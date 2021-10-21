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Україна Коронавірус в Україні

Поганий сигнал. Чому Україна в лідерах за смертями від коронавірусу і як це виправити

Найефективнішим способом соціальної реклами вакцинації від коронавірусу є демонстрація частки нещеплених, які були госпіталізовані в останній місяць із гострим перебігом коронавірусної хвороби.

Андрій Блінов
Андрій Блінов
Економіст
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Смертність від ковіду
Україна увійшла в топ-3 серед європейських країн, де найбільше людей помирає від COVID-19.

Постійно на очі потрапляє одна й та ж коронавірусна статистика. В абсолютних вимірах. А ще і кумулятивно з початку місяця/року/пандемії. Який у цьому сенс? Це не перепис населення, не перекличка серед живих; звичайно, завжди країни з великим населенням будуть у топах.

При цьому рівень вакцинації ми вимірюємо у відсотках до кількості сукупного дорослого населення.

Давайте також максимально аналізувати та поширювати дані про число хворих, тих, хто одужав, і, на жаль, померлих у відносному вимірі, на мільйон чоловік. Це дозволяють шановні ворлдометри.

В останні дні інформаційні стрічки рясніють повідомленнями про те, що Україна на третьому місці серед європейських країн, де найбільше помирає людей від COVID-19 в добу.

В абсолютному вимірі це так. Але у відносному — на мільйон чоловік — ситуація інша, Україна №9.

Хоча динаміка залишається поганою, що є зайвим аргументом на користь обмежень у спілкуванні в найближчі тижні.

Коронавірусна статистика по країнах Європи
Коронавірусна статистика по країнах Європи

Чи означає це, що не треба бити на сполох і нинішня фаза загострення ковіду легко пройде? Ні. У Європі в лідерах серед померлих на мільйон чоловік населення ті країни, які представляють саме наш регіон: Румунія, Болгарія, Литва.

У десятці, крім України, — Молдова і Росія. І майже всюди, крім Балкан, тижневі показники приросту позитивні. Тобто, хвиля пандемії в Східній Європі поки загострюється.

Важливо
Смерть як аргумент. Як переконати вакцинуватися тих, хто виступає проти щеплень
Смерть як аргумент. Як переконати вакцинуватися тих, хто виступає проти щеплень

Так, треба вакцинуватися. Найефективнішим способом соціальної реклами є демонстрація частки осіб, яких госпіталізують в останній місяць із гострим перебігом коронавірусної хвороби і не були щеплені. У багатьох країнах цей відсоток відомий усім: від 90% до 98%.

В Україні, до речі, таку статистику знайти важко. Точніше, вона є на спеціальних сайтах. Хоча це має бути на бордах і в роликах соціальної реклами. Інакше до широкого свідомості мас не доходить. Думаю, це найкращий аргумент для тих, хто ще не наважився зробити щеплення.

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