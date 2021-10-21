Плохой сигнал. Почему Украина в лидерах по смертям от коронавируса и как это исправить
Самым эффективным способом социальной рекламы вакцинации от коронавируса является демонстрация доли непривитых, которые были госпитализированы в последний месяц с острым течением коронавирусной болезни.
Постоянно на глаза попадается одна и та же коронавирусная статистика. В абсолютных измерениях. А еще и кумулятивно с начала месяца / года / пандемии. Какой в этом толк? Это не перепись населения, не перекличка среди живых; конечно, всегда страны с большим населением будут в топах.
При этом, уровень вакцинации мы измеряем в процентах к количеству совокупного взрослого населения.
Давайте также максимально анализировать и распространять данные по числу заболевших, выздоровевших и, к сожалению, умерших в относительном измерении, на миллион человек. Это позволяют уважаемые ворлдометры.
В последние дни информационные ленты пестрят сообщениями о том, что Украина на третьем месте среди европейских стран, где больше всего умирает людей от COVID-19 в сутки.
В абсолютном исчислении это так. Но в относительном — на миллион человек — ситуация другая, Украина №9.
Хотя динамика остается плохой, что является лишним аргументом в пользу ограничений в общении в ближайшие недели.
Значит ли это, что не надо бить тревогу и нынешняя фаза обострения ковида легко пройдет? Нет. В Европе в лидерах среди умерших на миллион человек населения те страны, которые представляют именно наш регион: Румыния, Болгария, Литва.
В десятке, кроме Украины — Молдова и Россия. И почти везде, кроме Балкан, недельные показатели прироста положительные. То есть, волна пандемии в Восточной Европе пока обостряется.Важно
Да, надо вакцинироваться. Самым эффективным способом социальной рекламы является демонстрация доли лиц, которы госпитализируются в последний месяц с острым течением коронавирусной болезни, и не были привиты. Во многих странах этот процент известен всем: от 90% до 98%.
В Украине, кстати, такую статистику найти трудно. Точнее, она есть на специальных сайтах. Хотя это должно быть на бордах и в роликах социальной рекламы. Иначе до широкого сознания масс не доходит. Думаю, это лучший аргумент для тех, кто еще не решился сделать прививку.