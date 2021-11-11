Танцы вокруг "Дии". Поможет ли светофор из сертификатов остановить пандемию в Украине

Шел второй год пандемии. Третья эпидемическая волна. Мы увидели и высочайшую смертность (у нас каждый день столько жертв, словно разбивается по паре пассажирских самолетов – и никакого траура, и президент только-только заметил, что охват вакцинацией людей 60+ не выдерживает критики), и перегруженные больницы с попытками прорваться туда штурмом, и даже примеры применения медицинской сортировки.

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Третья попытка правительства организовать что-то вроде локдауна и противоэпидемических мероприятий. Опять по-новому, на этот раз с применением сертификатов с особыми правами и возможностями для их владельцев.

У нас есть сертификаты вакцинированных – двух видов:

Так называемое международное свидетельство, с данными биометрического паспорта, но без QR-кода, на желтой бумаге (но можно и на белой).

И внутренний сертификат, с QR-кодом, но не бумажный, а виртуальный. Но можно распечатать.

Он тоже может быть желтым или зелеными, в зависимости от того две дозы вакцины вы получили или одну. И тоже можно печатать на белой бумаге. Хотя лучше на цветной. Нет, на цветной лучше не надо, а то код не считается. И можно ничего не печатать, а установить на телефон Дию и крутить головой. А, уже можно и не крутить. И ничего не устанавливать на телефон тоже можно, если вы владеете навыками работы с персональным компьютером…

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Желтый, зеленый и международный. Все, что нужно знать о COVID-сертификатах

Вы еще не запутались? А вот те, кто все это придумал, похоже, запутались, и крепко.

Заявлено, что обе разновидности сертификатов вакцинированных – тот, что выдавали все лето на желтой бумаге семейные врачи, с данными зарубежного паспорта, но без QR-кода, и тот, который виртуальный внутренний из Дии, с QR-кодом – имеют одинаковую силу и одинаково должны признаваться проверяющими.

Одновременно и уже после введения ограничений внезапно выясняется, что полиция никак не может на месте проверить подлинность "зарубежного" сертификата и министр цифровой трансформации только-только дает поручение разработать механизм такой проверки.

Поэтому, пока что обладателю международного свидетельства о вакцинации нужно или надеяться на милость проверяющего, или устанавливать все-таки Дию и загружать оттуда свой сертификат, еще один. Если все данные были внесены корректно, то после небольших танцев с бубном все получится.

Те, у кого нет смартфонов или доступа к ПК, или кто не способен справиться с Дией самостоятельно, снова штурмуют поликлиники и берут сертификаты заново, чтобы уже наверняка и с кодом. Семейным врачам, как мы все понимаем, в очередной раз нечем заняться, им же лечить больных не нужно, а нужно только "идентифицировать" (то есть превращать обращения в записи в электронной базе данных) и наделять электронными же "взаимодействиями", направлениями и больничными. И сертификатами, конечно.

То, сколько людей уже заразились и еще заразятся, просто придя в поликлинику за очередным сертификатом никого, похоже, не волнует. С задачей разделить потоки больных и здоровых мы на второй год пандемии тоже так и не справились. Кстати, лабораторных центров, где происходит забор материала для ПЦР-тестов, это тоже касается.

Одновременно, в какой-то параллельной реальности, отдельной от министерств и чиновников, больницы захлебываются от вала тяжелых больных. "Скорые" отказываются выезжать на вызовы стариков с одышкой и лихорадкой. Больные боятся ехать в больницу, не будучи уверенны, что им там хотя бы кислород достанется.

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Миссия невыполнима. Почему молчит телефон семейного врача

В стационарах нет мест, люди попадают туда нередко уже в запущенном состоянии, дотянув до последнего и нередко так и не получив на амбулаторном этапе не то что адекватной медицинской помощи, но и помощи вообще, хоть какой-то. Потому что попасть к своему семейному врачу, или хотя бы добиться его внимания по телефону очень трудно. Семейные врачи очень заняты, очень. Не покладая рук они заключают декларации, идентифицируют пациентов, выдают сертификаты… теперь еще и оформляют электронные больничные листы – для тех, кому повезет к ним попасть.

По факту система первичной амбулаторной помощи рухнула. И превратилась в симулякр: она вроде бы есть, и капитационные ставки, пусть и мизерные, НСЗУ за что-то платит, а обещанной первичной медицинской помощи всем и каждому нет. Даже тем, у кого есть декларация с семейным врачом.

Тем временем две дозы вакцины получило меньше 25% взрослого населения, а среди старшей возрастной группы и 20% не факт, что наберется. То есть, защищен от госпитализации, тяжелого течения и смерти в лучшем случае каждый пятый представитель "группы риска". В лучшем случае, потому что и эффективность вакцин в этой группе не 100%.

Для оставшихся 75% населения есть опция делать тесты каждые трое суток и предъявлять их вместо сертификатов и свидетельств вакцинированных. Хороший способ заставить население или сидеть дома, или прививаться. Был бы еще более действенным, если бы наличие сертификатов или тестов действительно повсеместно проверяли. А то у нас как обычно: ограничения ввели, большие штрафы нарушителям нарисовали – а в итоге проверяют или хотя бы спрашивают что-то только частники, которые сами боятся штрафов.

Кроме тех, кто отказывается или тянет с вакцинацией,в эти 75% не охваченных противокоронавирусными прививками входит еще такая категория, как переболевшие COVID-19. Да, им тоже лучше привиться и получить гибридный иммунитет, потому что естественный тоже со временем ослабевает и не так хорош против новых штаммов – но ведь не немедленно же?

Практика показывает, что многим реконвалесцентам COVID-19 настолько не понравился недавний опыт, что они хотят прививаться и готовы сделать это как можно раньше. По рекомендациям МОЗ они могут сделать это через двадцать восемь дней после позитивного ПЦР-теста. Могут, но должны ли?

Мировая практика позволяет прививать как можно раньше после выздоровления, но одновременно разрешает отложить вакцинацию на шесть месяцев. И в эти шесть месяцев считается, что выздоровевшие имеют такой же иммунный статус, как и вакцинированные.

И это логично. Еще раз: рекомендуют при наличии вакцин вакцинироваться как можно раньше, хоть через две недели после выздоровления, это не опасно – но возможным и по отдельным данным целесообразным считается отложить вакцинацию на полгода, потому что примерно через полгода происходит снижение уровня антител и увеличивается вероятность реинфекции. И третья доза, бустерная, рекомендуется через шесть месяцев после второй, логика та же самая: иммунитет закономерно снижается, его нужно снова потренировать и лучше, если это будет не новое заболевание.

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Перед тем, как уколоться. Самые частые вопросы по вакцинации от коронавируса

В Украине переболевшим дается только три месяца отсрочки. Почему? У нас избыток вакцин или какие-то свои особенности иммунного ответа? Или это нужно чтобы улучшить унылые результаты прививочной кампании? Ведь переболевшие, как уже упоминалось, склонны вакцинироваться, они уже пуганые воробьи, в существование ковида верят и боятся его больше чем побочных эффектов от вакцин.

Отлично: тем быстрее они попадут в статистику охвата прививками. Правда, они скорее всего и так уже защищены, хотя бы на полгода, и таким образом их вакцинация не влияет на количество госпитализаций и смертность, но кого это волнует.

А может, таким образом, чиновники подыгрывают лабораториям, втридорога продающим тесты? Мол, нечего давать человеку гулять слишком долго – или прививайся, или плати за тест, если тебе кажется, что еще слишком рано.

И ладно, если бы проблема была только в этом. МОЗ и Министерство цифровой трансформации несколько месяцев в упор не замечали наличие "проблемы переболевших". Их кормили завтраками, обещая вот-вот как-то оформить их статус и хотя бы на несколько месяцев (логично, что не навсегда, но хотя бы на несколько месяцев) уравнять их иммунный статус с вакцинированными.

Это логично, так принято во многих странах. Более того: отсутствие такого особого статуса переболевшим было поднято на флаг всеми вакциноскептиками, конспирологами и открытыми антивакцинаторами.

В стране, где недоверие власти, науке и вакцинам становится одним из главных факторов провала кампании вакцинации, МОЗ практически год просто игнорирует эту проблему. Потом обещает, что вот-вот что-то будет – и ничего не делает. Даже не поясняет, какой документ нужно получить человеку, чтобы в будущем суметь подтвердить факт перенесенного заболевания.

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Достаточно теста с указанием даты? Должна быть справка от лечащего врача? Какая именно, какой формы? А если человек тест делал, а к врачу не обращался или не смог попасть?

О тех, кто и не обращались, и тестов не делали, а просто переболели каким-то ОРВИ с потерей обоняния – промолчим. Понятно было, что никакого статуса, никакой бумаги, они не получат. Но все остальные надеялись. И даже справки у врачей, хотя бы произвольной формы, просили.

И вот, на второй год пандемии и на третьем круге наших гибридных на всю голову локдаунов, уже хорошо так после введения всех ограничений, МОЗ наконец-то рожает долгожданное постановление. Та-дамм!

Статус переболевшего можно будет оформить исключительно в виде цифрового сертификата, и сгенерировать этот сертификат можно будет только с 8 ноября 2021 года и только тем, кого врач внесет в электронную систему охраны здоровья начиная с 8 ноября.

То есть, если человек выздоровел от COVID-19 два месяца, или месяц, или даже неделю назад, то он не получит никакого сертификата переболевшего. И даже если он прямо сейчас болеет, но его ПЦР-тест сделан до 8 ноября, никакого сертификата ему не будет. Просто потому, что электронная система учета больных и выдачи сертификатов под это не заточена. Получается, только что выздоровевший должен или немедленно вакцинироваться, или обязан каждые три дня платить за тесты. Как только выйдет из самоизоляции или даже как только выпишется из стационара – и никаких решений для переходного периода не предложено.

Эти люди оказываются просто на обочине нашего теперь исключительно цифрового государства. И таких людей немало, ведь у нас прямо сейчас эпидемический подъем с большим количеством переболевших.

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Лучше поздно, чем никогда. Нужно ли вакцинироваться в разгар пандемии

Да, еще предусмотрена возможность предъявить справку от врача о том, что вакцинация противопоказана. Врач может написать, что рекомендует своему пациенту отложить вакцинацию на срок до трех месяцев (согласно рекомендациям МОЗ), но как должна выглядеть эта справка? Произвольной формы? А условный полицейский ее признает? Или будет задавать вопросы или, вдруг, попросит подкрепить ее чем-то более весомым?

Такое впечатление, что во всей этой истории учтены интересы всех, только интересы людей потерялись, вместе с логикой противодействия эпидемии. Учтены интересы чиновников, которым нужно отчитываться об успехах охвата прививками, лабораторий, заинтересованных продать как можно больше тестов, проверяющих с новыми возможностями для коррупционных действий (или, наоборот, со связанными благодаря противоречивым приказам руками).

И врачи, снова, вместо прямых врачебных обязанностей, должны будут что-то куда-то лихорадочно вносить (в том числе принимая пациентов, которым вообще не нужна медицинская помощь, они болеют легко – но придут, чтобы их внесли в базу данных и выдали вожделенный сертификат). Эффективность работы системы здравоохранения и собственно амбулаторного звена никого не интересует.

Все это, разумеется, ведет к росту недовольства и подрывает доверие к центральной власти и к вакцинации. Говорите, там у президента и "зеленых" рейтинги падают? Так с таким соратниками и врагов не надо. Говорите, это рука Москвы инспирирует у нас антивакцинаторские настроения и протесты?

Вот только российским агентам здесь особенно и делать ничего не нужно. Можно просто аплодировать местным деятелям и рапортовать наверх: "Это все мы устроили. Как насчет очередной премии?" Шел второй год пандемии…