На Україну чекає мінус 27. Що доведеться витримати енергетиці України найближчими днями

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За кілька днів в Україні різко похолодає. Різко — це буквально за дві доби температура повітря опуститься на 15-20 градусів. Прийдуть різдвяні (за юліанським), вони ж водохресні (за новоюліанським / григоріанським) морози.

Проникнення холоднечі на європейську територію відбулося ще наприкінці 2023 року. Уже до 30 грудня температура, наприклад, на В'ятці (Кіров) стійко опустилася нижче за -20°C. До Нового року арктичний антициклон захопив велику територію з передовою холоднечі за дугою Гельсінкі — Новгород — Володимир — Казань — Тольятті. Область високого тиску поступово зміщуватиметься в бік України, переміщаючи студені повітряні маси. І якщо до полудня 2 січня в північній Україні близько нуля й вище, то вже 4-го числа можна очікувати відразу до -18°C.

На пік холодів очікується вранці 6 січня (до -27°C в окремих районах Чернігівщини та Сумщини). У північній і північно-східній Україні люті морози протримаються до Старого нового року, на решті території України — просто помірно холодно. Густих снігопадів не очікується (хіба що на кордоні з Білоруссю), але сніговий покрив 10-20 см усе ж поступово повернеться.

Безумовно, це виклик енергетичній системі. Холоди сильні й доволі довгі, ймовірно найпотужніші в зиму-2023/24.

Який вигляд має арктичний навіс на 1 січня (ліворуч) і у що він розвинеться до 6 січня (праворуч) — на скринах карт погоди.

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