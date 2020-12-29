Эта музыка будет вечной. Почему коронавирус с нами надолго, и как с этим теперь жить

Провожая каждый уходящий год, мы традиционно ожидаем, что с ним закончится все плохое, все трудности… и с первого января года нового начнется совсем другая жизнь.

Мы понимаем, что это иррациональные ожидания — ведь календарь и некая граница между старым годом и новым годом лишь условность — но все равно предпочитаем верить в чудо или, хотя бы, надеяться на лучшее.

На фоне таких настроений ложкой дегтя в бочке предпраздничного меда могут показаться слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса о том, что коронавирусная пандемия не последняя, и что человечеству следует готовиться к следующим.

Все это накладывается на прогнозы про длительность текущей пандемии в лучшем случае, до конца 2021, а то и до 2023 года, на новые круги локдаунов и ужесточение ограничений. Пока Украина готовится к своему второму жесткому карантину, Франция примеряет на себя уже третий.

Вроде бы уже и вакцина (целых несколько!) у нас в руках, и целый год у нас был, чтобы во всем разобраться и научиться справляться — а конца и края все не видно. Еще и ВОЗ холодным душем поливает, на радость тем, кто изначально предрекал, что вся эта ситуация будет использована, чтобы закрутить гайки и навязать новые правила игры.

Но сказал ли на самом деле генеральный директор ВОЗ что-то новое? Или ВОЗ просто в очередной раз выступил в роли Капитана Очевидность, хотя для многих эта "очевидность" находится в слепом пятне?

СНОСКА Разве секрет, что двадцать первому веку пророчили стать веком вирусов и вирусных инфекций? Мы забыли об этом или никогда такого и не слышали?

Или просто это высказывание настолько приелось, что многие начали воспринимать его, как что-то несерьезное? Примерно так же, как и изменение климата, кстати.

Мол, ну да, ну меняется климат, ну да, ну появляются новые вирусы — и сколько можно об этом говорить? Ах, уже появились (климат уже изменился) — ну и что, ну мы же готовы были к этому, нам же все уши прожужжали, нам теперь нужно… просто привыкнуть с этим жить.

К тому же "век вирусов" еще и многократно проспойлерили фильмы про зомби-апокалипсис. В итоге, новый вирус, от которого никто не падает замертво прямо на улице или не превращается в монстра, не воспринимается как что-то серьезное.

А, тем временем, вирусы, тем более, новые и способные довольно легко распространяться, это и правда серьезно. Хотя бы потому, что человечество до сих пор не научилось справляться чуть меньше чем с ними всеми. И в том числе поэтому — "век вирусов".

На фоне прочих успехов медицинской науки особенно бросается в глаза то, что до сих пор не получается. Мы очень быстро привыкаем к хорошему и начинаем воспринимать это как данность, однако не лишним будет напомнить, что большинство бактериальных инфекций и оперативных вмешательств заканчивались плачевно еще каких-то сто лет назад.

Да, у нас уже роботы-хирурги способны делать сложнейшие офтальмологические операции, мы стоим в шаге от массовых технологий искусственной почки и искусственного сердца — и при этом, за всего один год получаем колоссальные потери от вируса с не такой уж и большой смертоносностью.

Потому что лечения от него нет. Потому что это вирус, а вирусные инфекции мы лечить не умеем. А на поиски способов лечения тех, которые уже умеем, ушли десятилетия.

И когда мы говорим ставшую уже избитой фразу "коронавирус с нами надолго, нужно просто принять это и научиться с этим жить", то это вовсе не означает, что можно будет делать вид, что ничего не происходит, и надо всего лишь принять тот факт, что кому-то не повезет выжить.

Новый вирус, который не удалось локализовать, и который за год и не думает ослабевать или растворяться в небытии, означает новую реальность. Жизнь человечества изменилась точно так же, как она изменилась в свое время с появлением ВИЧ/СПИД. Да, и тогда на осознание новой реальности ушли годы, но в итоге "просто научиться жить с этим" означает именно научиться, а не забить и продолжать использовать старые схемы поведения.

Подумайте о том, какие новые практики привнес ВИЧ в жизнь каждого из нас. Начиная с еще одного обязательного обследования перед оперативным вмешательством и повсеместного перехода на одноразовые шприцы. Заканчивая социальными переменами и их следствиями.

Всем, кто желает возопить про огромное бремя сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые почему-то не привлекают столько внимания и не приводят к пересмотру образа жизни (зря не приводят, кстати говоря, с чего вы решили, что это хорошо и что так и должно быть?): сердечно-сосудистые и онкология не передаются воздушно-капельным путем и не убивают в течение считанных дней или недель.

Пока у нас не будет эффективного лекарства (о вакцинах пока что промолчим, это не лекарство, да и информация об эффективности пока что только накапливается)— успех нашего противодействия COVID-19 зависит от того, насколько быстро мы сможем нащупать и внедрить новые практики.

Пока что мы их тестируем и мечемся, пока что мы не готовы даже брать на вооружение то, что сработало где-то. Почему? Потому что требуется слишком глубокая перестройка привычного уклада.

Это кажется, что появление доверия к правительству в странах, где этого доверия отродясь не было или где правительство его вовсе не заслуживает — не глубокая перестройка. И то же касается практик солидарности и готовности поступиться своим комфортом ради кого-то. Особенно, чужого. Особенно, слабого и зависящего от наших решений и нашей готовности идти на уступки.

Если уже сейчас изменение климата, снижение биоразнообразия и облегчение миграции влияют на распространение инфекционных заболеваний, то странно было бы ожидать, что ухудшение или даже просто изменение эпидемиологической обстановки внезапно куда-то денется, с учетом того, что мы объективно очень немногое способны изменить достаточно быстро.

Это второй ответ на вопрос почему "век вирусов" и откуда такие прогнозы. Раньше лихорадки, передаваемые комарами, были уделом экзотических стран — с потеплением ареал обитания комаров расширился и, соответственно, больше стран и людей под угрозой.

Сам факт, что человечество пасует перед каким-то очередным вирусом, вынуждено пересматривать свободы и стиль жизни, сталкивается с экономическими и политическими кризисами, вызывает у нас страшное возмущение. Вплоть до отказа верить в происходящее.

Но реальность, в том числе реальность новая, не зависит от того, верим мы в нее или нет. Она уже здесь, она крепко держит нас за шиворот. Просто, кого-то эта реальность уже встряхнула, а кого-то только собирается. А некоторые вырвались и думают, что уже отстрелялись и можно спокойно жить дальше.

А тем временем, дело далеко не только в последствиях для здоровья или в длительности приобретенного иммунитета. Даже переболевший или невосприимчивый все равно вынужден иметь дело с новыми правилами игры и новыми социальными практиками.

Нам это не нравится, мы не согласны — но мир изменился, и в обозримое время возвращаться к прежней норме не собирается. Почему? Да потому что ничего не закончилось.

Так что, все ужасно, мы обречены выживать или деградировать, отказываясь от наработок и достижений нашей цивилизации? И именно об этом нам говорит ВОЗ? Мол, бойтесь и смиритесь со всем, что вас ожидает?

К ВОЗ и к ее роли в преодолении текущей пандемии очень много вопросов. Чиновники ВОЗ тоже до дна испили чашу метаний, неуверенности и попыток угадать конъюнктуру.

Но, в данном случае. директор ВОЗ с нами предельно честен, напоминая о том, что мутации были и будут, новые вирусы приходили и будут приходить, пандемии случались и будут случаться.

И если буквально год-два назад в своем отчете ВОЗ предупреждала, что мир не готов серьезно противостоять пандемическим вызовам, так в 2020 все имели возможность убедиться, что это на самом деле так.

Локальные успехи — да. Рядом с множеством локальных же неудач и даже катастроф. Масштабирования локальных работающих практик на другие регионы мы так и не получили. Экзамен, а точнее, стрессовый тест, не сдан.

Пока что? Возможно. Экзамен же у нас еще впереди, потому что следующая новая (или просто сменившая ареал распространения) вирусная инфекция неминуемо будет. И сейчас самое время отрабатывать и систематизировать подходы к преодолению подобных вызовов.

К сожалению, новое — это практически всегда про дополнительные усилия и выход из зоны комфорта. Но если бы мы не были на это способны, мы бы так и сидели где-то на деревьях.