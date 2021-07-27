Один будет заражать девятерых. Чего ждать Украине от штамма Дельта и как от него спасаться

По мнению экспертов, до резкой вспышки нового штамма коронавируса в Украине осталось совсем немного времени.

Увеличение числа заразившихся штаммом коронавируса Дельта фиксируется во многих странах, и потому ученые и производители лекарств пытаются ответить на важный вопрос: насколько хорошо имеющиеся вакцины защищают от Дельты и ее последствий? В частности — вакцина CoronaVac, которой прививают в Украине?

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Исследования показывают, что прививки от коронавируса по-прежнему обеспечивают надежную защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации.

"Фактические данные (полученные из реального мира, а не в лабораторных условиях) демонтируют хорошую защиту, особенно от тяжелых болезней. Самым важным приоритетом сейчас является увеличение числа вакцинированных людей во всем мире", – говорит главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в комментарии Financial Times.

[ + – ] Сравнение эффективности вакцины против штаммов "Альфа" и "Дельта". На графике представлена эффективность вакцин против заражения и госпитализации для каждого из штаммов, в зависимости от производителя вакцины, количества доз и страны, где проводилось исследование. Фото: Financial Times

Анализ 14 019 случаев варианта Дельта в Великобритании, опубликованный в научном журнале Public Health England в июне, показал, что вакцины BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca помогали избежать госпитализации после двух доз.

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На минувшей неделе компания Pfizer подтвердила, что ее вакцина сработала против штамма Дельта, особенно в случае ревакцинации (третьей дозы вакцины). Также в компании собираются изучить возможность выпуска вакцин, ориентированных на определенные штаммы коронавируса, испытания должны начаться уже в следующем месяце.

Высокая эффективность вакцин в Великобритании, где преобладает штамм "Дельта" и больше половины населения вакцинированы, указывает на текущий уровень смертности пациентов с COVID-19 в пределах 0,085%. Это в 20 раз ниже, чем было на пике заболевания коронавирусом в стране, говорит эпидемиолог Public Health England Миган Калл.

Вопрос о том, остаются ли вакцины столь же эффективными в предотвращении инфекции, и следовательно, передачи и распространения, более сложен.

Ранние "фактические данные" исследований, проведенных в Великобритании в мае, показали, что две дозы вакцины Pfizer были на 88% эффективны против симптоматической инфекции, вызванной штаммом Дельта. Месяц спустя этот показатель шотландские исследователи понизили до 79% .

Канадские ученые, используя целую комбинацию методов, подсчитали, что вакцина Pfizer на 87% эффективна в предотвращении заражения штаммом Дельта. По словам исследователей, это сопоставимо с 89-процентной защитой вакцины от штамма Альфа, впервые обнаруженного в Великобритании.

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Четвертое исследование, проведенное Министерством здравоохранения Израиля, подробности которого были недавно опубликованы, показало, что вакцина Pfizer менее эффективна против симптоматического течения болезни при штамме Дельта. Защита вакцины, в этом случаев, составляет всего 64%. Однако представители Pfizer и Минздрава Израиля предупредили, что исследование было основано на предварительных данных и территориально ограниченных случаях инфекции, также имелись и другие методологические недостатки.

Такие разные результаты отражают тот факт, насколько сложно провести оценку вакцины в реальных условиях. Во время лабораторных испытаний ученые могут выбирать участников, отслеживать тех, кто получает вакцины, а кто плацебо. После этого ученые могут отслеживать, кто из участников заразился, а кто нет, получая массу дополнительных данных. Но с началом кампании по вакцинации ученые теряют контроль и уже не могут видеть дополнительных факторов, которые влияют на то, кто заболевает. Именно это не позволяет дать четкий, однозначный ответ.

"Данные наблюдательных исследований вакцины отличаются от данных рандомизированных испытаний", – говорит доцент кафедры биостатистики Университета Эмори в Атланте Натали Дин.

Результаты, полученные Израилем, не должны "отрицать" выводы из других исследований, которые показали более высокую эффективность вакцин, отмечает Дин. Например, в Израиле относительно небольшое распространение штамма Дельта было одной из нескольких "погрешностей", которые могли повлиять на результаты.

Однако для других вакцин фактических данных об эффективности пока нет, что вынуждает чиновников полагаться на лабораторные тесты. В таких исследованиях ученые используют кровь вакцинированных людей для оценки эффективности вакцин против того или иного штамма в лабораторных условиях.

В Moderna заявили, что их вакцина показала двукратное снижение нейтрализующих антител в лабораторных тестах против "Дельта" в сравнении с исходным штаммом коронавируса. Тем не менее, компания охарактеризовала полученные результаты, как "обнадеживающие".

"Данные укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna должна защищать от появившихся штаммов", – заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Johnson & Johnson сообщила, что ее вакцина вызвала более высокий уровень активности антител против "Дельта", чем против штамма из Южной Африки. Компания не предоставила точных данных, но заявила, что вакцина обеспечит "прочную защиту" от болезни.

Создатели российского Sputnik V заявили, что вакцина "более эффективна против штамма "Дельта", правда, не подкрепили свои утверждения доказательствами.

Несколько китайских ученых заявили, что некоторые китайские вакцины оказались менее эффективными против "Дельта", чем против предыдущих штаммов, но также раскрыли мало подробностей своих исследований.

Представитель Sinovac, которая производит вакцину CoronaVac, Лю Пэйчэн сообщил Reuters, что предварительные результаты, основанные на образцах крови вакцинированных людей, показали трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против "Дельта".

Эксперт в области общественного здравоохранения, который консультировал Public Health England, заявил, что данные об эффективности против госпитализации в целом были положительными, но способность вакцин предотвращать передачу "Дельта" остается пока неясной.

"Дельта" намного заразнее, она лучше умеет находить людей, у которых нет достаточного иммунитета, и заражать их", – заявил эксперт, добавив, что для накопления достоверных данных потребуется время.

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Будет хуже чем в России

Врач-эпидемиолог, глава общественной организации "Инфекционный контроль" Андрей Александрин рассказал Фокусу, что сила новой волны коронавируса в Украине будет зависеть от готовности системы здравоохранения и государства в целом. Еще в апрельской статье, опубликованной в научном журнале Lancet, была поставлена точка в спорах о пути передачи SARS-CoV-2. Научное сообщество признало, что воздушный путь передачи коронавируса является основным — а не капельный, как ранее утверждали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, ситуация в корне изменилась. Маски и дистанция считались основной защитой от COVID-19 при контактной и капельной передаче вируса. Но с воздушной передачей все оказалось намного сложнее. Например, мелкие аэрозоли могут оставаться в воздухе до 3-х часов, равномерно засеивая воздушное пространство. В этом случае вентиляция помещений начала играть более важную роль.

"Транспорт, детские садики, школы и объекты критической инфраструктуры – это те места, которые должны быть подготовлены в первую очередь, но даже на втором году пандемии ничего не было сделано. У нас будет огромная вспышка штамма "Дельта" за счет детского населения страны, дети – это движущая сила всего респираторных заболеваний. В случае с коронавирусом, бессимптомно болеющие дети приносят вирус из школ, садиков к себе домой, где заражают родителей и старшее поколение", – говорит Александрин.

Он отмечает, что существует общепринятая методика измерения концентрации углекислого газа в закрытых помещениях.

Штамм Дельта намного заразнее предыдущих.Если один человек со штаммом Альфа мог заразить 2 – 2,5 человек, то один человек с Дельтой – 7–9 человек

"Нормой считается концентрация СО2 до 800 ppm, концентрация до 1 000 ppm – это средний, неблагоприятный уровень, все что выше – это критический уровень, при котором у людей начинаются сильные головные боли, рвота и другие симптомы. Согласно нашим измерениям, в украинских школах после 6-го урока концентрация углекислого газа в классах составляет 4 800 ppm. Подобная ситуация наблюдается даже в реанимационных отделениях, где люди и так нуждаются в кислородной поддержке, но нет никакой вентиляции", – подчеркивает вирусолог.

С 1 января 2021 года в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, которые регулируют допустимую влажность и температуру в помещениях. Но вся ответственность за соблюдение норм была возложена на руководителей учебных заведений, без дополнительного финансирования со стороны правительства, говорит эксперт.

[ + – ] "На сегодняшний день государство никак не подготовилось к еще одной волне пандемии" Фото: УНИАН

"На сегодняшний день государство никак не подготовилось к еще одной волне пандемии, поэтому для населения остался лишь один доступный выход – вакцинация. Сейчас в стране менее 4% населения охвачено вакцинацией, и около 2% людей 80 лет и старше. В соседней России вакцинация охватила 12% населения, и мы видим, насколько масштабно там распространяется штамм "Дельта". Поэтому Украине стоит ждать еще худшей ситуации, чем сейчас наблюдается в России", – говорит Александрин.

У нас будет огромная вспышка штамма "Дельта" за счет детского населения страны, дети – это движущая сила всего респираторных заболеваний

Помимо того, что в Украине нет эпиднадзора за циркулирующими на территории страны штаммами коронавируса, статистика заболеваемости также оставляется желать лучшего.

"Больше месяца число госпитализированных в стране с коронавирусом превышало число подтвержденных случаев, что говорит о статистических манипуляциях", – добавляет вирусолог.

"Необходимо понимать, что штамм Дельта намного заразнее предыдущих. Например, если один человек со штаммом Альфа мог заразить 2 – 2,5 человек, то один человек с Дельтой – 7–9 человек. Добавьте сюда воздушную передачу вируса. Мы ожидаем, что резкий всплеск заболеваемости начнется с середины сентября или начала октября, когда дети вернутся в школы и садики, а взрослые – из отпусков", – подытожил эксперт.

Александрин подчеркивает, что единственно верный способ обезопасить себя – это вакцинация. Также вирусолог советует проводить больше времени на свежем воздухе, следить за вентиляцией в закрытых помещениях и транспорте. Это — в первую очередь. Во вторую – носить маски и соблюдать дистанцию.