Один заражатиме дев'ятьох. Чого чекати Україні від штаму Дельта і як від нього рятуватися

На думку експертів, до різкого спалаху нового штаму коронавірусу в Україні залишилося зовсім небагато часу.

Збільшення кількості тих, хто заразилися штамом коронавірусу Дельта фіксується в багатьох країнах, і тому вчені та виробники ліків намагаються відповісти на важливе питання: наскільки добре наявні вакцини захищають від Дельти та її наслідків?

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Дослідження показують, що щеплення від коронавірусу як і раніше забезпечують надійний захист від тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації.

"Фактичні дані (отримані з реального світу, а не в лабораторних умовах) демонтують хороший захист, особливо від важких хвороб. Найважливішим пріоритетом зараз є збільшення кількості вакцинованих людей у всьому світі", — говорить головна наукова співробітниця ВООЗ Сум'я Свамінатан у коментарі Financial Times.

[ + – ] Порівняння ефективності вакцини проти штамів "Альфа" та "Дельта". На графіку представлена ефективність вакцин проти зараження і госпіталізації для кожного зі штамів, залежно від виробника вакцини, кількості доз і країни, де проводилося дослідження. Фото: Дельта

Аналіз 14 019 випадків варіанту Дельта у Великобританії, опублікований в науковому журналі Public Health England у червні, показав, що вакцини BioNTech/Pfizer та Oxford/AstraZeneca допомагали уникнути госпіталізації після двох доз.

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На минулому тижні компанія Pfizer підтвердила, що її вакцина спрацювала проти штаму Дельта, особливо в разі ревакцинації (третьої дози вакцини). Також у компанії збираються вивчити можливість випуску вакцин, орієнтованих на певні штами коронавірусу, випробування повинні початися вже в наступному місяці.

Висока ефективність вакцин у Великобританії, де переважає штам "Дельта" і більше половини населення вакциновані, вказує на поточний рівень смертності пацієнтів із COVID-19 у межах 0,085%. Це у 20 разів нижче, ніж було на піку захворювання коронавірусом у країні, говорить епідеміолог Public Health England Міган Калл.

Питання про те, чи залишаються вакцини настільки ж ефективними у запобіганні інфекції, й отже, передаванні та поширенні, більш складний.

Ранні "фактичні дані" досліджень, проведених у Великобританії в травні, показали, що дві дози вакцини Pfizer були на 88% ефективні проти симптоматичної інфекції, викликаної штамом Дельта. Через місяць цей показник знизився до 79% шотландськими дослідниками.

Канадські вчені, використовуючи цілу комбінацію методів, підрахували, що вакцина Pfizer на 87% ефективна в запобіганні зараження штамом Дельта. За словами дослідників, це можна порівняти з 89-відсотковим захистом вакцини від штаму Альфа, вперше зафіксованого у Великобританії.

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Четверте дослідження, проведене Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, подробиці якого були нещодавно опубліковані, показало, що вакцина Pfizer менш ефективна проти симптоматичного перебігу хвороби при штамі Дельта. Захист вакцини, в цьому випадку, становить всього 64%. Однак представники Pfizer і МОЗ Ізраїлю попередили, що дослідження було засноване на попередніх даних і територіально обмежених випадках інфекції, також були й інші методологічні недоліки.

Такі різні результати відображають той факт, наскільки складно провести оцінку вакцини в реальних умовах. Під час лабораторних випробувань вчені можуть вибирати учасників, відстежувати тих, хто отримує вакцини, а хто плацебо. Після цього вчені можуть відстежувати, хто з учасників заразився, а хто ні, отримуючи масу додаткових даних. Але з початком кампанії з вакцинації вчені втрачають контроль і вже не можуть бачити додаткових факторів, які впливають на те, хто захворює. Саме це не дозволяє дати чітку, однозначну відповідь.

"Дані спостережних досліджень вакцини відрізняються від даних рандомізованих випробувань", — говорить доцентка кафедри біостатистики Університету Еморі в Атланті Наталі Дін.

Результати, отримані Ізраїлем, не повинні "заперечувати" висновки з інших досліджень, які показали більш високу ефективність вакцин, зазначає Дін. Наприклад, в Ізраїлі відносно невелике поширення штаму Дельта було однією з кількох "похибок", які могли вплинути на результати.

Однак для інших вакцин фактичних даних про ефективність поки немає, що змушує чиновників покладатися на лабораторні тести. У таких дослідженнях учені використовують кров вакцинованих людей для оцінки ефективності вакцин проти того чи іншого штаму в лабораторних умовах.

У Moderna заявили, що їхня вакцина показала дворазове зниження нейтралізувальних антитіл у лабораторних тестах проти "Дельта" порівняно з вихідним штамом коронавірусу. Тим не менш, компанія охарактеризувала отримані результати, як "обнадійливі".

"Дані зміцнюють нашу віру в те, що вакцина Moderna повинна захищати від штамів, що з'явилися", — заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Johnson & Johnson повідомила, що її вакцина викликала більш високий рівень активності антитіл проти "Дельта", ніж проти штаму з Південної Африки. Компанія не надала точних даних, але заявила, що вакцина забезпечить "міцний захист" від хвороби.

Творці російського Sputnik V заявили, що вакцина "більш ефективна проти штаму "Дельта", щоправда, не підкріпили свої твердження доказами.

Кілька китайських вчених заявили, що деякі китайські вакцини виявилися менш ефективними проти "Дельта", ніж проти попередніх штамів, але також розкрили мало подробиць своїх досліджень.

Представник Sinovac Лю Пейчен повідомив Reuters, що попередні результати, засновані на зразках крові вакцинованих людей, показали триразове зниження нейтралізувального ефекту проти "Дельта".

Експерт у галузі суспільної охорони здоров'я, який консультував Public Health England, заявив, що дані про ефективність проти госпіталізації в цілому були позитивними, але здатність вакцин запобігати передаванню "Дельта" залишається поки незрозумілою.

"Дельта" набагато заразніша, вона краще вміє знаходити людей, у яких немає достатнього імунітету, і заражати їх", — заявив експерт, додавши, що для накопичення достовірних даних потрібен час.

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Буде гірше ніж у Росії

Лікар-епідеміолог, глава громадської організації "Інфекційний контроль" Андрій Александрін розповів Фокусу, що сила нової хвилі коронавірусу в Україні залежатиме від готовності системи охорони здоров'я і держави в цілому. Ще в квітневій статті, опублікованій в науковому журналі Lancet, була поставлена крапка в суперечках про шляхи передавання SARS-CoV-2. Наукове співтовариство визнало, що повітряний шлях передавання коронавірусу є основним, а не крапельний, як раніше стверджували експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, ситуація в корені змінилася. Маски і дистанція вважалися основним захистом від COVID-19 у разі контактного і крапельного передавання вірусу. Але з повітряним передаванням усе виявилося набагато складніше, наприклад, дрібні аерозолі можуть залишатися в повітрі до 3-х годин, рівномірно засіваючи повітряний простір. У цьому випадку, вентиляція приміщень почала грати більш важливу роль.

"Транспорт, дитячі садки, школи та об'єкти критичної інфраструктури — це ті місця, які повинні бути підготовлені перш за все, але навіть на другому році пандемії нічого не було зроблено. У нас буде величезний спалах штаму "Дельта" за рахунок дитячого населення країни, діти — це рушійна сила всіх респіраторних захворювань. У випадку з коронавірусом, діти, які безсимптомно хворіють, приносять вірус зі шкіл, садочків до себе додому, де заражають батьків і старше покоління", — говорить Александрін.

Він зазначає, що існує загальноприйнята методика вимірювання концентрації вуглекислого газу в закритих приміщеннях.

Штам Дельта набагато заразніший, ніж попередні. Якщо одна людина зі штамом Альфа могла заразити 2-2,5 осіб, то одна людина з Дельтою — 7-9 осіб.

"Нормою вважається концентрація СО2 до 800 ppm, концентрація до 1 000 ppm — це середній, несприятливий рівень, все що вище — це критичний рівень, коли в людей починаються сильні головні болі, блювота й інші симптоми. Згідно з нашими вимірами, в українських школах після 6-го уроку концентрація вуглекислого газу в класах становить 4 800 ppm. Подібна ситуація спостерігається навіть у реанімаційних відділеннях, де люди і так мають потребу в кисневій підтримці, але немає жодної вентиляції", — підкреслює вірусолог.

З 1 січня 2021 року в Україні набули чинності зміни в законодавстві, які регулюють допустиму вологість й температуру в приміщеннях. Але вся відповідальність за дотримання норм була покладена на керівників навчальних закладів, без додаткового фінансування з боку уряду, говорить експерт.

[ + – ] "На сьогоднішній день країна не підготувалася до ще однієї хвилі пандемії" Фото: УНІАН

"На сьогоднішній день країна не підготувалася до ще однієї хвилі пандемії, тому для населення залишився лише один доступний вихід — вакцинація. Зараз у країні менше 4% населення охоплені вакцинацією, і майже 2% людей 80 років і старше. У сусідній Росії вакцинація охопила 12% населення, і ми бачимо, наскільки масштабно там поширюється штам "Дельта". Тому Україні варто чекати ще гіршої ситуації, ніж зараз спостерігається в Росії", — говорить Александрін.

Крім того, що в Україні немає епіднагляду за штамами коронавірусу, які циркулюють на території країни, статистика захворюваності також залишає бажати кращого.

"Більше місяця кількість госпіталізованих у країні з коронавірусом перевищувала кількість підтверджених випадків, що говорить про статистичні маніпуляції", — додає вірусолог.

"Необхідно розуміти, що штам Дельта набагато заразніший, ніж попередні. Наприклад, якщо одна людина зі штамом Альфа могла заразити 2-2,5 осіб, то одна людина з Дельтою — 7-9 осіб. Додайте сюди повітряне передавання вірусу. Ми очікуємо, що різкий спалах захворюваності почнеться із середини вересня або початку жовтня, коли діти повернуться в школи і садки, а дорослі — з відпусток", — підсумував експерт.

Александрін підкреслює, що єдино правильний спосіб убезпечити себе — це вакцинація. Також вірусолог радить проводити більше часу на свіжому повітрі, стежити за вентиляцією в закритих приміщеннях і транспорті. Це — по-перше. По-друге — носити маски та дотримуватися дистанції.