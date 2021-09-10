30 років купону. Як і чому виникла перша валюта незалежної України

В останній рік існування СРСР наявності копійок і рублів, як правило, було недостатньо, щоб розрахуватися за товар. Дезінтеграція країни почалася з встановлення кордонів не тільки між союзними республіками, а й областями, і навіть районами. Даішники і представники місцевої влади вільно пропускали пасажирський транспорт, іноді поглядали в багажник авто чоловіків "кавказької національності", але суворо ставилися до переміщення вантажівок за межі регіону: "щоб не вивозили товар".

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Особливо запам'яталася поїздка в Крим у період літніх жнив-1991: у багажнику каністра, масло, гальмівна, інші корисні рідини, включаючи кілька пляшок горілки для розрахунків, нагорі запаска, ремкомплекти, намет.

Всі всюди щось змінюють, на в'їзді в Крим рекетирський побір 10 рублів, типу на екологію. У бардачку — талони на n-ну кількість літрів А-72/76 і АІ-93, їх не вистачало доїхати від Києва і повернутися назад.

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Розрахунок був на те, що частина заправок продають паливо за рублі. Він виправдався, тільки в Кіровограді довелося стояти 2 години, щоб заправити жадані 20 л, більше в один бак не відпускали; потім на одній АЗС, здається, на Миколаївщині, пощастило — відпустили по 10 л на кожну голову у машині (а їх відразу п'ять), це було бінго! Майже повний бак, далі вистачало талонів.

По всьому Союзу купити щось можна лише було при пред'явленні паспорта з місцевою пропискою. У Карелії-90, щоправда, дуже смачне варення продали і так.

В УРСР пішли далі і ввели наприкінці 1990-го відрізні фантики, які офіційно іменувалися "карти споживача", потім "купони одноразового використання".

Це було страшно незручно: до кінця кварталу бланки добре зношувалися, простирадла так просто не складеш в гаманець, а звичних тепер канцелярських файлів не було.

Ну і черги в касах рухалися вкрай повільно, тому що не всі касири віртуозно володіли ножицями — а вирізати зайве гарантувало скандал: треба було клеїти, ставити печатку магазину і т.д. Ножиці у низки громадян були черговими атрибутами походу в магазин; не завжди у продавчинь такі були, до того ж заточені, щоб нормально різати, а не рвати папір.

[ + – ] В УРСР наприкінці 1990-го ввели відрізні фантики, які офіційно іменувалися "карти споживача", потім "купони одноразового використання".

[ + – ] Ножиці у громадян УРСР були черговими атрибутами походу в магазин; не завжди у продавчинь такі були, до того ж заточені, щоб нормально різати, а не рвати папір.

[ + – ] Сьогодні рівно 30 років, як в УРСР прийняли постанову про введення купонів багаторазового використання з 1 січня 1992 роки (реально їх введуть з 10 січня).

Було весело, цікаво, захопливо, відповідально і страшно все непередбачувано. Загалом, пригоди були гарантовані, що власне і треба людині підліткового віку.

Це я до того, що сьогодні рівно 30 років, як в Україні в низку світлих голів прийшло рішення ввести купони багаторазового використання з 1 січня 1992 року (реально їх введуть з 10 січня).

Незабаром, у середині 1992-го, вони будуть оголошені самостійною українською валютою, карбованцями. Попереду манячіло випробування багатьма нулями і злиднями. Але ножиці вже були готові повернутися до місць крою та шиття.

Першоджерело.