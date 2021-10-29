Чихать я хотел. Можно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам

Про вакцинацию людей с аллергией. Текст будет длинный, поэтому в начале – сверхкороткое резюме для тех, у кого совсем нет времени читать: людей с аллергией в мире очень много, но в вакцинах от ковида нет того, на что обычно у этих людей аллергия.

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Резюме чуть длиннее:

Абсолютному большинству людей с аллергией вакцинироваться от ковида можно и нужно, и это будет безопасно. Аллергия на пыль, пыльцу, еду, котов, собак, работу и сложную жизнь не является противопоказанием. "Красными флажками" являются только такие вещи, как тяжелые аллергические реакции типа анафилаксии на вакцины в прошлом или неоднократные анафилактические реакции на несколько различных классов медикаментов в прошлом. С возможностью вакцинации таких людей должен разбираться врач.

Людям с аллергическим ринитом вакцинироваться можно прямо на фоне соплей. Людям с астмой вакцинироваться можно, если они прямо сейчас не находятся в больнице из-за обострения. В последнем случае нужно сначала вернуть контроль над процессом, а потом сразу вакцинироваться. Людям с хронической крапивницей или атопическим дерматитом вакцинироваться тоже можно и нужно.

Перед вакцинацией можно принимать свою обычную терапию своего аллергического заболевания (только гормоны в таблетках, если принимаете, нужно перед прививкой обсудить с врачом – в определенных дозах они могут помешать вакцине сработать). Или ничего не принимать, если сейчас аллергия не беспокоит.

Ну и подробный текст со всеми обоснованиями.

"У меня аллергия на [что-нибудь], мне можно делать прививку?"

Учитывая, что какую-нибудь аллергию или аллергическое заболевание можно найти практически у 30 % людей – то и задается этим вопросом чуть ли не каждый третий, задумавшийся о вакцинации.

Увы, часть из таких людей, руководствуясь какими-то смутными общими соображениями, опасается и откладывает вакцинацию. Необоснованно, на самом-то деле. И таким образом подвергает себя лишнему риску заболеть ковидом. Который можно было бы уменьшить.

Потому что естественная инфекция, помимо того, что не особо-то приятна в целом, так еще и вряд ли хорошо скажется на течении аллергии. Потому что тот факт, что на фоне респираторных вирусных инфекций аллергическое воспаление зачастую усиливается, а течение аллергических заболеваний ухудшается, был известен задолго до пандемии. И ковид как респираторная инфекция в этом плане не стал исключением.

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А если все-таки разобраться в вопросе?

Чтобы разобраться, хорошо бы понимать, на что в вакцине может быть реакция – раз. И кто может эту реакцию выдать — два.

У Всемирной организации аллергии (WAO) есть отдельный гайд по вакцинации от ковида людей с аллергией, который неплохо освещает эти два пункта.

Сначала смотрим на состав вакцин. Из гайда (или из инструкций к вакцинам, если в них заглянуть) видно, что туда может входить ворох разных компонентов. Но из них как значимые потенциальные причины аллергии выделяют полиэтиленгликоль (макрогол), который есть в мРНК-вакцинах (Файзер, Модерна), и полисорбат 80, который входит в состав векторных вакцин (АстраЗенека, Спутник). Все остальное особой роли не играет.

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И полиэтиленгликоль (ПЭГ), и полисорбаты довольно распространены в нашем быту. Мы их время от времени едим, иногда мажем на себя или полощем в них штаны.

То есть, ПЭГ встречается в виде пищевых добавок в еде промышленного производства, в бытовой химии, косметике и парфюмерии – от красок для волос до зубной пасты, а также входит в состав многих медикаментов – как в виде действующего вещества (в некоторых слабительных), так и вспомогательного (в виде компонента оболочки таблеток и капсул или стабилизатора раствора для инъекций).

Аллергия на ПЭГ встречается не часто. Вы наверняка знаете кучу людей с аллергией на домашнюю пыль или на какие-нибудь цветочки, но вряд ли так же много тех, кто вам рассказал об аллергии на ПЭГ. Причем у людей, у которых действительно есть такая аллергия, она в основном проявляется на медикаментах, а не на еде или шампунях – из-за того, что в еду и в таблетки добавляют немного разные формы ПЭГ.

Полисорбаты тоже могут присутствовать в еде и лекарствах, а еще они являются компонентами многих привычных вакцин – против гриппа, пневмококка, гепатита В, например. Аллергия на полисорбат встречается еще реже, чем на полиэтиленгликоль.

При этом, в составе тех вакцин от ковида, которые сейчас используют в мире, нет пищевых продуктов, желатина и латекса – в отличие от некоторых привычных вакцин допандемического времени. Никаких яиц, куриных эмбрионов и тому подобного.

И вот прояснив таким образом пункт "раз", можно уже и предположить и пункт "два". То есть, на основании состава уже можно предугадать, от каких людей можно ждать подвоха в виде аллергической реакции в пункте вакцинации, а от каких – не особо. Что и отражено в "цветных" рекомендациях гайда.

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Если у человека аллергия на то, что вдыхается (пыль и пыльцу растений, на аллергены животных) – то есть он чихает и глаза чешутся. Или на конкретную известную ему еду (яйца там, шоколад, орехи, рыбу-креветки и т. д.). То есть съел мандаринку – обсыпало. Или на одну-две отдельные группы препаратов (например, противовоспалительные препараты или какой-то антибиотик). То это "зеленая зона"! Таких людей вакцинируют как обычно, без дополнительных предосторожностей. Их история говорит о том, что они, скорее всего, нормально переносят ПЭГ и полисорбаты, с которыми практически не имели шанса в жизни не встретиться. Поэтому считается, что у них нет каких-то особых повышенных рисков аллергии на вакцину.

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Если у человека в жизни много раз была очень сильная аллергия (в том числе анафилаксия) на несколько совсем разных групп лекарств или анафилаксия на другие вакцины — это "желтая зона". Таким людям вакцинация проводится, но с определенными предосторожностями. В этом случае есть риск аллергии на ПЭГ или полисорбаты. Поэтому перед тем, как вакцинировать таких людей мРНК или векторными вакцинами, рекомендуют консультацию аллерголога, чтобы он оценил вероятность аллергии именно на эти вещества. Ну и вакцинироваться лучше в поликлинике, а не в торговом центре, а после прививки можно удлинить время пребывания в пункте вакцинации для наблюдения.

"Красная" зона – это люди с заранее известной аллергией на отдельные компоненты вакцины. Или те люди, у которых уже случалась аллергическая реакция именно на эту вакцину в прошлом. Таким людям надо выбрать другую вакцину, с другим составом, и проконсультироваться с аллергологом-иммунологом.

Похожим образом смотрят на вопрос вакцинации людей с аллергией также и Европейская академия аллергии и клинической иммунологии (EAACI), и Австралийское общество клинической иммунологии и аллергии (ASCIA). У последних свой "светофор", но очень похожий на "светофор" WAO.

На описании "красной" зоны некоторые больно ударяются тревожностью о фразу о том, что противопоказанием к вакцинации является аллергия на компоненты вакцины. А как узнать, есть ли аллергия, если эту прививку никогда до этого не делал? Может, надо как-то проверить заранее, сделать тесты?

Нигде в мире не рекомендуют всем подряд людям, пусть даже они и с аллергией, делать какие-то пробы перед тем, как они собираются привиться. Только в отдельных, определенных случаях. Потому что частота серьезных аллергических реакций на вакцины исключительно мала.

Подобное настолько редко случается на практике, что в лотерею с таким шансом на выигрыш вы бы всерьез играть не взялись. У вакцины Коронавак частота анафилаксии – 1-2 случая на миллион введенных доз, у мРНК-вакцин – до 10 случаев на миллион доз. Если представить как умозрительный пример, что привили поголовно миллионный город вместе со стариками и младенцами – то эти максимум 10 человек, у которых случилась анафилактическая реакция, поместятся на одной автобусной остановке, а вся остальная куча людей вокруг обойдется без анафилаксии.

Для сравнения, у популярного в народе антибиотика амоксициллина частота анафилаксии – 1-5 на 10 тысяч. В сто раз выше, чем у вакцин. Но при этом люди его сами себе назначают по поводу и без повода, и сами пьют дома, ни разу не обеспокоившись.

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И важно понимать еще вот что. Эти редчайшие анафилактические реакции, даже если случаются, при наличии своевременно вколотого адреналина разрешаются благоприятно. То есть, анафилаксия – это не то же самое, что "все умерли"! Было сильно неприятно, но в основном все выжили. Персонал вакцинальных пунктов специально тренируют оказывать помощь в таких ситуациях, но большинству из них эти навыки, к счастью, так никогда и не пригодятся. Но если вам так будет спокойнее, можете лишний раз переспросить, есть ли адреналин, и все ли знают, что делать, если вдруг что.

Поэтому вместо поголовных тестов для скрининга применяется простой опрос. Европейская академия аллергии и клинической иммунологии предлагает поинтересоваться у человека, были ли у него когда-либо в жизни серьезные аллергические реакции с затруднением дыхания и потерей сознания на лекарства, вакцины, укусы насекомых и еду; на что у человека известная ему аллергия; рекомендовали ли ему когда-либо носить с собой шприц-ручку с адреналином и т. д. И на основании ответов уже можно выделить группу людей из "желтой" зоны и тогда уже отправить их к аллергологу или на тест, если нужно.

Многие люди еще порываются что-то принять заранее для профилактики возможной аллергии. Очень любят что-то съесть для успокоения. Так вот, специально этого делать не нужно. Нет смысла.

Антигистаминные не предотвратят анафилактический шок, они слишком "слабы" для этого и вообще работают через другие механизмы. А если случится крапивница, антигистаминные с ней прекрасно справятся и по факту возникновения.

Адреналин заранее не колют, очі вилізуть, и действует он всего ничего по времени. А гормоны типа дексаметазона могут помешать формированию хорошего иммунного ответа на вакцину.

Но если вы уже принимаете те же антигистаминные постоянно из-за своего аллергического заболевания – бросать тоже не нужно. А вот прием кортикостероидов (гормонов) в таблетках или уколах (в ингаляциях – нет), которые иногда назначаются при некоторых аллергических заболеваниях, на иммунный ответ на прививку может повлиять. Если вы принимаете такое – посоветуйтесь с врачом. Доза имеет значение, при высоких дозировках системных кортикостероидов вакцина может "не сработать". Но вредной от этого она все равно не станет, впрочем. Также может потребоваться сдвиг графика для некоторых биологических препаратов, но у нас их мало кто принимает из-за их цены.

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Ну и напоследок два примера – большие данные из реального мира и один личный опыт.

В одном израильском исследовании отследили 8102 человека с аллергией, планирующих вакцинацию (в Израиле применяют вакцину Файзер). Все заполнили анкеты и опросники.

Для 5 человек вакцинация оказалась противопоказана (у них была аллергия на ПЭГ).

Из оставшихся выделили 429 "аллергиков высокого левела" на основании того, что у них были раньше анафилактические реакции, в том числе на вакцины, множественная лекарственная аллергия, сочетание аллергических заболеваний и так далее. Этим людям порекомендовали вакцинироваться в лечебном учреждении под присмотром, и сидеть после прививки рядом с медиком 2 часа. Все остальные 7668 человек с аллергией потопали вакцинироваться на парковку (как у них там принято) и сидели после прививки обычные 30 минут.

В итоге. С парковки никаких сообщений об аллергических реакциях не поступило.

Из тех 429 человек "высокого риска", которые вакцинировались под наблюдением, у 6 (1,4 %) развились легкие аллергические реакции (кашель, сыпь), от которых помогло банальное антигистаминное. У троих (0,7 %) возникла анафилактическая реакция, потребовавшая адреналина и прочей беготни. В результате все симптомы разрешились за 2-6 часов, пациенты пошли домой, никто не умер. Остальные 420 "людей с высоким риском аллергии" после прививки даже не почесались.

И личный пример. У меня аллергия на пыльцу (в виде поллиноза), пыль и некоторую еду, были много раз в жизни эпизоды крапивницы и отеки Квинке. Вакцинировалась весной вакциной АстраЗенека без какой-то предварительной подготовки и без аллергических реакций после.

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