанція вважалися основним захистом від COVID-19 при контактному та крапельному передаванні вірусу. Але з повітряним передаванням усе виявилося набагато складніше. Наприклад, дрібні аерозолі можуть залишатися в повітрі до 3-х годин, рівномірно засіваючи повітряний простір. У цьому випадку вентиляція приміщень почала грати більш важливу роль.

Важливо пам'ятати і про респіратори. Так, респіратори №95 захищають і в разі повітряного способу передавання теж.

[ + – ] Безсимптомно хворіють діти, які приносять вірус зі шкіл, садочків до себе додому Фото: pexels.com

Діти, які безсимптомно хворіють, — рушійна сила респіраторних захворювань

"Транспорт, дитячі садки, школи та об'єкти критичної інфраструктури — це ті місця, які повинні бути підготовлені насамперед, але навіть на другому році пандемії нічого не було зроблено. У нас буде величезний спалах штаму "Дельта" за рахунок дитячого населення країни, діти — це рушійна сила всіх респіраторних захворювань. У випадку з коронавірусом, діти, які безсимптомно хворіють, приносять вірус зі шкіл, садочків до себе додому, де заражають батьків і старше покоління", — говорить Александрін.

У нас буде величезний спалах штаму "Дельта" за рахунок дитячого населення країни

Фахівець зазначає, що існує загальноприйнята методика вимірювання концентрації вуглекислого газу в закритих приміщеннях.

"Нормою вважається концентрація СО2 до 800 ppm, концентрація до 1 000 ppm — це середній, несприятливий рівень, все що вище — це критичний рівень, коли в людей починаються сильні головні болі, блювота й інші симптоми. Згідно з нашими вимірами, в українських школах після 6-го уроку концентрація вуглекислого газу в класах становить 4 800 ppm. Подібна ситуація спостерігається навіть в реанімаційних відділеннях, де люди і так мають потребу в кисневій підтримці, але немає ніякої вентиляції", — підкреслює вірусолог.

[ + – ] Навіть в реанімаційних відділеннях, де люди і так мають потребу в кисневій підтримці, немає ніякої вентиляції

Згідно з даними НАН України, в країні за останні кілька тижнів здебільшого кількість хворих на день збільшилася до 581 людини на день (на 22%). Середня кількість летальних випадків на день становить 17 осіб.

[ + – ] Графік системного аналітика Євгена Істребіна показує, що добова госпіталізація в Україні також почала зростати. Фото: Facebook / Евгений Истребин

Глава комісії біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко вважає, що в Україні варто очікувати нову хвилю COVID-19 після того, як люди масово почнуть повертатися в країну з відпусток. Академік НАН України підтримує посилення карантину для нещеплених громадян, аж до заборони роботи в офісах, повернення штрафів і масочного режиму.

Локдаун у країні поки не вводять, але карантин продовжують. Крім того, Україна посилила правила в'їзду — і для своїх, і для іноземних мандрівників.

Буде гірше, ніж у Росії

Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, вже до осені випадки штаму "Дельта" діагностуватимуть в кожній області.

Андрій Александрін зазначає, що зараз в Україні вакциновані менше 4% населення, і майже 2% людей старше 80 років. У сусідній Росії цей показник становить 12% населення, і в країні спостерігається рекордне зростання захворюваності штамом коронавірусу "Дельта". Експерт вважає, що Україні варто чекати гіршої ситуації, ніж наразі склалася в Росії.

Різкий спалах захворюваності почнеться із середини вересня або початку жовтня, коли діти повернуться в школи і садки, а дорослі — з відпусток

"Необхідно розуміти, що штам Дельта набагато заразніший, ніж попередні. Наприклад, якщо одна людина зі штамом Альфа могла заразити 2-2,5 осіб, то одна людина з Дельтою — 7-9 осіб. Додайте сюди повітряне передавання вірусу. Ми очікуємо, що різкий спалах захворюваності почнеться із середини вересня або початку жовтня, коли діти повернуться в школи і садки, а дорослі — з відпусток", — підсумовує експерт.

Александрін підкреслює, що єдино правильний спосіб убезпечити себе — це вакцинація.

Також вірусолог радить проводити більше часу на свіжому повітрі, стежити за вентиляцією в закритих приміщеннях і транспорті. Це — пе-перше. По-друге — носити маски та дотримуватися дистанції.

[ + – ] Вірусолог радить проводити більше часу на свіжому повітрі, стежити за вентиляцією в закритих приміщеннях і транспорті

"Лежимо в напрямку імунітету"

Хвиля, викликана штамом "Дельта", захлеснула Росію в червні — при тому, що майже 60% росіян вже перехворіли коронавірусом, якщо прийняти летальність Covid-19 на рівні 0,6%. При цьому в Україні, за оцінкою медиків, з початку пандемії перехворіли коронавірусом приблизно 30-50% громадян. Аналогічного висновку можна дійти також виходячи з оцінки надлишкової смертності в 87 тис. осіб у червні 2020 року — квітні 2021. За умов летальності на рівні 0,6% це рівнозначно 14,5 млн осіб або приблизно 40% населення України.

"50% — це дуже оптимістично і може бути справедливо хіба що для деяких населених пунктів. Тобто здебільшого, швидше за все, це 30%. Цим людям нічого не загрожує, ми як мінімум лежимо в напрямку колективного імунітету. 30% перехворілих та 10-12% щеплених — і все не так вже й погано? Хотілося б, щоб це було так", — пише лікарка-терапевтка Наталія Бондаренко.

"Учені та ВООЗ наполегливо говорять про всього 1% повторно хворих і про формування тривалого імунітету. Говорити щось вони говорять, ось тільки як інтерпретувати дані того ж бразильського міста Манаус, де за першу хвилю перехворіли не менше 70% населення… і все одно друга хвиля накрила місто не меншою мірою, ніж перша", — додає Наталія Бондаренко.

Експерти сходяться на думці, що найкращий захист від COVID-19 — це вакцинація, яка дозволяє якщо не уникнути захворювання, то хоча б знизити ризики. Однак п'ятий етап вакцинації пробуксовує: люди неактивні, а як проявлять себе в разі зіткнення з новим штамом CoronaVac і Moderna, не цілком зрозуміло. До речі, Moderna, на яку багато хто розраховував, вже майже закінчилася…

Як працює проти штаму "Дельта" вакцина CoronaVac

Багато країн у боротьбі з коронавірусом покладаються на китайську вакцину CoronaVac, яка є найбільш доступною і в Україні. Але ефективність вакцини CoronaVac проти нового штаму "Дельта" поки залишається незрозумілою.

Через відсутність даних відкритих досліджень, як пише Reuters, єдиним свідченням ефективності вакцини є слова китайських чиновників. Китай поки що не надав результатів ефективності вакцин проти цього штаму, заснованих на великомасштабних клінічних дослідження або даних із реального світу. Немає і даних про лабораторні тести. А це серйозно ускладнює проведення будь-яких значущих експертних оглядів із боку іноземних експертів.

Епідеміолог Чжун Наньшань, який очолює боротьбу з COVID-19 в Китаї, заявляє, що китайські вакцини деякою мірою ефективні в зниженні ризику симптоматичних і важких випадків захворювання штамом "Дельта". Його оцінка заснована на аналізі захворювань у китайському місті Гуанчжоу. Щоправда, Наньшань визнає, що результати попередні, а розмір вибірки був невеликий.

Представник компанії-виробника Sinovac Лю Пейчен каже, що попередні результати, отримані на основі зразків крові вакцинованих людей, показали триразове зниження нейтралізувального ефекту проти штаму "Дельта".

Пейчен додає, що ревакцинація після двох доз вакцини CoronaVac може надати більш сильний захист від нового штаму коронавірусу. Однак більш докладні дані китайська сторона не надала.

Колишній заступник директора Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Фен Цзіцзянь повідомив, що антитіла від двох китайських вакцин менш ефективні проти "Дельти" порівняно з іншими штамами. Але назви цих вакцин експерт так і не озвучив…

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Китайські вакцини, ймовірно, можуть забезпечувати захист від серйозних симптомів коронавірусу — якщо судити за даними з провінції Гуандун, зазначений спалах штаму "Дельта". У цій провінції всі важкі випадки були зафіксовані у нещеплених людей. Проте, вірусолог з Університету Гонконгу Цзінь Донг-Ян підкреслює, що цих даних недостатньо, щоб стверджувати щось напевно про ефективність китайських вакцин проти важких випадків коронавірусу.

Наприклад, в Індонезії, де вирує штам "Дельта", зафіксували сотні випадків, коли медичні працівники заражалися вірусом, незважаючи на вакцинацію CoronaVac.

Щоравда, приклад з Індонезією експерти вважають не зовсім показовим. Доцентка Дніпропетровської медичної академії Ольга Шварацька зазначає, що за 5 місяців (лютий-липень) від коронавірусу в Індонезії померли приблизно 20 вакцинованих лікарів. Що склало приблизно п'яту частину всіх смертей медпрацівників від COVID-19 за цей період.

"Усього в Індонезії повністю вакциновані CoronaVac 90% медпрацівників, що в числах становить 160 000. І ми бачимо з цих цифр, що 160 000 (90%) вакцинованих лікарів дали 20% від загальної кількості смертей, а 18 000 (10%) невакцинованих медпрацівників дали 80% від загальної кількості смертей. Розклад для вакцини, яка не працює, мені здається, виглядав би дещо інакше", — підсумувала експертка.

[ + – ] Медичні працівники заразилися штамом Дельта незважаючи на вакцинацію CoronaVac Фото: pexels.com

Порівняння ефективності вакцин проти штаму "Дельта" та штаму "Альфа"

Згідно з дослідженням Агентства охорони громадського здоров'я Англії (PHE), вакцина Pfizer/BioNTech була ефективна на 88% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом "Дельта", через два тижні після другої дози. Для порівняння, вакцина ефективна на 93% проти штаму "Альфа", вперше зафіксованого у Великобританії.

[ + – ] Як працюють вакцини проти штаму Альфа та штаму Дельта [ + – ] Як працюють вакцини проти штаму Альфа та штаму Дельта

Дві дози AstraZeneca ефективні на 60% проти симптоматичного захворювання, викликаного "Дельтою", і на 66% проти "Альфа", повідомляє PHE.

У Moderna заявляють, що їхня вакцина показала дворазове зниження нейтралізувальних антитіл у лабораторних тестах (симптоматичного захворювання) проти "Дельта" порівняно з вихідним штамом коронавірусу. Тим не менш, компанія охарактеризувала отримані результати, як "обнадійливі".

"Дані зміцнюють нашу віру в те, що вакцина Moderna повинна захищати від штамів, які з'явилися", — заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Johnson & Johnson повідомляє, що її вакцина викликала більш високий рівень активності антитіл проти "Дельта", ніж проти штаму з Південної Африки. Компанія не надала точних даних, але заявила, що вакцина забезпечить "міцний захист" від хвороби.

Творці російського Sputnik V заявили, що вакцина "більш ефективна проти штаму "Дельта", щоправда, не підкріпили свої твердження доказами.

Експерти сходяться на думці, що нову хвилю коронавірусу в Україні варто очікувати вже на початку осені. При цьому, колективного імунітету в країні поки не досягнуть, — якщо враховувати низький відсоток вакцинованих, а також те, що у перехворілих українців не буде імунітету від нового штаму.

І якщо взяти до уваги заразність штаму "Дельта", який стає переважальним у багатьох країнах світу, нова хвиля коронавірусу можливо, буде рекордною.