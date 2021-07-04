"Заражаються вакциновані і ті, хто перехворів", — експерт про небезпеку дельта штаму

Індійський штам коронавірусу став більш заразний за рахунок мутацій, які він взяв у британського і каліфорнійського штамів.

Дельта штам коронавірусу йде від імунної відповіді до попередніх варіантів або вакцини, через що заражаються нової мутацією або ті, хто перехворів на COVID-19, або вакциновані пацієнти, повідомляє лікар-імунолог Андрій Волянський в своєму Facebook.

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Експерт вирішив пояснити, наскільки дельта штам небезпечний для людей.

В першу чергу, лікар-імунолог розповів, що з себе представляє спайк-білок. За його словами, це шип на поверхні вірусу, що забезпечує звʼязок з рецепторами епітеліальних клітин.

Сам же спайк-білок складається з 1300 амінокислот і двох субодиниць — S1 і S2, а мутації сьогодні експерти позначають номером амінокислоти і позначенням амінокислоти. Якщо перша субодиниця складається з 700 амінокислот, де найвагоміша зона — RBD (рецептор-звʼязуючий домен, 319-541), і RBM (його ділянку, рецептор- звʼязує мотив, 440-508).

"Певне значення мають NTD (N-термінальний домен, 13-301) і CTD (С-термінальний домен, 550-685), що складається з 2-х локусів, CTD1 і CTD2. В субодиницю S2 входить FPPR (fusion peptide), що відповідає за подолання мембрани клітини. Тому першорядне значення для зміни заразності вірусу мають мутації на ділянці 319-541. Усі нинішні варіанти мають мутацію 614G в CTD зоні", — продовжив Волянський.

За словами лікаря-імунолога, дельта штам коронавірусу взяв мутацію P681R від варіанту альфа (британський), а від варіанту епсилон (каліфорнійський) — мутацію L452R і додаткову T478K.

Волянський підкреслив, що за рахунок значного збільшення RBD і CTD дельта штам коронавірусу став більш заразний. Індійська мутація зараз домінує в Великобританії, де з кінця травня зросла кількість заражених до 20 тисяч. Однак, як зазначає фахівець, кількість летальних випадків залишається на рівні 20-30 на добу (середня летальність близько 0,1% — ред.).

На сьогоднішній день в Великобританії щеплено 67% населення і значна частина була інфікована, тому, за розрахунками лікаря-імунолога, дельта штамом коронавірусу заражаються або ті, що перехворіли на COVID-19, або вакциновані.

"Дельта йде від імунної відповіді до попередніх варіантів або вакцини. Для розуміння ризику дельти для тих, хто не хворів, і нещеплених потрібна достовірна інформація з інших вогнищ, наприклад Індії або Росії", — підсумував Волянський в своїй публікації.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали нові симптоми дельта штаму коронавірусу. Пацієнти, які заразилися індійською мутацією, стали скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту, діарею і болі в животі.

Також Фокус розповідав, що дельта штам більш небезпечний, ніж минулі мутації. Як попередила інфекціоніст Ольга Голубовська, дельта штам коронавірусу викликає діарею і нежить, швидше поширюється і провокує різке зростання госпіталізацій.