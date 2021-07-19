В ожидании "Дельты". Успеет ли Украина провести вакцинацию до начала третьей волны пандемии

Новый штамм коронавируса "Дельта", который ассоциируется с сокращенным инкубационным периодом и ускоренным развитием симптомов, как пожар распространяется уже не только по Азии и России, но и по США и Европе. ВОЗ объявила о начале "третьей волны" COVID-19, в Украине уже есть первые случаи "Дельты", а тем временем, подготовились мы к ней откровенно слабо. Украина занимает предпоследнюю строчку в европейском рейтинге охвата вакцинацией.

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Полностью вакцинированы (получили две дозы) по состоянию на 14 июля 1 305 882 человека, только первую дозу получили 2 476 634 человека. Это цифры "в среднем по палате". Всего лишь около 3% привитых в старшей возрастной группе не оставляет надежд, что следующую волну нам удастся пройти без переполненных стационаров, больших цифр добавочной смертности и очередного армагеддона с кислородом и концентраторами.

Зато мы наконец-то оказались способны выйти на около 100 000 вакцинаций в сутки и наши чиновники рапортуют об этом как о невиданном достижении (а что им еще остается). При этом, в лист ожиданий вакцинации на 14 июля записано чуть больше 800 000 человек… это на восемь дней работы, такими темпами.

Обещают, что дефицита вакцин не будет – но будут ли желающие прививаться и успеем ли мы привить значимое количество людей до прихода третьей волны? Да, можно поговорить о том, какие именно вакцины мы получим, какие из них сильнее или слабее, каковы условия и сроки их хранения и насколько они защищают от "Дельты".

Но по большому счету это уже детали: на сегодня все вакцины накопили достаточную доказательную базу по своей эффективности, безопасности и частоте побочных эффектов, по всем вакцинам есть данные, что они способны предотвратить тяжелое течение, госпитализацию и смерть. Да, не на 100 %.

Да, по разным вакцинам в 75-98% случаев. Не нравится разброс по разным вакцинам и то, что нет стопроцентной гарантии и защиты от заражений? Однако это лучше, чем ничего. Год назад у нас вообще никаких вакцин не было, а в весеннюю волну мы только начали прививать население. Напомню, что и вакцины от гриппа эффективны в 25-50%, и, тем не менее, их используют. В том числе для молодых трудоспособных людей, не только для "групп риска".

Если все привитые одной дозой получат вторую в течении ближайшего месяца, то мы выйдем к середине августа на 9,5% получивших полный курс вакцинации (если принять население за 40 млн).

Если удастся привлекать новых желающих и прививать все те же 100 000 в день, тогда за месяц это будет еще около 3 млн вакцинированных (большинство — только первой дозой), то есть, на середину августа хотя бы одной дозой у нас будет привито 17% населения (полностью – меньше). В лучшем случае, потому что не факт, что удастся привлекать по сто тысяч не вакцинированных каждый день, и не факт, что каждый день все центры вакцинации и мобильные бригады будут работать с полной нагрузкой.

Это хорошо? Это ни о чем. А с учетом полного хаоса с очередностью вакцинации, низким охватом вакцинацией людей старше 60 лет, с учетом ограниченности доступа к более эффективным вакцинам реальный эффект вакцинации на снижении нагрузки на больницы и предотвращение высокой смертности будет еще ниже.

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Ограниченный доступ обусловлен не только желанием чиновничьего аппарата привить прежде всего своих: вакцины компании Пфайзер требуют более сложных условий хранения, их логистика в отдаленные населенные пункты и села не так проста, логично, что жители столицы и городов-миллионников имеют преимущество.

Сейчас, после скандала с партией размороженного "Пфайзера" в Харькове, чаша весов в симпатиях населения очень быстро может качнуться в противоположную сторону: раньше все хотели "только Пфайзер" и готовы были его ждать или "искать пути", теперь нас ждут массовые отказы от вакцин,требующих строгого соблюдения холодовой цепочки, в пользу того, что проще перевозить и хранить.

И это в лучшем случае, потому что в худшем нас ждет еще большая дискредитация идеи вакцинации и просто вал отказов даже тех, кто собирался вакцинироваться.

А что приобретенный иммунитет, многие же уже переболели? По разным оценкам у нас переболело ковидом от 30 до 50% населения. 50% — это очень оптимистично и может быть справедливо разве что для некоторых населенных пунктов. То есть в среднем, скорее всего, это 30%. Этим людям ничего не угрожает, мы как минимум лежим в направлении коллективного иммунитета, 30% переболевших, да 10-12% привитых – и не все так уж и плохо?

Хотелось бы, чтобы это было так. Тем более, что ученые и ВОЗ упорно говорят о всего 1% повторно заболевших и о формировании длительного иммунитета. Говорить-то они говорят, вот только как интерпретировать данные того же бразильского города Манауса, где в первую волну переболело не меньше 70% населения… и все равно вторая волна накрыла город не в меньшей степени, чем первая.

Не вяжутся и цифры в 1% повторно заболевающих с тем фактом, что поствакцинальный иммунитет не гарантирует отсутствие заболевания (пусть и в более легкой форме), не гарантирует отсутствие передачи вируса. Если это так для вакцинированных, тогда это должно быть справедливо и для переболевших.

Противную болячку подхватило человечество, что тут сказать: и передается легко, и по воздуху, и все легче с каждым штаммом, и стойкий пожизненный иммунитет не формирует. Недаром вирусы, вызывающие ОРВИ, постоянный наш спутник и бич.

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Что ожидает Украину с 30% переболевших и до 12% привитых (даже с учетом того, что среди привитых также высок процент уже переболевших — Ред.) можно посмотреть на примере России. Там как раз тоже примерно треть уже переболела в первых двух волнах, до 12-16% привились, вакцины отчасти с непонятной эффективностью и сильные антивакцинаторские настроения среди населения.

И прямо сейчас там третья волна, "Дельта". С очень большим ростом госпитализаций, для начала. И да, увидев такое дело, раньше недоверчивое население выстроилось в очереди даже за Спутником. Вот только вакцинация прямо в разгар эпидемической вспышки, со стоянием в живых очередях – так себе идея. Скорее, подбрасывает дров в эпидемический костер.

А что у нас? Можно ли успеть что-то сделать? Спасти положение, подстелить соломки?

Дотянуть до 70-80% привитых двумя дозами за ближайшие месяц-полтора мы не успеем, даже если нарастим темпы вакцинации вдвое. На мой взгляд, целиком оправданная тактика бросить все силы на срочный и как можно более полный охват вакцинацией людей старше 60 лет, тоже не сработает.

Антивакцинаторские настроения и категорическое недоверие населения медицинской системе, науке и государству (да, всем трем), не вчера возникли и не преодолеваются за считанные дни и недели. Даже подключив рекламу по ТВ и агитацию со стороны милых сердцу бабушек "звезд".

Информационная политика касаемо пандемии и вакцинации проиграна государством полностью, причем еще год назад. Впрочем, у нас информационная политика находится в зачаточном состоянии даже в вопросах более насущных и старых, куда там пандемии, которая явно не занимает первые строчки в рейтинге тревог нашей власти.

Хоть что-то в таком цейтноте смогли бы решить административные меры (да, принуждение, оно самое) или подкуп населения (раздавали же пенсионерам многие политические силы продуктовые наборы перед выборами, почему сейчас нет?), однако прозвучали сигналы, что этого не будет.

Этих сигналов два: приказ семейным врачам усилить привлечение населения, особенно 60+, и недавние высказывания министра Виктора Ляшко о том, что уговорить пожилых людей вакцинироваться… должны родственники.

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Доставить до центра вакцинации при такой жаре, помочь записаться через электронные сервисы (на которые все больше и больше завязывается вся медицинская помощь, просто выбрасывая старшую возрастную группу из системы оказания медицинской помощи), видимо, должны они же, родственники. А государство ни при чем. Мы вам предлагали, а вы не захотели или не смогли. Будете потом сидеть дома на карантине – но не все, потому что «трудовые коллективы» мы привили – или искать себе место в больнице. Тоже сами.

И так будет. Поэтому единственное, что может дать вакцинация в наших условиях полного отсутствия системных комплексных решений – точечные индивидуальные меры. Кто решился вакцинироваться, смог записаться, успел получить две дозы (хоть чего-то! чего получилось!) – тот и сможет чуть-чуть выдохнуть.

Смог уговорить близких и родителей, обеспечить для них логистику – вообще хорошо. Мы пожинаем сейчас плоды и дискредитации вакцинации как таковой в Украине, и провала информационной политики по ковиду, и засилия антиваксов в социальных сетях и на ТВ, и задержек с закупкой противокоронавирусных вакцин… и многого всего другого.

Мы уже не можем провернуть этот фарш назад. Мы можем только постараться пройти через это все и выстоять. Каждый.