Лучше поздно, чем никогда. Нужно ли вакцинироваться в разгар пандемии

На начало ноября Украина вышла на второе место в мире (!) по суточной смертности от COVID-19. "Мы строили-строили – и, наконец, построили". При перерасчете на 100 000 населения впереди нас Румыния, по абсолютным числам – Россия. Правительство, безусловно, и так занятое проблемами энергетического кризиса и падением своих рейтингов, обратило, наконец, внимание на ситуацию, ставшую уже крайней, и "красные" зоны вместе с новыми правилами работы и перевозок пассажиров посыпались как из рога изобилия.

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Да, уровень планирования и стратегического мышления – на вчера, в стиле "ой, внезапно" и "надо же что-то делать". Да, масса вопросов к населению, у которого было целое лето для того, чтобы спокойно и безопасно привиться без драк и столпотворений, а также ко всем, кто поддерживал или разогревал антивакцинаторские убеждения и сомнения.

Правительство могло еще в начале лета, запуская кампанию вакцинации для всех желающих, а не только для приоритетных групп, намекнуть: так мол и так, дорогие граждане, вы, конечно, можете делать что хотите, но новости из соседних стран удручающие, штамм Дельта на пороге и дюже злой, так что ближе к осени, как только так и сразу, будем действовать по калькам европейских стран, то есть, введем пропускной режим (свежий ПЦР-тест или справка о полном курсе вакцинации) везде, где только сможем.

Еще лучше было бы не предупреждать, а реально ввести такие правила еще в июне-июле. Да, это бы на какой-то период времени нарушило логистику перевозок на курорты и внесло коррективы в доходы различного бизнеса. Да, выстроились бы примерно такие же очереди на вакцинацию, и точно так же была бы масса недовольных и они бы вопили, что сатрапы ограничивают их свободы безо всяких на то оснований – но это было бы сделано до существенного эпидемического подъема, без такого риска заражения в очередях.

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И сейчас у всех этих людей (по крайней мере у тех, кто сделал прививку, а не заплатил за вылитую в канализацию вакцину) был бы сформированный иммунитет, на 94-97% гарантирующий предохранение от тяжелого течения с госпитализацией. Это кроме того, что привитые и заражаются все-таки реже (а не точно так же, как непривитые, это ложь), и распространяют вирус в случае "прорыва" иммунитета тоже меньше, то есть некоторую лепту в противодействие собственно эпидемии вакцинация тоже вносит.

Но история не знает сослагательного наклонения. Это все могло быть сделано. Это должно было быть сделано – но, увы. Анализировать ошибки власти можно бесконечно, но тем не менее – действительно же надо что-то делать. Насколько хорошо и правильно то, что происходит сейчас?

Сразу стоит сказать: очень сомнительно выглядит открытость в разгар эпидемии по принципу привит-не привит. Раз вакцинированные тоже (пусть и в меньшей степени) могут быть источником, при приближении вспышки такого масштаба, как у нас сейчас, "закрывать" следовало всех. Со строжайшим соблюдением дистанцирования, масочного режима, с обязательным тестированием и изоляцией больных и контактных. Это необходимое и обязательное условие. Очевидно – не выполненное. Означает ли это, что в этом случае – раз противоэпидемические меры и эпидемиологические расследования провалены – то и в вакцинации нет никакого смысла?

На первое ноября одну дозу вакцинации получили 33%, две дозы 24% взрослого населения. Если сохранятся темпы вакцинации, набранные благодаря новым правилам работы и перевозок, то к Новому году сможем выйти на примерно 40% получивших полный курс вакцинации.

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Это хорошо? По сравнению с недавними 12% и с точки зрения индивидуальных рисков – да, это лучше, чем ничего. Это вдвое больше людей, кто практически защищен от попадания в стационар и от смерти. И это уже результат. Хотя с точки зрения рисков для популяции в целом это все еще очень мало.

В Румынии и России, которые опережают нас в сомнительном рейтинге то по количеству смертей от осложнений COVID-19 на 100 000 населения, в абсолютных числах вакцинировано по 37% населения. В Польше, которая в этом рейтинге занимает четвертое место – 53%.

В этой ситуации раздается очень много голосов и о том, что вакцинация и стимулирование вакцинации путем ограничений уже бессмысленны, а то и вредны.

Эти голоса разные. От откровенных фейков о том, что советские учебники эпидемиологии содержали запрет на проведение вакцинации во время эпидемических вспышек. До вполне обоснованной критики того, как именно организована вакцинация, и почему едва вакцинированный немедленно получает допуск в транспорт, если эффект (даже частичный после первой дозы) он сможет получить только через две недели.

"Лучше никак, чем вот так", "лучше вообще сидеть дома, чем вакцинироваться в толпе", — говорят критики. Забывая, что никак – это в том числе и оставшись один на один с болезнью и невозможностью дозвониться врачу или дождаться "скорую". Что дома никто, включая группы риска, конечно же сидеть не будет, то есть это опять же про "никак", про фатализм и про поиск врача, концентратора и места в больнице, порой безнадежно, порой за очень большие деньги.

Конфликт интересов? Академическая недобросовестность, если такие слова звучат от лиц заинтересованных? Расследование подобных случаев и оргвыводы? Не слышали, не в нашей стране.

Да, часть получивших вакцину, за две ближайшие недели не успеет сформировать иммунитет, заразится (может быть в том числе и в очереди на вакцинацию или на следующий же день, радостно приспустив в метро маску с носа) и может быть, даже заболеет тяжело или не получит должного внимания от врача. Но хотя бы часть – защиту получит.

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Да, поздно, да, неполную, да, с рисками все равно заболеть прямо завтра – но хотя бы для кого-то, в том числе по его цепочке контактов (пожилые и ослабленные люди дома, на работе и в транспорте), это решение сможет стать определяющим. При всех рисках, при всем понимании неоптимальности такого решения – это лучше, чем ничего. Да, надо было летом – но и сейчас лучше, чем ничего. Лучше с точки зрения индивидуальных рисков. Как снизить их еще больше – советы ниже.

С противоэпидемической точки зрения вакцинация сейчас тоже имеет смысл. Именно так действовали в свое время в очагах эпидемических вспышек, в том числе так в свое время боролись с оспой. Никто не ждал светлого периода – прививали всех поголовно, безоговорочно и быстро.

Так было, когда в Москву была завезена черная оспа, или в Индии, когда выявляли по глухим селам каждый новый случай и прививали всех контактных. Потому что в этом случае вакцинация работает как встречное поджигание леса или поля при массивном надвигающемся пожаре.

Опасно, можно не успеть спасти столько, сколько хотелось бы, но это лучше, чем просто сложить руки и принять все возможные потери. Эти потери могут быть настолько большими, что экономика и психика выживших их не выдержит, постэпидемические рецессии в истории человечества случались не раз.

Что в таком случае можно посоветовать, как минимизировать угрозы и получить все-таки как можно больше пользы?

Не толпиться. Осознанно стараться держать дистанцию. Лучше ждать своей очереди на улице, чем в душном коридоре. Требовать, чтобы этим, как и соблюдением масочного режима, не пренебрегали в центрах вакцинации и поликлиниках. Да, многое зависит от самих людей, но ответственность с организаторов тоже никто не снимает. При необходимости – писать жалобы, звонить на горячие линии, вызывать полицию. У нас так не принято? А ваше здоровье разве не важнее?

Если вы по каким-то причинам только сейчас решили вакцинироваться и предстоит стоять в очереди, позаботьтесь о респираторе, не поскупитесь заменить его после пребывания в толпе на новый, и помните, что хоть какая-то защита (да, даже после первой дозы она уже не нулевая) у вас будет только через две недели. Это правительство в своей неизбывной половинчатости решило, что вам теперь можно куда угодно ходить и ездить. Может, это и неплохо с точки зрения вашей жизнедеятельности, но, никто же не мешает вам дать свежеполученной вакцине шанс и надеть, таки, респиратор или хотя бы нормальную медицинскую (а не тряпичную) маску как положено?

Вы озабочены тем, что вакцинация может снизить ваш иммунитет? Вопреки утверждениям вакциноскептиков, вероятность этого не так велика, как они рассказывают, и уж точно это "перенапряжение" иммунитета не растягивается на две недели и больше: наш организм постоянно сталкивается все с новыми и новыми патогенами, мы не живем в стерильной среде, иммунитет привык напрягаться, у него вообще-то работа такая.

Если и можно говорить об оправданном желании дать своему организму время, чтобы спокойно отреагировать на вакцинацию и восстановиться, то речь идет о тех самых 24-48 часах, когда после вакцинации возможны недомогание и повышение температуры. Вы озабочены этим, вы желаете себе помочь? Ну так возьмите два дня, чтобы побыть дома, а не делайте это основанием, чтобы не вакцинироваться вовсе. Для сравнения, самоизоляция в случае болезни – минимум 13 дней при легком течении. Течение чуть более тяжелое выбьет вас из колеи на три недели и больше.

Помните, что и с вакциной вы можете заболеть, даже тяжело. И быть угрозой для окружающих можете. Маски, самоизоляция при симптомах ОРВИ, вовремя тестирование и обращение к врачу. Привитые доказано болеют легче – но это не повод ничего не делать, если симптомы становятся угрожающими. Тем более, если курс вакцинации был давно, или не завершен, или прошло меньше 2 недель.

Очень сомнительным выглядит решение, пока не схлынула волна ажиотажа и очередей, прививать детей от 12 лет, которым только что разрешили вакцинироваться. В этом случае соотношение польза от прививки – риск инфицирования в толпе может быть не в пользу решения прививать ребенка. Если решились, постарайтесь найти способ сделать это спокойно, по записи, без давки. В любом случае – наденьте на ребенка респиратор или хотя бы медицинскую маску. И по дороге домой тоже.

И отдельное обращение к принявшим решение не вакцинироваться, а купить тем или иным способом фейковый сертификат. Даже если он максимально имитирует настоящий, если вам никак не угрожает разоблачение. Вы обманываете сами себя, прежде всего. Выбор проехать безбилетником работает только вне эпидемии и тогда, когда подавляющее большинство вокруг вакцинированы и вакцинированные при этом гарантированно не могут быть источником заражения. Это явно не наш случай. Ваша задача сейчас – максимально подумать о себе, о том, чтобы себе подстелить соломки. В разгар эпидемии шансы заразиться и заболеть намного выше шансов получить поствакцинальные осложнения (вероятность которых 10-20 случаев на миллион).

При этом, возможность получить нормальную медицинскую помощь прогрессивно снижается, и при ковиде тоже. А если вы через какое-то время передумаете и решите все-таки привиться по-настоящему, то это может оказаться очень проблематичным, потому что сейчас все вакцинации фиксируются в электронной базе данных, и в этой базе данных – та-дамм! – вы свою вакцину уже получили.

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Очевидно, что мы вступили в темные времена. Очевидно, что тот самый коллапс медицинской системы, который нам все время пророчили, уже здесь, в ходу. С быстрым приростом числа вакцинированных, или без, но нам через эти темные времена придется пройти. Медицинская помощь в нашей стране оказывается (и будет оказываться, иначе все принципы медицины переворачиваются) всем, независимо от статуса вакцинации.

Проблема в том, что при одновременном вале обращений возникает дефицит ресурсов и сортировка – выбор, кто эти ресурсы получит – становится реальностью. Так как в больницы и реанимации преимущественно поступают именно не вакцинированные, то это становится проблемой, прежде всего, невакцинированных, просто потому что их очень много.

Даже если эта сортировка, кто госпитализируется, а кто нет, основана на самом справедливом принципе живой очереди (кто первый обратился, тот и получил помощь), а не на состоянии здоровья, возможности доехать или оплатить, все равно – помощь получат не все.

Постарайтесь сделать так, чтобы именно вам не пришлось сейчас за ней обращаться.