Поганий сигнал. Чому Україна в лідерах за смертями від коронавірусу і як це виправити

Постійно на очі потрапляє одна й та ж коронавірусна статистика. В абсолютних вимірах. А ще і кумулятивно з початку місяця/року/пандемії. Який у цьому сенс? Це не перепис населення, не перекличка серед живих; звичайно, завжди країни з великим населенням будуть у топах.

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При цьому рівень вакцинації ми вимірюємо у відсотках до кількості сукупного дорослого населення.

Давайте також максимально аналізувати та поширювати дані про число хворих, тих, хто одужав, і, на жаль, померлих у відносному вимірі, на мільйон чоловік. Це дозволяють шановні ворлдометри.

В останні дні інформаційні стрічки рясніють повідомленнями про те, що Україна на третьому місці серед європейських країн, де найбільше помирає людей від COVID-19 в добу.

В абсолютному вимірі це так. Але у відносному — на мільйон чоловік — ситуація інша, Україна №9.

Хоча динаміка залишається поганою, що є зайвим аргументом на користь обмежень у спілкуванні в найближчі тижні.

[ + – ] Коронавірусна статистика по країнах Європи

Чи означає це, що не треба бити на сполох і нинішня фаза загострення ковіду легко пройде? Ні. У Європі в лідерах серед померлих на мільйон чоловік населення ті країни, які представляють саме наш регіон: Румунія, Болгарія, Литва.

У десятці, крім України, — Молдова і Росія. І майже всюди, крім Балкан, тижневі показники приросту позитивні. Тобто, хвиля пандемії в Східній Європі поки загострюється.

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Смерть як аргумент. Як переконати вакцинуватися тих, хто виступає проти щеплень

Так, треба вакцинуватися. Найефективнішим способом соціальної реклами є демонстрація частки осіб, яких госпіталізують в останній місяць із гострим перебігом коронавірусної хвороби і не були щеплені. У багатьох країнах цей відсоток відомий усім: від 90% до 98%.

В Україні, до речі, таку статистику знайти важко. Точніше, вона є на спеціальних сайтах. Хоча це має бути на бордах і в роликах соціальної реклами. Інакше до широкого свідомості мас не доходить. Думаю, це найкращий аргумент для тих, хто ще не наважився зробити щеплення.

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