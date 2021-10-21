UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине

Плохой сигнал. Почему Украина в лидерах по смертям от коронавируса и как это исправить

Самым эффективным способом социальной рекламы вакцинации от коронавируса является демонстрация доли непривитых, которые были госпитализированы в последний месяц с острым течением коронавирусной болезни.

Андрей Блинов
Андрей Блинов
экономист
435
Смертность от ковида
Украина вошла в топ-3 среди европейских стран, где больше всего людей умирает от COVID-19.

Постоянно на глаза попадается одна и та же коронавирусная статистика. В абсолютных измерениях. А еще и кумулятивно с начала месяца / года / пандемии. Какой в ​​этом толк? Это не перепись населения, не перекличка среди живых; конечно, всегда страны с большим населением будут в топах.

При этом, уровень вакцинации мы измеряем в процентах к количеству совокупного взрослого населения.

Давайте также максимально анализировать и распространять данные по числу заболевших, выздоровевших и, к сожалению, умерших в относительном измерении, на миллион человек. Это позволяют уважаемые ворлдометры.

В последние дни информационные ленты пестрят сообщениями о том, что Украина на третьем месте среди европейских стран, где больше всего умирает людей от COVID-19 в сутки.

В абсолютном исчислении это так. Но в относительном — на миллион человек — ситуация другая, Украина №9.

Хотя динамика остается плохой, что является лишним аргументом в пользу ограничений в общении в ближайшие недели.

Коронавирусная статистика по странам Европы
Коронавирусная статистика по странам Европы

Значит ли это, что не надо бить тревогу и нынешняя фаза обострения ковида легко пройдет? Нет. В Европе в лидерах среди умерших на миллион человек населения те страны, которые представляют именно наш регион: Румыния, Болгария, Литва.

В десятке, кроме Украины — Молдова и Россия. И почти везде, кроме Балкан, недельные показатели прироста положительные. То есть, волна пандемии в Восточной Европе пока обостряется.

Важно
Смерть как аргумент. Как убедить вакцинироваться тех, кто выступает против прививок
Смерть как аргумент. Как убедить вакцинироваться тех, кто выступает против прививок

Да, надо вакцинироваться. Самым эффективным способом социальной рекламы является демонстрация доли лиц, которы госпитализируются в последний месяц с острым течением коронавирусной болезни, и не были привиты. Во многих странах этот процент известен всем: от 90% до 98%.

В Украине, кстати, такую ​​статистику найти трудно. Точнее, она есть на специальных сайтах. Хотя это должно быть на бордах и в роликах социальной рекламы. Иначе до широкого сознания масс не доходит. Думаю, это лучший аргумент для тех, кто еще не решился сделать прививку.

Первоисточник.