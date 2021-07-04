"Заражаются переболевшие и вакцинированные", - эксперт об опасности дельта штамма

Индийский штамм коронавируса стал более заразен за счет мутаций, которые он взял у британского и калифорнийского штаммов.

Дельта штамм коронавируса уходит от иммунного ответа к предыдущим вариантам или вакцине, из-за чего заражаются новой мутацией либо переболевшие COVID-19 люди, либо вакцинированные пациенты, сообщает врач-иммунолог Андрей Волянский в своем Facebook.

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Эксперт решил объяснить, насколько Дельта штамм опасен для людей.

В первую очередь, врач-иммунолог рассказал, что из себя представляет спайк-белок. По его словам, это шип на поверхности вируса, обеспечивающий связь с рецепторами эпителиальных клеток.

Сам же спайк-белок состоит из 1300 аминокислот и двух субъединиц — S1 и S2, а мутации сегодня эксперты обозначают номером аминокислоты и обозначением аминокислоты. Если первая субъединица состоит из 700 аминокислот, где самая весомая зона — RBD (рецептор-связывающий домен, 319-541), и RBM (его участок, рецептор- связывающий мотив, 440-508).

"Определенное значение имеют NTD (N-терминальный домен, 13-301) и CTD (С-терминальный домен, 550-685), состоящий из 2-х локусов, CTD1 и CTD2. В субъединицу S2 входит FPPR (fusion peptide), отвечающий за преодоление мембраны клетки. Поэтому первостепенное значение для изменения заразности вируса имеют мутации на участке 319-541. Все нынешние варианты имеют мутацию 614G в CTD зоне", — продолжил Волянский.

По словам врача-иммунолога, дельта штамм коронавируса взял мутацию P681R от варианта альфа (британский), а от варианта эпсилон (калифорнийский) — мутацию L452R и дополнительную T478K.

Волянский подчеркнул, что за счет значительного увеличения RBD и CTD дельта штамм коронавируса стал более заразен. Индийская мутация сейчас доминирует в Великобритании, где с конца мая выросло количество зараженных до 20 тысяч. Однако, как отмечает специалист, количество летальных исходов остается на уровне 20-30 в сутки (средняя летальность около 0,1% — ред.).

На сегодняшний день в Великобритании привито 67% населения и значительная часть была инфицирована, поэтому, по расчетам врача-иммунолога, дельта штаммом коронавируса заражаются либо переболевшие COVID-19 люди, либо вакцинированные.

"Дельта уходит от иммунного ответа к предыдущим вариантам или вакцине. Для понимания риска Дельты для неболевших и непривитых нужна достоверная информация из других очагов, например Индии или России", — подытожил Волянский в своей публикации.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали новые симптомы дельта штамма коронавируса. Пациенты, которые заразились индийской мутацией, стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта, диарею и боли в животе.

Также Фокус рассказывал, что дельта штамм более опасен, чем прошлые мутации. Как предупредила инфекционист Ольга Голубовская, дельта штамм коронавируса вызывает диарею и насморк, быстрее распространяется и провоцирует резкий рост госпитализаций.